13 предметов, которые мы воспринимаем как должное, хотя они появились совсем недавно

Для современного человека оказаться в квартире, где нет холодильника и средств гигиены, — то же самое, что попасть на необитаемый остров. Но еще сложнее представить, что всего полвека назад мало кто имел дома фотоаппарат, а купить столь необходимые гигиенические прокладки было просто невозможно.

Мы в AdMe.ru вспомнили и отыскали немало вещей, о которых до определенного времени наши бабушки и дедушки могли только мечтать.

Пылесосы

Пылесосы стали продаваться в отечественных магазинах только в 1952 году. А спустя 10 лет был изготовлен пылесос-электрощетка «Ветерок-2», с помощью которого чистили мягкую мебель и одежду. Интересно, что почти все известные модели были скопированы с изделий западных производителей. Сегодня многие владельцы утверждают, что отечественные пылесосы продолжают исправно работать уже более 30–40 лет.

Косметика

Верится с трудом, но даже первые шампуни появились у нас только в начале 1960-х годов. До этого голову мыли либо дегтярным, либо хозяйственным мылом. Что касается косметических средств, то многие помнят знаменитую тушь «Ленинградская», прессованную брусочком, которую нужно было размачивать водой. Ее начали выпускать на фабрике «Грим» в 1947 году. С 1958-го отечественные парфюмерные предприятия стали производить компактную пудру, а с 1960-го — жидкую тональную и крем-пудру.

Фотоаппараты

Первые фотоаппараты появились в Москве еще в 1929-м. Но заветной мечтой многих мальчиков и девочек был зеркальный фотоаппарат «Зенит», который производился с 1952 года. В конце 1980-х отечественные устройства перестали пользоваться спросом, потому что на рынке появились более современные модели иностранных компаний.

Искусственные новогодние елки

Массовое производство искусственных елок в нашей стране началось в 1960-е годы. Но, хотя в отличие от живых с них не сыпались иголки и их можно было использовать много лет подряд, выглядели эти новогодние деревья не всегда натурально. Зато стеклянные елочные игрушки появились в нашей стране еще в середине XIX века. Правда, купить их мог не каждый, потому что стоили они как сегодняшний автомобиль.

Утюги

В нашей стране электрическими утюгами начали пользоваться в 1960-х годах. Они отличались хорошим сроком эксплуатации, требовали минимального ремонта и легко чистились в отличие от современных. Выпускались даже паровые утюги. По тем временам они стоили ₽ 10 (примерно ₽ 1350 на сегодняшний день).

Кеды

Первые кеды для занятий спортом были придуманы американской фирмой и выпущены под торговой маркой Keds в далеком 1916-м. А у нас такая обувь появилась на прилавках в 1965 году. Эти кеды выпускались под названием «Два мяча» и были советско-китайского производства. Их носили Юрий Гагарин, Виктор Цой и Волк из мультика «Ну, погоди!».

Электронные часы

В 1974 году на заводе «Электроника» впервые изготовили электронные наручные часы. В лучшие времена в год производилось 6 млн экземпляров. Перед тем как поступить в продажу, часы проходили испытания на прочность и точность и в итоге могли отстать или уйти вперед максимум на 1 секунду за 10 дней.



Туалетная бумага



Сложно поверить, но массовое производство этого элементарного предмета гигиены началось на комбинате в Ленинградской области лишь в 1969 году. Только бумажные рулоны первое время спросом не пользовались: люди не понимали, зачем нужно тратить деньги на то, что можно легко заменить старой газетой. Но после масштабной рекламной кампании туалетная бумага стала дефицитом, и порой, чтобы купить ее, люди выстраивались в длинные очереди.

Холодильники

Первый холодильник в нашей стране был произведен на московском заводе 30 апреля 1950 года. Отечественные устройства имели ряд преимуществ: их корпус был покрыт прочным лаком, который сложно поцарапать, и они не выходили из строя даже при нестабильном напряжении. По словам потребителей, старые холодильники работают до сих пор.

Стиральные машины

Электрические стиральные машины появились у нас в продаже в 1950-х, и первой стала «ЭАЯ-2», которая внешним видом напоминала космический шаттл. А в 1975 году наши родители узнали, что такое автоматическая стиральная машина: выпустили «Волгу-10». Только через пару лет ее перестали производить, и кировский завод «Электробытприбор» купил у итальянской фирмы лицензию на изготовление стиральных машин, которые и сегодня можно увидеть в магазинах под названием «Вятка-автомат».

Гигиенические прокладки



Хотя прототипы прокладок появились в продаже в 1895 году в одном из лондонских универмагов, у нас об этом полезном изобретении узнали лишь в конце 1980-х. До появления гигиенических прокладок в нашей стране женщины использовали специальный пояс, на который крепили вату, обернутую марлей.

Телефоны

В 1920-е годы был изобретен дисковый номеронабиратель, благодаря чему можно было напрямую соединяться с абонентом. 2 августа 1965 года в нашей стране начали продаваться первые домашние телефоны, на которых диск для набора номера находился на самой трубке. Любопытно, что до 1968 года в номерах были не только цифры, но и буквы, поскольку считалось, что семизначный номер сложнее запомнить. Однако даже в начале 1980-х мало кто имел телефон в квартире. Ведь из-за длинных очередей на установку аппарата и присвоения номера могли уходить годы.

Подгузники

Несмотря на то, что подгузники для младенцев появились в продаже в нашей стране лишь в 1990-е годы (и то в основном иностранных марок), их прообраз был придуман именно у нас. Все дело в том, что при подготовке первых полетов в космос, до того как в космических аппаратах установили туалеты, для космонавтов были созданы трусы-непромокайки.

Как вы думаете, каких современных вещей недоставало нашим родителям?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.