14 вещей из прошлого, о которых мы и думать забыли, а они до сих пор на плаву

Маколей Калкин теперь модель Gucci, «Черепашки-ниндзя» вновь на экранах, а игрушка-антистресс — новый тренд. Вещи и люди из нашего детства, о которых мы вспоминаем в минуты ностальгии, на самом деле никуда не исчезли, они до сих пор существуют и функционируют.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить продукты массовой культуры, которые из прошлого перекочевали в настоящее и участвуют в этой жизни гораздо активнее, чем мы думали. Правда, выглядят они теперь по-другому. А в конце статьи вас ждет бонус: актер из нашего детства, который вырос и начал новую жизнь.

Чокер вернулся во множестве вариаций

Игрушки из киндер-сюрприза по-прежнему радуют детей, но вот коллекционировать их уже не хочется

В 2000-е тамагочи был проще современного: сегодня он может похвастаться новыми персонажами, а также цветным экраном, сенсорной панелью и счетчиком шагов

Симба идет в ногу со временем: в ремейке 2019 года он совсем как настоящий

Наши любимые «пупырки» теперь одна из самых популярных игрушек

Современные наручные часы не только показывают время, они отслеживают пульс, имеют встроенный динамик и микрофон

Сегодня рисование — одна из десятков опций электронного планшета

Когда-то детские площадки во дворах были практически одинаковыми, чего не скажешь о современных комплексах для детей

Раньше валенки были необходимостью, а сегодня они тематический аксессуар

Черепашки-ниндзя «повзрослели» и усовершенствовались

В детстве мы могли качаться на всем, что висело на веревке. Сегодняшние дети более избирательны

Санки модернизировались и превратились в снегокат

Помните многоцветную ручку? Теперь она может создавать 3D-картины

В сиквеле сериала «Секс в большом городе» есть отсылка к легендарной пачке Кэрри из 90-х. Теперь юбка длиннее, но Кэрри все та же

Бонус: Маколей Калкин стал моделью Gucci