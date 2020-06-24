15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей

Наверное, каждому из нас было бы интересно вернуться в прошлое и познакомиться со своими родителями, когда они были молодыми. Это позволило бы узнать их получше и, может, даже стать друзьями. Как хорошо, что такая возможность существует.

AdMe.ru считает, что эта возможность — старые фотографии, за каждой из которых стоит своя уникальная история.

1. «Наверное, в 1980-е мой отец только и делал, что катался на скейте»

2. «Это мои родители в 1991 году. С первого взгляда понятно, что папа был фанатом The Cure»

3. «В 1987 году мама превзошла всех»

4. Поздние 70-е

5. «Не могу поверить в то, что ему не нравились мои короткие шорты, когда я была подростком»

6. «В этом году мои родители отмечают 50-ю годовщину со дня свадьбы»

7. «Мой папа участвует в марафоне. 70-е годы. Выглядит слишком круто!»

8. «В 80-е мама сама шила себе одежду»

9. Ирландия, 1989 год

10. «Отец в 1973 году»

11. «Мама в 40-е годы»

12. «Папа и его Fiat 124 Spider»

13. «19-летняя мама выходит замуж в платье от Topshop за 20 фунтов»

14. «Папа учится ездить на одноколесном велосипеде. 1983 год»

15. «Мама ненавидит эту свою фотографию, но я считаю, что здесь она выглядит ошеломляюще»

16. «Мои крутые родители в 1977 году»

17. «Дочь сказала, что я должна опубликовать эту фотографию. Здесь я позирую для альбома музыкальной группы, в которой играла в то время»