15 аппетитных фотографий, от которых текут слюнки у всех, кто чуть старше 30

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Попробуйте рассказать современному ребенку, как вы в детстве ели сорняки в огороде, добывали сок из березы, а любимым лакомством был хлеб с маслом и сахаром — дите по меньшей мере решит, что у вас денег не было и вы жили впроголодь. Но ведь на самом деле было так вкусно, что до сих при воспоминаниях слюнки текут.

AdMe.ru предупреждает: статья может разбудить в вас волчий аппетит.

1. «Рассказал своим домашним, как мы в детстве из мороженого и смеси „Малютка“ делали конфеты. Решился возродить этот рецепт. Полподноса смели за 5 минут»

2. Что может быть вкуснее сладких булочек с маком?

3. «Обнаружила такую вот штуку в глубине шкафа на кухне. И приготовила»

4. А у вас были съедобные часики?

5. Пломбир нашего детства

6. «Подожди: пусть пропитается»

7. «Зашел я в магазинчик румынский и забыл, за чем заходил»

8. Одно из самых нелюбимых многими блюд. А вам нравилось?

9. «Наткнулся случайно вчера в местном магазине. Прослезился, купил 4 штуки. Вкус как в детстве, наклейки присутствуют»

10. Хлеб с маслом и вареньем — еда богов

11. Главное — поймать тот самый момент

12. Плюс ирисок — вспоминаешь вкус детства. Минус — прощай, пломба

13. Кто еще ел «калачики» и «арбузики»?

14. Если не было «арбузиков», в ход шла кислица

15. Пожалуй, каждый из нас до сих пор помнит, каков березовый сок на вкус