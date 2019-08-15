14 человек, которые когда-то знали знаменитостей, но поняли это только сейчас

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Представьте, что ваша бывшая пассия снялась в блокбастере или старый школьный друг стал рок-звездой. И тот парень из параллельной группы в одночасье может стать известным. Люди по всему интернету делятся своими историями старой дружбы со знаменитостями, когда те еще не были известными.

AdMe.ru выбрал самые потрясающие фото, на которых обычные люди позируют в компании будущих звезд до того, как тех узнал мир.

1. «Давным-давно я играл в пьесе „Золушка“ вместе с Арианой Гранде»

2. «Мы нашли фото нашей бабули с Джоном Траволтой»

3. «В старших классах я встречался с Хлои Кардашьян»

4. «Моя мама встречалась с Канье Уэстом»

5. «Моя тетя тусовалась с Тупаком»

6. «Леонардо Ди Каприо встречался с моей тетей и заходил к нам в гости»

7. «Мои родители дружили с родителями Дрейка. Здесь он совсем маленький»

8. «Кевин Харт был одноклассником моего брата. Это он в его школьном альбоме»

9. «В 90-е моя сестра встречалась с Рэнди „Мачо“ Сэвиджем. Это я с ним»

10. «Моя мама с Блэйком Шелтоном задолго до того, как он стал популярен»

My mom had a thing with @blakeshelton a long time ago while my aunt dated his bass player & she found a picture😂😂 pic.twitter.com/LnLTKla5Gc — ✨ Hazel ✨ (@Hayzee3211) January 1, 2016

11. «Моя тетя дружила с боксером-чемпионом Флойдом Мейвезером»

12. «Марк Хэмилл [исполнитель роли Люка Скайуокера в „Звездных войнах“] в моем школьном альбоме»

13. «Когда-то моя мама встречалась с Майком Тайсоном»

14. «Мой дядя был парикмахером у Ашера до того, как тот стал звездой»