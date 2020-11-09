15 аппетитных фотографий, от которых текут слюнки у всех, кто чуть старше 30
Попробуйте рассказать современному ребенку, как вы в детстве ели сорняки в огороде, добывали сок из березы, а любимым лакомством был хлеб с маслом и сахаром — дите по меньшей мере решит, что у вас денег не было и вы жили впроголодь. Но ведь на самом деле было так вкусно, что до сих при воспоминаниях слюнки текут.
AdMe.ru предупреждает: статья может разбудить в вас волчий аппетит.
1. «Рассказал своим домашним, как мы в детстве из мороженого и смеси „Малютка“ делали конфеты. Решился возродить этот рецепт. Полподноса смели за 5 минут»
2. Что может быть вкуснее сладких булочек с маком?
3. «Обнаружила такую вот штуку в глубине шкафа на кухне. И приготовила»
4. А у вас были съедобные часики?
5. Пломбир нашего детства
6. «Подожди: пусть пропитается»
7. «Зашел я в магазинчик румынский и забыл, за чем заходил»
8. Одно из самых нелюбимых многими блюд. А вам нравилось?
9. «Наткнулся случайно вчера в местном магазине. Прослезился, купил 4 штуки. Вкус как в детстве, наклейки присутствуют»
10. Хлеб с маслом и вареньем — еда богов
11. Главное — поймать тот самый момент
12. Плюс ирисок — вспоминаешь вкус детства. Минус — прощай, пломба
13. Кто еще ел «калачики» и «арбузики»?
14. Если не было «арбузиков», в ход шла кислица
15. Пожалуй, каждый из нас до сих пор помнит, каков березовый сок на вкус
А вы в детстве чем объедались?