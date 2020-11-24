15+ человек, чьи школьные фото вызывают много вопросов, на которые нет ответов

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Школьные фото навевают теплые воспоминания о прекрасном времени. Пересматривая альбом с детскими снимками, можно с легкостью вспомнить о том или ином событии, произошедшем в эти беззаботные годы. При этом наверняка в каждом в доме есть нелепые фотографии из прошлого, за каждой из которых стоит своя история.

Мы в AdMe.ru любим ностальгировать по школьным временам. Фото из альбомов отлично показывают, что это было прекрасное время самовыражения и веселья.

«Школьное фото 8-го класса. Я сделала ирокез через неделю после этого. Так сильно хотела вписаться и ужасно провалилась»

«Да, моя мама увековечила мое детство, нарядив меня в костюм собаки»

«Мне всегда было интересно, почему все считали меня мальчиком, пока я не нашла это сокровище»

«На выпускном балу я был в футболке-смокинге и плоской кепке. Фу»

«В 9 лет я носил эту кепку около года. Постоянно»

«У меня был белокурый ирокез, остриг остальные волосы, но все равно хотелось челку. Вот»

«Стрижка под горшок, рубашка и брюки-карго. Дети называли меня Дамбо»

«Мои промахи происходят и по сей день, но этот ирокез — мой фаворит»

«Врум-врум! В городе новый плохой мальчик»

«Однажды в школе мы с подругой подумали, что было бы забавно одеться как мальчишки и сделать фотосессию в нашем местном кинотеатре. Вот я позирую в мужском туалете»

«Форма школьного оркестра действительно подчеркнула мое великолепие. Я умираю от смеха, глядя на это фото»

«Гламурные кадры 94-го»

«Моя сестра не хотела, чтобы на школьных фотографиях ее сына был текст»

Школьного фотографа не смутило то, что мальчик моргнул

«Единственное школьное фото, которое сохранили мои родители. 7 лет, переходящие в 70»

Ты выглядишь как дерзкая школьная буфетчица. ©bromerk / Reddit

«Не могу поверить, что нас пустили на выпускной вот в таком виде и даже поощряли это»