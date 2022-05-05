13 наглядных доказательств того, что современные школьники отличаются от нас как арбуз от чебурека
То, что казалось привычным несколько десятков лет назад, уже устарело и изменилось на 180 градусов. В том числе система образования, да и сами школьники. На место вступительных экзаменов пришел ЕГЭ, меловые доски заменили маркерные, а вместо классного журнала двойку можно схлопотать сразу в электронный дневник.
Мы в AdMe.ru создали комиксы о том, как сильно современные школьники отличаются от прежних. А в бонусе расскажем, что осталось неизменным.
Путь в школу, как правило, был неблизкий, и никто не жаловался. А современные школьники возмущаются, если нужно пройти лишние 100 метров
За отсутствие сменки можно и сейчас получить от охранника или технички. Зато раньше хоть с пропуском париться не нужно было
Фраза про забытую голову существует и сегодня. Как и двойка, которую схлопотать очень легко. Но ставят ее в электронный журнал, откуда страничку уже не вырвешь
Фотоальбомы того времени заслуживают отдельного жеста «рука-лицо». Сейчас даже фото печатать необязательно — все останется в социальных сетях
Учителя, как и раньше, пробуют мотивировать учеников. Правда, у них не всегда получается
Раньше уроки делали самостоятельно, теперь — всей семьей: с мамой, папой и даже соседкой тетей Катей. И с интернетом, конечно
На хобби и увлечения школьника сейчас приходится тратиться больше. А раньше купил спички — и дело с концом
Раньше после уроков школьников ждала куча работы по дому. У современных детей одна забота — чтобы джойстик не пылился
Дискотеки прежних времен — это отрывные тусовки с танцами и сумками, сваленными посреди танцпола. Нынешних детишек таким уже не пронять
Еще несколько лет назад в школах «перескакивали» один класс. Сейчас эту практику прекратили и многие родительские вопросы звучат для детей странно
Сходить в школьный туалет — это был целый квест. Отсутствие кабинок — полбеды, так еще и дверь нужно было держать
Раньше приходилось писать шпоры, а теперь под рукой телефон
Дети, как и прежде, пишут на досках гадкие слова об однокашниках или нахваливают себя. Но уже не мелом, а маркерами
Бонус: одно осталось неизменным — ученики как раньше, так и сейчас до дрожи в коленках боятся решающих экзаменов
Как прошли ваши школьные годы? Какие вещи вспоминаете с теплотой, а какие хочется забыть как страшный сон?
AdMe/Ностальгия/13 наглядных доказательств того, что современные школьники отличаются от нас как арбуз от чебурека
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