15+ блюд из детства наших читателей, мысли о которых сразу переносят на мамину кухню к тарелке горячих пельмешков

В детстве обожали с сестрой топить сахар на сковороде. Сколько ложек было погнуто в процессе! А самый изыск — это сметана с сахаром на сковороде, самодельные ириски. Заливали в формы (маленькие блюдца, ложки) и ходили грызли. © Ох и шляпа / AdMe

В 90-е появились маленькие заготовки для пиццы. Стоили они очень дешево. До сих пор помню этот вкус: мажешь томатной пастой и майонезом, сосиски, лук, сыр. Сейчас тоже есть коржи для пиццы в продаже, но, как водится, это уже не то. В детстве все по-другому ощущается. © Олень / AdMe

Местный хлебокомбинат делал божественные трубочки с белковым кремом (снаружи на трубочке). Сколько мы их съели... Все деньги на обеды на них тратили. Помню, с подружкой пришли за хлебом, а там мужик целый противень этих трубочек берет. Вздохнули, что повезло кому-то. Прихожу домой, а у нас на кухне сидит он. Оказалось, что это папин двоюродный брат приехал. Я его видела только в раннем детстве и не узнала, конечно. Сама себе обзавидовалась тогда. © Зинаида Петровна Тракторенко / AdMe

А сок после салата с огурцами, помидорами и майонезом или сметаной? В детстве с братом спорили, кому он достанется. © КолоБася / AdMe