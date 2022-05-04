14 странных вещей, которые каждый из нас делал в детстве. А некоторые и до сих пор продолжают

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Вот список вещей, которые мы делали, будучи детьми, «просто потому что». Например, нацепляли «крабик» на губы, ходили зимой по чужим следам или прыгали с кресла на кресло, не касаясь пола, потому что внизу «раскаленная лава».

Мы в AdMe.ru вспомнили топ странных приколов из детства. Может, кто-то скажет: «В смысле из детства? Я и сейчас так делаю».

Лазить, упершись в дверной косяк

Подкидывать пустой пакет, чтобы не упал на пол

Перемещаться, не касаясь пола, ведь там «лава»

Делать колечко из пальцев вокруг струи воды

Не дышать вместе с героем боевика под водой

Ловить ртом снежинки

Проводить палкой по забору

Одевать кота

Успеть перейти дорогу до того, как загорится красный

Собирать наклейки из жевательной резинки



Цеплять «крабик» на губы

Ступать точь-в-точь по чужим следам

Строить шалаш из подушек и одеял

Разговаривать с котами