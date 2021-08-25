14 фото, которые покажут, как изменился мир спорта за последние 100 лет
Мы привыкли к тому, как выглядят спортсмены: какая у них форма, снаряды, атрибуты. Наши же предки видели совсем иных фигуристов, теннисистов и гимнастов. Только представьте себе картину, например, как девушки в длинных юбках исполняют сложные трюки. Раньше так и было.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, а как визуально изменились виды спорта примерно за 100 лет. Еще в конце статьи покажем, как выглядела церемония открытия Олимпиады около века назад.
Теннис
Плавание
Велосипедный спорт
Автогонки
Парашютный спорт
Толкание ядра
Керлинг
Бобслей
Прыжки с трамплина
Легкая атлетика
Бокс
Прыжки в воду
Спортивная гимнастика
Фигурное катание
Бонус: церемония открытия Олимпиады
Какой вид спорта ваш любимый? Болеете за спортсменов?
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