10+ продуктов из советского прошлого, которые мигом вернут вас в беззаботное детство

Сегодня даже в маленьком магазинчике за углом можно найти с десяток видов консервов, прохладительных напитков, сладостей и других вкусностей. Все это выглядит обыденным и само собой разумеющимся. Но каких-то несколько десятилетий назад всего лишь стакан «Байкала», какао со сгущенным молоком или гематогенка заряжали хорошим настроением на целый день.

Мы в AdMe.ru смахнули скупую ностальгическую слезу и вспомнили такие родные продукты из детства — нашего и наших родителей. Конечно, у некоторых из них есть современные аналоги, вот только вкус уже совсем не тот, что раньше.

1. Консервированная вода

Консервные банки с питьевой водой можно было найти на спасательных шлюпках и плотах. Они предназначались на случай чрезвычайных ситуаций на море, ведь соленая морская вода непригодна для питья. Консервы из воды выдерживали температуру от −33 °C до +66 °C и могли храниться 4 года.

2. Напиток «Байкал»

Любимый многими советскими детьми и взрослыми напиток «Байкал» появился в 1973 году как альтернатива заокеанским Pepsi и Coca-Cola. Это была фактически полезная газировка, ведь в составе содержались экстракты трав и кореньев (полыни, корня дягиля, кардамона, корня солодки и других), а также эфирные масла, в том числе хмеля и эвкалипта. Вспомнить вкус детства возможно и сейчас, ведь «Байкал» по-прежнему можно найти на прилавках магазинов.

3. Гематоген

При слове «гематоген» многие из нас тут же вспомнят конфету из бычьего сывороточного альбумина с характерным вкусом. Первоначальный состав изобрели в Швейцарии в XIX веке, и тогда продукт представлял собой микстуру. Однако в привычном для нас виде он стал выпускаться лишь в СССР. Гематоген использовался как лекарство, призванное повышать уровень гемоглобина. Его выдавали солдатам в армии и детям. А чтобы улучшить вкус, в состав добавляли аскорбиновую кислоту, сгущенное молоко и мед.

4. Кабачковая и баклажанная икра

Помните «икру заморскую, баклажанную» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? В 70-е годы этот продукт частенько появлялся в магазинах и сиротливо простаивал на полках, не пользуясь особым спросом. Зато после фильма популярность икры возросла, подавать ее к столу стало признаком хорошего тона. А в магазинах, наряду с баклажанной, можно было отыскать также и кабачковую икру.

5. Конфеты «Птичье молоко»

Конфеты «Птичье молоко» изобрели в Польше, а к нам они пришли через некоторое время. Кондитерам поручили сделать аналогичные конфеты, причем без рецепта. В результате сладость снискала всенародную любовь. Конфеты преподносили в качестве подарка, выставляли на праздничный стол, а детвора увлеченно гадала, какая начинка попадется: шоколадная, лимонная или ванильная.

6. Березовый сок

Раньше березовый сок добывался в промышленных масштабах. Его можно было купить в магазинах в 1,5- или 3-литровых банках. Березовый сок стоил дешевле «собратьев»: всего 8 копеек за стакан. Напиток можно было и добывать самостоятельно: весной умельцы приезжали в леса, делали надрезы либо отверстия в деревьях и наполняли сосуды полезным соком.

После этого отверстие в стволе рекомендовали закрыть воском или мхом, чтобы не повредить дерево. Березовый сок был настолько популярен, что с его вкусом выпускали даже карамель.

7. Прессованный калмыцкий чай

В прессованном виде выпускался классический черный, фруктовый, а также зеленый чай. Последний был наиболее популярен у жителей Алтайского края, Тывы, Калмыкии и некоторых других регионов, поэтому он и получил такое название. Разновидностей же фруктового чая было 14: абрикосовый, грушевый, малиновый и так далее. По внешнему виду он больше всего напоминал калмыцкий чай.

8. Докторская колбаса

Докторская колбаса получила свое название неспроста. Содержание жиров в продукте было понижено, ее рекомендовали включать в рацион людей, которые перенесли длительное голодание. Докторская колбаса была и остается популярной в народе. Ее даже увековечили в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»: героиня Натальи Селезневой доставала из сумочки ломтик этой колбасы. В состав входили свинина, говядина и приправы.

9. Паста «Океан»

Замороженную пасту «Океан» делали из криля — рачков небольшого размера. Продукт появился в магазинах в 1972 году, и поначалу покупатели прохладно встретили новинку. Для увеличения спроса была развернута обширная рекламная кампания с дегустацией. Пасту использовали как ингредиент для супов, салатов или в качестве закуски.

10. Какао или кофе со сгущенным молоком и сахаром

Кофе и какао тоже можно было найти в несколько ином виде, чем сейчас. Какао и кофе смешивали со сгущенкой и сахаром и разливали по жестяным банкам. Продукт можно было развести водой, чтобы получить кофе либо какао. Но многие ели его просто ложками, как обыкновенную сгущенку.

11. Сливочный шоколад

Многие помнят сливочный шоколад в упаковках из фольги. На этикетках красовались герои из произведений Пушкина (к примеру, «кот ученый»), герои сказок, а также техника, например теплоход «Ракета». Выпускались такие шоколадки, в частности, на Свердловской кондитерской фабрике.

12. Зельц

Подобные продукты можно найти в кухнях разных стран мира, однако в СССР зельц завоевал большую популярность. Каноничным считается рецепт из справочника Абрама Григорьевича Конникова. При приготовлении в ход шли свиные и говяжьи субпродукты.

13. Консервы «Завтрак туриста»

Консервы выпускались в 2 видах: мясные и рыбные. В последние добавляли рыбный фарш, томатную пасту и перловую кашу. Подобный продукт было удобно брать с собой в походы: блюдо можно было есть в холодном виде, не разогревая. К тому же оно было калорийным, что позволяло поддерживать силы в пути.