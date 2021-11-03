14 кумиров нашей юности, которые празднуют 40-летие в этом году. А мы даже оглянуться не успели

В юности многие из нас до дыр засматривали фильмы, телешоу и музыкальные клипы с любимыми звездами. Время идет, но часто мы продолжаем воспринимать кумиров былых лет такими, какими впервые увидели их на экране. И новость о том, что им уже 40 лет, звучит как гром среди ясного неба.

Мы в AdMe.ru решили предаться ностальгии и вспомнили начало творческого пути тех селебрити, которые в 2021 году разменивают пятый десяток. А в конце статьи вас ждет бонус: один из российских артистов тоже отмечает 40-летие, и в это верится с трудом.

На фото слева Бену Барнсу 26 лет, и он только что сыграл звездную роль в ленте «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». А справа актер, за плечами которого более 10 любимых нами картин

Слева — 24-летняя Брайс Даллас Ховард, которая получила свою первую премию «Восходящая звезда». А справа — маститая актриса с множеством наград и номинаций

На снимке слева звезде молодежного сериала «Одинокие сердца» Рэйчел Билсон всего 23 года, и впереди у нее уйма кинопроектов и собственные коллекции одежды

Ангелу Victoria’s Secret Адриане Лиме на изображении слева 23 года. В 2021 году ей исполнилось 40, а она все так же прекрасна

В 22 года Чад Майкл Мюррей прославился благодаря сериалу «Холм одного дерева». Сейчас же в его копилке более 20 ролей в любимых нами сериалах

На изображении слева певице Алише Киз 21 год, а она уже совершила настоящий музыкальный прорыв. В 2021 году она праздновала юбилей своего первого альбома

На снимке слева светской львице Николь Ричи 22 года, и ее имя у всех на устах благодаря шоу «Простая жизнь». А на фото справа уже не та заядлая тусовщица, а примерная жена

Вероятно, 21-летний Хейден Кристенсен слева радуется тому, что вышел эпизод «Звездных войн» с его участием. И не зря: эта роль прославила актера

Кто-нибудь объяснит нам, почему Сиенна Миллер в 23 года выглядела точно так же, как и сейчас, на пороге собственного 40-летия?

На фото слева актрисе Эмили де Рэвин всего 18 лет. А леди с изображения справа уже сыграла в культовых фильмах «У холмов есть глаза» и «Помни меня»

Слева 25-летний Руперт Френд, который только снялся в нескольких проектах и вряд ли знает, что его ждут шедевры «Молодая Виктория» и «Мальчик в полосатой пижаме»

Эми Ли на фото слева всего 21 год, а бэнд Evanescence уже на волне популярности. Группа существует по сей день, и в 2021 году вышел новый альбом

21-летняя звезда сериала «Девочки Гилмор» Алексис Бледел слева и взрослая актриса с внушительной фильмографией справа. Даже не изменилась

Бонус: не успели оглянуться, а «ночному хулигану» Диме Билану уже исполняется 40 в 2021 году. На фото слева ему 23