14 советских трендов, которые триумфально ворвались в 2020-е

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Многие люди вспоминают советское время с трепетом и большим теплом. Кажется, что еда тогда была вкуснее, кино — душевнее, а трава — зеленее. Однако время неумолимо бежит вперед, и вещи, которые особенно ценились в СССР, вновь дают о себе знать и выбиваются в тренды.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие особенности внешнего вида и быта, которые были так популярны в Советском Союзе, снова входят в моду.

1. Платья в цветочек

Мелкий цветочный принт, который по душе нашим бабушкам, — последний писк моды весеннего сезона 2020 года. Дизайнеры выводят этот привычный нам наряд на новый уровень: теперь облачиться в него не стыдно не только дамам элегантного возраста, но и юным особам. Кстати, даже молодежный бренд Vetements выпустил по такому случаю специальную модель платья в цветочек с пышными рукавами.

2. Косынка

Еще один забытый аксессуар — косынка — вновь возвращается на подиумы и все чаще мелькает в стритстайл-хронике. Ведь это не просто модно, но еще и практично: она может спасти прическу от снега и влаги или укрыть волосы от палящего солнца. Пользу этого аксессуара оценили и звезды. Например, певица Дуа Липа не боится модных экспериментов и смело примерила на себя косынку от Louis Vuitton.

3. Ридикюль

Мини-ридикюли, как у наших бабушек, вновь на острие моды. В те времена на особенно важные мероприятия девушки брали с собой небольшие сумочки с металлической застежкой. Их шили из кожи, шелка и бархата, украшали вышивкой, бусинами или кристаллами. Сегодня самые модные экземпляры выглядят примерно так же.

4. Вещи с подплечниками

Огромные подплечники 1980-х долгое время считались одним из самых ужасных явлений в моде. Но сейчас, в 2020-х, они снова заявили о себе. Теперь такие наряды вновь появились в коллекциях дизайнеров на неделях моды.

5. Синие перламутровые тени

Голубые тени, которые, казалось, покинули нас навсегда, объявили о своем триумфальном возвращении. Теперь красить веки во всевозможные оттенки этого цвета не только не стыдно, но и дико модно. Только взгляните на голубоглазую красотку Валерию, которая решилась на такой дерзкий макияж и явно не прогадала.

6. Концепция zero waste

Концепция zero waste, или «ноль отходов», вновь завоевывает сердца людей. Суть этого принципа проста: использовать продукты по максимуму и не покупать лишнего. Последние несколько лет в моде осознанное потребление. Кроме того, люди начали уставать от свалок возле домов и прибивающегося к берегу мусора на некогда чистых курортах.

7. Натуральные и здоровые продукты

Все больше людей мечтают о собственном саде, где можно было бы выращивать экологически чистые овощи, фрукты и ягоды. В советское время дача была почти у каждой семьи, и граждане не представляли себе весну без поездок «на картошку».

8. Массажный роллер для лица

Популярный массажер для лица также вернулся в косметички многих модниц. Сейчас марки изготавливают его из зеленоватого нефрита или розового кварца. Он не только хорошо смотрится на фото, но еще и удобен для того, чтобы самостоятельно сделать массаж, способствующий уменьшению припухлостей под глазами.

9. Отдых в Сочи

Отдых в Сочи вновь стал престижным. Зимние Олимпийские игры — 2014 не только масштабно обновили город, но и вернули ему былую туристическую славу. Помимо этого, сейчас люди могут посетить Сочи не только в летний сезон, но и приехать на горнолыжный курорт зимой.

10. Домашняя еда

Уметь вкусно готовить и придерживаться правильного питания снова в тренде. Только теперь похвастаться своими кулинарными подвигами можно не только родственникам и друзьям, но и всему интернету. Знаменитости и пользователи сети активно делятся снимками блюд и рассказывают о любимых рецептах.

11. Рюши

Нежные кружева, рюши, воланы, эффектные оборки и многочисленные складки — все это вернулось в моду. С их помощью каждая девушка сможет почувствовать себя настоящей тургеневской барышней и окружить свой образ романтическим флером.

12. Переделка старых вещей

Все чаще люди предпочитают не покупать новое, а ремонтировать старое. Подарив вторую жизнь вещам, мы можем не только сэкономить львиную долю бюджета, но и получить стильный и эксклюзивный предмет одежды или интерьера в единственном экземпляре.

13. Черно-белая гамма

Черно-белая цветовая гамма — беспроигрышный вариант для любого повода. В 2020 году по мировым подиумам щеголяют модели в образах, очень напоминающих школьную форму из советского детства. Вывод один: строгий черно-белый стиль вновь стоит взять на заметку.

14. Аппетитная фигура

Мода на излишнюю худобу изжила свое: сейчас в тренде аппетитные формы. Многие девушки стремятся набрать вес, накачать ягодицы и иметь подтянутую, но в то же время сочную фигуру.

Бонус: комиссионные магазины и блошиные рынки превратились в гаражные распродажи

В Советском Союзе комиссионные магазины и блошиные рынки были очень востребованы и выручали миллионы граждан. Теперь на смену им пришли гараж-сейлы — уютные распродажи, на которых люди могут купить или обменять вещи. Сейчас гараж-сейлы — это не только выгодный шопинг, но и возможность пообщаться с новыми людьми, рассказать о приключениях вашего плюшевого кресла или просто от души повеселиться со знакомыми и друзьями.