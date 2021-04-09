15 человек, которые считали себя гадкими утятами, но, повзрослев, поняли, насколько красивы

Все знают сказку Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Она рассказывает о птенце, который был не похож на остальных. Он считал себя некрасивым и засматривался на лебедей, мечтая выглядеть как они. Когда утенок вырос, то понял, что сам был лебедем. Такие истории нередко приключаются и в реальности.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото героев этой статьи.

1. «Мое фото в 13 лет и 24 года. Я что, вместо того чтобы взрослеть, молодею?»

2. «Как я выглядел в 16 лет и как выгляжу в 25»

3. «Раньше я страдал ожирением, был в депрессии и терпел издевательства. Я рад, что это в прошлом»

4. «18 лет и 21 год. На мне та же оранжевая футболка, но теперь я совсем другая»

5. «На первом фото мне 10 лет, на втором — 20»

6. «8 и 30 лет. И да, мама, спасибо за стрижку в детстве»

7. Борода и половая зрелость меняют парней

8. Фото в 6-м классе и в 21 год

9. «Все еще работаю над своим внешним видом»

10. «Я начал бегать и заботиться о своем психическом здоровье»

11. «Я продолжаю стричься сама, но сейчас, кажется, получается намного лучше»

12. «17 лет и 22 года. Начал заботиться о себе»

13. «От анорексичного ботаника в 17 лет к спортивному парню в 26»

14. В 17 и 20 лет

15. «На первом снимке мне 21 год, на втором — 33. Я отшучиваюсь каждый раз, когда вижу старые фото»