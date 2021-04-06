14 душевных историй о студенчестве, после прочтения которых так и тянет присесть за парту хотя бы на минутку
Если детство — пора самая беззаботная, то время учебы в колледже или университете по праву можно назвать самым насыщенным и незабываемым. Студент не успевает ни спать, ни есть, за одну ночь накануне экзамена он может осилить всю программу семестра по нужному предмету, а круги под его глазами не проходят полностью даже после летних каникул. Но спустя годы мы все равно вспоминаем период своего студенчества с особенной теплотой.
Сегодня мы в AdMe.ru прочитали истории пользователей сети о том, какой была их студенческая юность, и теперь не можем перестать ностальгически улыбаться.
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Как-то я очень нервничала перед экзаменом. Ко мне подошла девочка с нашего потока и сказала: «Не переживай. Говорят, он однажды вообще поставил студентке зачет за то, что она всех Смешариков по именам назвала!» Не стала ей говорить, что нервничаю я именно потому, что этой студенткой была я. © valenayaspers / Twitter
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Сдавал философию, к экзамену не был готов вообще. Решил, что хуже уже не будет, и начал пороть отсебятину. В итоге был поражен: поставили 4. Начал выяснять мотивы. Препод ответил: «Ты высказал свои мысли, я весь курс этому учу». Спрашиваю, мол, тогда почему не 5? А он мне: «Так ты такую дичь нес, мне стало жаль мои уши». © Alex Bergen / Bash.im
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Защита дипломов по криминалистике, я пришла попереживать за подругу. Сидим в аудитории, слушаем. А в комиссии — наш куратор курса. Он дремлет. Одна девушка защищает работу по опылению больших поверхностей с целью выявления отпечатков пальцев. Речь, естественно, идет о таких поверхностях, как, к примеру, стены в квартире. Речь подходит к концу. Кто-то задает пару вопросов по существу. Вроде все. Председатель комиссии спрашивает, есть ли еще вопросы. Куратор курса просыпается и выдает: «А с самолета не пробовали опылять?» © Любовь / AdMe.ru
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В перерыве между лекциями не успела поесть. Купила 2 пирожка в столовой. Лекция была по теормеху. Преподаватель — зверь! Очень строгий. Есть хотелось очень сильно. И вот он ходит по проходу и читает лекцию. Когда он поворачивается спиной, понемногу отщипываю от пирожка и глотаю. И вдруг он останавливается возле меня и спрашивает: «С чем пирожки?» Отвечаю, что с мясом. Он протягивает руку, мол, делись. Я, обалдев, сую ему пирожок. И он с невозмутимым видом продолжает читать лекцию, поедая мой пирожок. Ну и я свой уже не таясь дожевала. © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook
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Стояла как-то в очереди. Позади группа ребят лет 18, вероятно, однокурсники, бойко болтают «за жизнь» и не только. Среди них парень, явно приехавший из другой страны. И дальше примерно такой диалог.
— Я очень рад, что по обмену попал в Питер. Тут столько всего классного и интересного. У нас в городе даже метро нет, а тут столько нового увидел. Вот только погода в Питере отвратная и по родным скучаю. Где у нас в общаге окна на юг? Замучает ностальгия, сяду у окошка, буду смотреть и думать о родном крае. Тут дождь, а у нас солнышко, тут слякоть по колено, а у нас все вовсю цветет и благоухает.
— А если ты так ностальгируешь, может, тебе проще назад вернуться?
— Не-е-е, ребята, я хочу в Питере ностальгировать по дому, а не наоборот. © torbova / Pikabu
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Курс политологии длился 1 семестр, и за это время я была только на самой первой паре. Перед экзаменом я сделала ксерокопии всех конспектов, просмотрела их в надежде, что на экзамене разберусь. В то утро кружила вьюга, с транспортом были проблемы. Но я успела вовремя. Влетела в аудиторию и увидела, что там никого нет, кроме преподавателя. Мы сидели и смотрели друг на друга. Ничего не спрашивая, она поставила мне пятерку и отпустила.
— За то, что не испугались непогоды, — улыбнулась она в конце. © Наталья Псеха / Facebook
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Однажды я заснула на паре. Преподаватель остановил лекцию, чтобы послушать, что я бормочу во сне. Оказалось, что я частично пересказывала биографию Жюля Верна — как раз о нем и была лекция. Разбудил и поставил четверку. А балл снял за то, что я запуталась в датах. © Палата № 6 / VK
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У нас был экзамен в университете. 4-й курс, препод заходит и говорит: «У нас сегодня будет один везунчик. Я подготовил вам счастливый билет № 13. Удачи!» Все пошли за билетами. Смотрю свой: к сожалению, не 13-й. Счастливый билет попался парню, который сидел позади меня. И я никогда не давала таких странных подсказок! В билете 2 вопроса. Этот парень спросил у меня: «Как зовут преподавателя?» Я ответила. Второй вопрос: «Как зовут жену Шрека?» Больше самих этих вопросов меня удивило то, что парень не знал на них ответов. © Палата № 6 / VK
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В училище на экзамене была у нас специальная юбка, одна на всех: плиссированная, с подшитыми к чехлу шпаргалками. Наденешь, сдашь, передаешь дальше. На 6-й сдающей преподаватель не выдержал и спросил: «А что, у нас форму ввели?» © Наталія Блохіна / Facebook
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Психфак. С коллегой принимаем кандидатский экзамен по психофизиологии. Отвечая по теме «Метод полиграфии и его применение», аспирантка излагает историю детектора лжи. Рассказывает о том, как в Древней Индии подследственный, отвечая на вопрос судьи, бил в гонг, и по звуку удара определяли, говорит ли он правду; как в Древнем Китае определяли ложь по степени сухости риса во рту подозреваемого и так далее. Я и коллега не знали этого и офигели от глубины ее познаний. На вопрос, откуда она это знает, аспирантка, скромно потупившись, отвечает, что специально изучала много литературы по данной теме. Без сомнений ставим «отлично». Через неделю 11-летний сын буквально в тех же выражениях рассказывает мне эту же историю детектора лжи и говорит, что узнал ее из сериала «Фиксики». © psy95 / Pikabu
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Эх, хорошо жилось в студенческом общежитии! Помню, сидим как-то вечером с приятельницей в общем холле, песни под гитару поем, болтаем. Стемнело уже. Вдруг со всех сторон народ появился, все бегут куда-то. Я спрашиваю, что, мол, случилось? А они отвечают, дескать, на пару спешим, уже 8 часов утра. Так незаметно и пролетело студенческое время. Ностальгирую и скучаю. © Musikette / AdMe.ru
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Гулял с племяшкой на детской площадке и нашел в песочнице чью-то потерянную флешку. Принес домой, почистил, вставил в комп. На ней оказался один-единственный файл под названием «То, что разрушило мою жизнь». Открываю, а там, судя по всему, недописанная дипломная работа. © Палата № 6 / VK
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В нашей общаге проживал парень по имени Миша Маленький. Он всегда привозил из дома большой кусок сала. Кастрюля его тоже была шедевральная: огромная, алюминиевая. Любил Миша варить борщ. Наливал воды, бросал кусок сала. А дальше происходило самое интересное. Мишка стучался в каждую комнату со словами: «У тебя картошки (соли, лука, капусты и так далее по списку продуктов) нет? Дай пару штук на борщ. И приходи есть через 2 часа». Короче, через 2 часа весь этаж собирался у них в комнате, и все по очереди хлебали шикарный борщ. © Габриела / AdMe.ru
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Препод по информационной безопасности увидел меня только на экзамене. Уперся: неси конспекты, делай семинары. Пытаюсь его убедить, что я в теме разбираюсь. Препод: «Чем докажешь?» А я ему: «Посмотрите на свой телефон». Он достает мобильник, снимает блокировку, а там на заставке мое фото и надпись «Хотя бы троечку?». © Палата № 6 / VK
А какие истории из своего студенчества вы будете рассказывать внукам?