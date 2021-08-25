14 фото, которые покажут, как изменился мир спорта за последние 100 лет

Мы привыкли к тому, как выглядят спортсмены: какая у них форма, снаряды, атрибуты. Наши же предки видели совсем иных фигуристов, теннисистов и гимнастов. Только представьте себе картину, например, как девушки в длинных юбках исполняют сложные трюки. Раньше так и было.