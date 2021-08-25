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14 фото, которые покажут, как изменился мир спорта за последние 100 лет

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Мы привыкли к тому, как выглядят спортсмены: какая у них форма, снаряды, атрибуты. Наши же предки видели совсем иных фигуристов, теннисистов и гимнастов. Только представьте себе картину, например, как девушки в длинных юбках исполняют сложные трюки. Раньше так и было.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, а как визуально изменились виды спорта примерно за 100 лет. Еще в конце статьи покажем, как выглядела церемония открытия Олимпиады около века назад.

Теннис

Плавание

Велосипедный спорт

Автогонки

Парашютный спорт

Толкание ядра

Керлинг

Бобслей

Прыжки с трамплина

Легкая атлетика

Бокс

Прыжки в воду

Спортивная гимнастика

Фигурное катание

Бонус: церемония открытия Олимпиады

Какой вид спорта ваш любимый? Болеете за спортсменов?

Фото на превью AP/Associated Press/East News, Topical Press Agency / Hulton Archive / Getty Images
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