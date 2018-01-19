14 фото знаменитых людей, когда они еще и не подозревали о своем будущем успехе

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Читая новости об успешных бизнесменах и именитых актерах, мы не задумываемся, что когда-то номинант на «Оскар» работал в закусочной, а директор модного бренда скупала вещи на блошином рынке. Но фото «из прошлой жизни» не обманывают: многим пришлось пройти долгий путь, чтобы наконец появиться на обложке Forbes. AdMe.ru предлагает посмотреть на запечатленные моменты из жизни знаменитостей, когда они еще сами не подозревали о своем будущем успехе. Но, вероятно, уже работали на него.

Джефф Безос, основатель Amazon, осенью 1999 года. Через 18 лет он станет самым богатым человеком планеты

Крис Прэтт когда-то жил в этом фургоне. Тогда он еще не знал, что держит сценарий к хоррору «Проклятые: Часть 3», с которого начнется его карьера в кино

Студенты Билл Клинтон и Хиллари Родэм

Дуэйн «Скала» Джонсон: «В 15 я промышлял ворованными наркошами тачками по $ 40. И надрал задницу пубертату. Безумная жизнь»

Пожарный Стив Бушеми за 4 года до своего дебюта в кино

Reminder tht Steve buscemi went back 2 be a firefighter during 9/11 and completely avoided the press pic.twitter.com/mj0WyhEWSl — mollé (@molbowes) September 7, 2017

1940 год, Норма Джин Бейкер делает автопортрет в будке для фото. Через несколько лет она будет известна как Мэрилин Монро

Марк Цукерберг с друзьями работает над Thefacebook.com в съемном доме. На этот момент The Facebook всего год

Школьник Стив Джобс. На групповом фото он в кружке электроники (3-й слева)

Рианна когда-то была кадетом (2-я справа)

Коко Шанель в 1910-м. В этом году она открыла шляпный магазин

17-летний Илон Маск на ферме родственников

19-летний 50 Cent, обвиненный в торговле наркотиками

Будущая принцесса Диана с пони

18-летняя Галь Гадот, будущая Чудо-женщина, в армии (крайняя справа)

Согласитесь, интересно взглянуть на жизнь звезд, когда мы о них еще ничего не знали, — кажутся совсем другими людьми. Чье фото впечатлило вас больше всего? Поделитесь в комментариях!