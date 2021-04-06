14 душевных историй о студенчестве, после прочтения которых так и тянет присесть за парту хотя бы на минутку

Стояла как-то в очереди. Позади группа ребят лет 18, вероятно, однокурсники, бойко болтают «за жизнь» и не только. Среди них парень, явно приехавший из другой страны. И дальше примерно такой диалог.

— Я очень рад, что по обмену попал в Питер. Тут столько всего классного и интересного. У нас в городе даже метро нет, а тут столько нового увидел. Вот только погода в Питере отвратная и по родным скучаю. Где у нас в общаге окна на юг? Замучает ностальгия, сяду у окошка, буду смотреть и думать о родном крае. Тут дождь, а у нас солнышко, тут слякоть по колено, а у нас все вовсю цветет и благоухает.

— А если ты так ностальгируешь, может, тебе проще назад вернуться?

— Не-е-е, ребята, я хочу в Питере ностальгировать по дому, а не наоборот. © torbova / Pikabu

Курс политологии длился 1 семестр, и за это время я была только на самой первой паре. Перед экзаменом я сделала ксерокопии всех конспектов, просмотрела их в надежде, что на экзамене разберусь. В то утро кружила вьюга, с транспортом были проблемы. Но я успела вовремя. Влетела в аудиторию и увидела, что там никого нет, кроме преподавателя. Мы сидели и смотрели друг на друга. Ничего не спрашивая, она поставила мне пятерку и отпустила.

— За то, что не испугались непогоды, — улыбнулась она в конце. © Наталья Псеха / Facebook