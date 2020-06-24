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15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей

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Наверное, каждому из нас было бы интересно вернуться в прошлое и познакомиться со своими родителями, когда они были молодыми. Это позволило бы узнать их получше и, может, даже стать друзьями. Как хорошо, что такая возможность существует.

AdMe.ru считает, что эта возможность — старые фотографии, за каждой из которых стоит своя уникальная история.

1. «Наверное, в 1980-е мой отец только и делал, что катался на скейте»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© Aaron22380305 / reddit

2. «Это мои родители в 1991 году. С первого взгляда понятно, что папа был фанатом The Cure»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© jerkin_on_jakku/ / reddit

3. «В 1987 году мама превзошла всех»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© slizzwhiz / reddit

4. Поздние 70-е

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© punkwitch666 / reddit

5. «Не могу поверить в то, что ему не нравились мои короткие шорты, когда я была подростком»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© VictoriaB1031 / reddit

6. «В этом году мои родители отмечают 50-ю годовщину со дня свадьбы»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© Rykedan / reddit

7. «Мой папа участвует в марафоне. 70-е годы. Выглядит слишком круто!»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© Full__Send / reddit

8. «В 80-е мама сама шила себе одежду»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© yosupbuddy10 / reddit

9. Ирландия, 1989 год

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© AnnyGearDer / reddit

10. «Отец в 1973 году»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© VVillP0wer / reddit

11. «Мама в 40-е годы»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© justanothersim / reddit

12. «Папа и его Fiat 124 Spider»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© LordAcoustic / reddit

13. «19-летняя мама выходит замуж в платье от Topshop за 20 фунтов»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© outflankedlala / reddit

14. «Папа учится ездить на одноколесном велосипеде. 1983 год»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© batmanpjpants / reddit

15. «Мама ненавидит эту свою фотографию, но я считаю, что здесь она выглядит ошеломляюще»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© ohgirlfitup / reddit

16. «Мои крутые родители в 1977 году»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© SheBopPNW / reddit

17. «Дочь сказала, что я должна опубликовать эту фотографию. Здесь я позирую для альбома музыкальной группы, в которой играла в то время»

15+ человек, которые сдули пыль со старых фотоальбомов и нашли крутые фото своих родителей
© Littlepaintbrush0814 / reddit

Мы уверены, что ваши мама и папа в молодости выглядели еще лучше. Покажите их фото в комментариях.

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