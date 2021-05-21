15+ блюд из детства наших читателей, мысли о которых сразу переносят на мамину кухню к тарелке горячих пельмешков
Иногда ешь в ресторане какое-нибудь дорогое блюдо и думаешь: «В жизни ничего вкуснее не пробовал». А потом, проходя мимо чьих-то открытых окон, чувствуешь запах жареной картошки и сразу понимаешь: да что все эти ресторанные изыски. Там, в детстве, в небогатые советские времена или в 90-е, бывало так вкусно, что, кажется, ни за что не променял бы черный хлеб, натертый чесноком, на филе-миньон или устрицы.
Мы в AdMe.ru всегда читаем комментарии ко всем нашим статьям. И не могли удержаться от того, чтобы не опубликовать воспоминания наших читателей о вкуснейших блюдах детства, которые оставили неизгладимый след в их сердцах. А в конце вас ждет бонус от наших авторов.
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Папа получал паек, в нем были томатная паста и подсолнечное масло. Нарезать лук, смешать соль, томатную пасту и масло, есть с черным хлебом. Пишу, а рот наполнился слюной и кисло стало. Еще выдавали печенье. Когда оно сделано, какой срок годности — тайна, покрытая мраком. Печенье безвкусное — либо отсыревшее, либо каменное. Мама чуть сбрызгивала водой и запекала в духовке до золотистого цвета. Печенье сразу становилось ароматным, вкусным. А если 2 печенюшки скрепить сливочным маслом, то получалось почти пирожное. © psgbel / AdMe
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Росла в 90-е. Из пищевых извращений помню только бутерброд из хлеба с чесночным майонезом (уже готовый продавался) и сухую лапшу быстрого приготовления, которую мы, малышня, ели на переменах просто из пачки. © Мария Денисюк / AdMe
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У нас бабушка выменивала в селе овощи на масло шоколадное, мороженое и всякие другие вкусняхи. Я втихаря паслась возле холодильника и подъедала это масло, откусывая прямо от куска. Думаю, она видела следы моих зубов, но ничего не говорила, добрая моя бабушка. © Мария Коваль / Facebook
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Корочка хрустящего черного хлеба, натертая чесноком и солью. А еще, помню, всем двором ходили собирать зеленые кислые яблоки и ели их с солью. Однажды так засиделись, что нас, всех дворовых детей, потеряли родители, и нам всем круто влетело! © Dilyara Starr / Facebook
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А у нас в 90-е продавались куриные шкурки, и очень большими кусками, по 60 копеек за 1 кг. И я придумала: заворачивала в них хлебные брусочки и выкладывала на решетку в духовке. Жарились до хруста, и жир весь стекал на противень. Так и покупала по 5 кг — и жарила, жарила, жарила. © Karine Danilevica / Facebook
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В поселке, где я жила, в магазине испортился кисель в брикетах. В принципе, все с ним было нормально, только почему-то он стал очень твердым, рассыпать его было сложно, кисель не получался. Мы жили по соседству с магазином, и продавец часто выручала маму, давая что-то в долг. И вот сейчас уже продавец попросила маму выручить ее и купить хотя бы пару брикетов этого киселя. Мама купила, мы с сестрой увидели и стали его грызть. Затея понравилась, и с кусками некрошащегося киселя мы пошли на улицу гулять. Надо ли говорить, что в ближайшее время был скуплен весь кисель в магазине. И долго еще продавец при заказе товара ставила в тупик поставщиков, прося у них «испорченный» кисель в брикетах. Одно из самых вкусных воспоминаний детства. © Надежда Н / AdMe
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В детстве обожали с сестрой топить сахар на сковороде. Сколько ложек было погнуто в процессе! А самый изыск — это сметана с сахаром на сковороде, самодельные ириски. Заливали в формы (маленькие блюдца, ложки) и ходили грызли. © Ох и шляпа / AdMe
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В 90-е появились маленькие заготовки для пиццы. Стоили они очень дешево. До сих пор помню этот вкус: мажешь томатной пастой и майонезом, сосиски, лук, сыр. Сейчас тоже есть коржи для пиццы в продаже, но, как водится, это уже не то. В детстве все по-другому ощущается. © Олень / AdMe
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Местный хлебокомбинат делал божественные трубочки с белковым кремом (снаружи на трубочке). Сколько мы их съели... Все деньги на обеды на них тратили. Помню, с подружкой пришли за хлебом, а там мужик целый противень этих трубочек берет. Вздохнули, что повезло кому-то. Прихожу домой, а у нас на кухне сидит он. Оказалось, что это папин двоюродный брат приехал. Я его видела только в раннем детстве и не узнала, конечно. Сама себе обзавидовалась тогда. © Зинаида Петровна Тракторенко / AdMe
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А сок после салата с огурцами, помидорами и майонезом или сметаной? В детстве с братом спорили, кому он достанется. © КолоБася / AdMe
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У подруги все ее детство папа завтракал жареными яйцами с колбасой. Она так привыкла, что автоматически считала это единственно правильной едой с утра. Потом познакомилась с будущим мужем, стали жить вместе. И вот утром она ставит ему тарелку с яйцами и колбасой, смотрит, а у него чуть ли не слезы на глазах. Оказывается, свекровь всю жизнь запрещала ему жареную колбасу есть, потому что вредно. А у него прямо мечта была — завтракать так каждый день. В общем, в тот день он сделал подруге предложение. Таки путь к сердцу лежит через желудок. © Julie Boltnieva / Facebook
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Я ела только жареную колбасу. Из совсем странных блюд — бабушка меня и друзей кормила молоком, в которое клала панировочные сухари. Мы у нее даже работали за это. Ажиотаж был необыкновенный. Времена не были голодными, просто бабушка — бог маркетинга. © Azarika / AdMe
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Вишневка: берешь пустую бутылку, засыпаешь немного сахара, потом рвешь с дерева вишню, кидаешь в бутылку. Отламываешь вишневую палочку и шурудишь ею в бутылке, чтобы вишня дала сок. Все, уличный коктейль готов. Это было круто! © Екатерина Бирюкова / Facebook
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Помню, в мои полуголодные 90-е пришли с подругой к ней домой уроки делать. Она отрезала 2 кусочка самой дешевой вареной колбасы (тоненькие, почти просвечивали) и сделала нам бутерброды с хлебом. Я, наверное, никогда не забуду ее слова: «У меня мечта: колбасу откусывать просто от палки и без хлеба». © Влада Бережная / Facebook
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В 90-е покупали фарш замороженный, в брикете. Тонко резали его. Жарили на «Раме». Вкусно тогда было! Мы его называли «мясо по-шавровски» — в честь улицы, на которой жили тогда. © RagDolly / AdMe
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Приехала в родные края, пришла в гости к бабушке, а у нее там для меня картошка жареная — с лучком, на чугунной сковороде, с прижарками. И котлеты, те самые, как в детстве, — в панировке и с добавлением булки. Я смотрю грустно на это все, а бабуля говорит: «Дома у себя будешь диеты свои блюсти, а ну садись за стол!» И я подумала: «Да к псам всю эту взрослую жизнь!» И попросила еще и молока холодненького кружку, чтобы запивать все это великолепие. © Олень / AdMe
Бонус: у наших авторов тоже имеются свои вкусные секреты
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В детстве мне все время хотелось чего-то сладкого. Обычно неплохо заходил и хлеб с маслом и сахаром, но пару раз мама делала торт, который я так и не смогла забыть. Он назывался «Ириска». Рецепт был крайне незатейливый: нужно было полпачки сливочного масла и полкило мягких ирисок растопить до однородной массы, а потом залить всем этим кукурузные палочки и, хорошенько перемешав, сформировать шарики или пирамиду по типу «муравейника». Не понимаю, почему мама делала это божественное блюдо так редко. Подозреваю, просто масло сливочное жалела на такую ерунду.
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Я до сих пор люблю пирожные и предпочту их самому лучшему шоколаду. А уж в детстве душу за них готова была продать. Поэтому мы с сестрой придумали свою версию пирожного: нужно было взять рогалик и разрезать его вдоль. Получалось 2 половинки. На каждую из них мы выкладывали сливочное масло и щедро засыпали все это сахаром. Потом ставили в духовку: масло плавилось, сахар тоже немного таял, а сверху покрывался корочкой. Достаешь и ешь нежный рогалик, пропитанный сладким маслом, с хрустящим сахаром сверху, м-м-м... Я даже сейчас иногда себе делаю такое.
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Когда я была маленькой, мы жили в одном подъезде с тетей. И она жарила невероятно вкусные беляши. К нам прибегали ее дети, мои двоюродные сестры, и рассказывали, что мамка беляшей нажарила: «Они во-о-от такие огромные, вкусные!» Мы говорили: «О, мы сейчас придем к вам на беляши!» А сестры сразу отвечали: «Да нет, они маленькие такие, и мы уже все съели!» Но мы все равно шли и объедались теткиными божественными беляшами.
А какое у вас самое вкусное воспоминание из детства?