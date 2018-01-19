14 фото знаменитых людей, когда они еще и не подозревали о своем будущем успехе
Читая новости об успешных бизнесменах и именитых актерах, мы не задумываемся, что когда-то номинант на «Оскар» работал в закусочной, а директор модного бренда скупала вещи на блошином рынке. Но фото «из прошлой жизни» не обманывают: многим пришлось пройти долгий путь, чтобы наконец появиться на обложке Forbes.
AdMe.ru предлагает посмотреть на запечатленные моменты из жизни знаменитостей, когда они еще сами не подозревали о своем будущем успехе. Но, вероятно, уже работали на него.
Джефф Безос, основатель Amazon, осенью 1999 года. Через 18 лет он станет самым богатым человеком планеты
Крис Прэтт когда-то жил в этом фургоне. Тогда он еще не знал, что держит сценарий к хоррору «Проклятые: Часть 3», с которого начнется его карьера в кино
Студенты Билл Клинтон и Хиллари Родэм
Дуэйн «Скала» Джонсон: «В 15 я промышлял ворованными наркошами тачками по $ 40. И надрал задницу пубертату. Безумная жизнь»
Пожарный Стив Бушеми за 4 года до своего дебюта в кино
Reminder tht Steve buscemi went back 2 be a firefighter during 9/11 and completely avoided the press pic.twitter.com/mj0WyhEWSl— mollé (@molbowes) September 7, 2017
1940 год, Норма Джин Бейкер делает автопортрет в будке для фото. Через несколько лет она будет известна как Мэрилин Монро
Марк Цукерберг с друзьями работает над Thefacebook.com в съемном доме. На этот момент The Facebook всего год
Школьник Стив Джобс. На групповом фото он в кружке электроники (3-й слева)
Рианна когда-то была кадетом (2-я справа)
#Uniformfact: #Rihanna was an #army cadet, reaching the rank of corporal. Her drill sergeant was singer Shontelle. pic.twitter.com/jCjqEUIQoD— Uniform Stories (@UniformStories) November 20, 2015
Коко Шанель в 1910-м. В этом году она открыла шляпный магазин
17-летний Илон Маск на ферме родственников
19-летний 50 Cent, обвиненный в торговле наркотиками
Будущая принцесса Диана с пони
18-летняя Галь Гадот, будущая Чудо-женщина, в армии (крайняя справа)
Согласитесь, интересно взглянуть на жизнь звезд, когда мы о них еще ничего не знали, — кажутся совсем другими людьми. Чье фото впечатлило вас больше всего? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью OriginalYoni/Twitter