15+ бьюти-хитростей от наших бабушек, которые помогали им оставаться красотками

В прошлом веке модницам приходилось быть настоящими изобретательницами, чтобы сохранить свою молодость и красоту. Ведь у них не было такого количества косметики, которое сегодня есть у нас. В ход шли самые разнообразные народные советы и подручные средства.

Мы в AdMe.ru погрузились в атмосферу прошлого и выяснили, с помощью каких средств женщины раньше наводили красоту. Многие лайфхаки того времени просто нас позабавили, а некоторые даже оказались опасными.

Одним из главных бьюти-трендов наших бабушек было дегтярное мыло. Его считали панацеей от многих проблем, начиная от прыщей и заканчивая жирными волосами. Конечно, березовый деготь — это природный антисептик, но если использовать его слишком часто, то можно пересушить кожу лица и головы и нарушить ее щелочной баланс.

Его считали панацеей от многих проблем, начиная от прыщей и заканчивая жирными волосами. Конечно, березовый деготь — это природный антисептик, но если использовать его слишком часто, то можно пересушить кожу лица и головы и нарушить ее щелочной баланс. Еще один старинный способ избавления от несовершенств на коже — загар. Раньше женщины не боялись солнца и с его помощью «подсушивали» прыщики и маскировали синяки под глазами. Правда, ультрафиолет способствовал более быстрому старению кожи и ее пигментации.

Для сужения пор и избавления от черных точек тогдашние модницы протирали лицо спиртом или изготавливали огуречный лосьон на спирту. Увы, этанол способствовал разрушению защитного слоя кожи, а также делал ее сухой.

Увы, этанол способствовал разрушению защитного слоя кожи, а также делал ее сухой. В отсутствие тоника некоторые женщины использовали разбавленный яблочный уксус. Однако при несоблюдении правильных пропорций такое средство могло обжечь кожу, поскольку его pH-уровень ниже, чем у человеческой кожи.

Однако при несоблюдении правильных пропорций такое средство могло обжечь кожу, поскольку его pH-уровень ниже, чем у человеческой кожи. Раньше на вооружении модниц была лишь одна тушь — «Ленинградская». В народе ее звали «плевалка», потому что перед использованием в коробочку надо было плюнуть и размочить сухую краску на основе сажи. Потом ресницы разделяли иголкой. А еще, чтобы ресницы казались пышнее и длиннее, перед нанесением туши некоторые девушки смазывали их пастой из зубного порошка: почти так же, как сегодня мы наносим двойную тушь — белую и черную.

Сейчас у нас есть масса способов нарисовать идеальные стрелки на глазах. А у наших бабушек существовал только один вариант — набор карандашей «Косметика». Правда, достать его было непросто, поэтому чаще всего они прибегали к подручным средствам и пользовались обычным карандашом для рисования. Его нужно было разрезать пополам, намочить грифель и с помощью кисточки или заточенной спички нарисовать стрелку нужной длины и толщины. Кисточку, кстати, тоже покупали в канцелярском магазине. Особым спросом пользовались самые тонкие — № 1. Иногда вместо карандаша в ход шла тушь для ресниц.

Когда пудра была дефицитом, а о тональном креме красавицы только мечтали, чтобы скрыть жирный блеск и несовершенства кожи, девушки пользовались обычной детской присыпкой. Минус такого способа заключался в том, что тальк, в силу своих абсорбирующих свойств, мог привести к обезвоживанию кожи. Кроме того, его не рекомендуется использовать, если на лице есть повреждения.

Минус такого способа заключался в том, что тальк, в силу своих абсорбирующих свойств, мог привести к обезвоживанию кожи. Кроме того, его не рекомендуется использовать, если на лице есть повреждения. В отсутствие нужного оттенка теней советские красавицы не унывали, а использовали для макияжа глаз детские цветные мелки. Для этого нужный мелок растирали в порошок, смешивали с кремом и смело наносили на веки.

Кстати, что касается крема. Это сегодня у нас в арсенале масса вариантов: дневной, ночной, для кожи вокруг глаз и так далее. А несколько поколений назад женщины, как правило, пользовались одним — «Детским». Он считался универсальным средством для здоровой и красивой кожи. А еще в него можно было подмешать помаду, тогда получались румяна. Однако такой крем был не самым лучшим решением для обладательниц жирной и проблемной кожи. Он закупоривал поры и способствовал появлению высыпаний и раздражений.

Он считался универсальным средством для здоровой и красивой кожи. А еще в него можно было подмешать помаду, тогда получались румяна. Однако такой крем был не самым лучшим решением для обладательниц жирной и проблемной кожи. Он закупоривал поры и способствовал появлению высыпаний и раздражений. Подобными свойствами обладал и вазелин, который раньше выполнял роль хайлайтера. Девушки наносили его на скулы, губы или веки, чтобы добавить коже сияния.

Когда слова «эпиляция» не было и в помине, женщины доставали из аптечки перекись водорода. В частности, с помощью нее они осветляли волосы над верхней губой. Правда, иногда можно было получить аллергическую реакцию и покраснение кожи, но, как говорится, красота требует жертв.

В частности, с помощью нее они осветляли волосы над верхней губой. Правда, иногда можно было получить аллергическую реакцию и покраснение кожи, но, как говорится, красота требует жертв. А еще раньше не было фиксаторов причесок. Знаменитый лак для волос «Прелесть» появился примерно в 60-х годах прошлого века. Но женщины не унывали и придумали свой способ закрепить локоны или популярную в те годы высокую прическу «бабетта». Для этого они смачивали волосы сахарным раствором. Да, волосы получались склеенными, липкими и их необходимо было тщательно промывать, но зато эффект достигался.

Чтобы волосы на голове не были жирными, раньше их присыпали мукой. Главное правило — после процедуры тщательно их прочесать, чтобы не осталось белых следов. Хорошо, что сегодня появился сухой шампунь.

Главное правило — после процедуры тщательно их прочесать, чтобы не осталось белых следов. Хорошо, что сегодня появился сухой шампунь. Кстати, часто мыть голову считалось вредным. Якобы это способствует разрушению защитного слоя и повреждает структуру волоса. Однако слишком редкое мытье тоже неполезно, так как повышается риск закупоривания пор и нарушается работа сальных желез.

Якобы это способствует разрушению защитного слоя и повреждает структуру волоса. Однако слишком редкое мытье тоже неполезно, так как повышается риск закупоривания пор и нарушается работа сальных желез. Если вы помните старый фильм «Семь невест ефрейтора Збруева», то вас не удивит информация о том, что иногда для выпрямления волос девушки прибегали к помощи обычного утюга. Глаженье волос можно было доверить только очень надежному человеку, ведь одно неосторожное движение — и локоны будут испорчены.

Лаки для ногтей стали появляться еще до войны, их выпускала ленинградская фабрика «Северное сияние». Но вот ассортимент оттенков был крайне мал, поэтому, чтобы добиться насыщенного цвета, девушки покупали почти прозрачный лак и добавляли в него пасту из стержня шариковой ручки, а также синьку, зеленку и другие красящие вещества.

Еще наши бабушки очень любили делать различные маски. В ход шли все продукты, которые можно было найти в холодильнике, начиная от огурца и заканчивая сметаной. Особенной популярностью пользовалась маска от морщин из яичного белка. Она действительно довольно сильно стягивала кожу и давала краткосрочный эффект. Однако подобная процедура, напротив, может спровоцировать появление морщин. В целом же домашние маски довольно безвредны. Главное, не перемудрить с составом.

Разнообразные продукты наносили не только на лицо, но и на волосы. Например, чтобы предотвратить их выпадение, делали маску из лука. А чтобы добавить локонам блеска, мазали их майонезом. Главная трудность состояла в смывании всех этих составов. Скажем, тот же майонез удаляется очень трудно, а волосы после него остаются как бы сальными.

Главная трудность состояла в смывании всех этих составов. Скажем, тот же майонез удаляется очень трудно, а волосы после него остаются как бы сальными. Чтобы убрать двойной подбородок, женщины прибегали к такой хитрости: сидели или ходили с книгой на голове. Кстати, это нехитрое упражнение одновременно тренировало осанку и укрепляло мышцы спины и шеи.