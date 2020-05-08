13 легендарных косметических средств, запах которых вернет вас в детство
Ассортимент косметики в СССР не отличался разнообразием. Практически все женщины пользовались одинаковой тушью в брусочке, красили губы яркой помадой и рисовали стрелки карандашами. Некоторые средства ушли безвозвратно, а другие до сих пор пользуются популярностью у современных модниц.
Нам в AdMe.ru захотелось погрузиться в атмосферу советского прошлого и вспомнить, какими косметическими средствами пользовались наши мамы и бабушки.
1. Румяна Estee Lauder
Румяна от Estee Lauder были предметом тайного вожделения, несмотря на то что стоили они бешеных денег и достать их было практически невозможно. Выпускались они практически только в ярко-розовом оттенке, но это не останавливало модниц. Румяна обильно наносили на щеки и использовали вместо помады.
2. Крем-пудра «Жэмэ»
Помимо известного тонального крема «Балет» концерн «Свобода» совместно с компанией L’Oréal выпускал тональную крем-пудру «Жэмэ». Качество у него было выше, чем у «Балета», а палитра представлена 3 оттенками: натуральный, бежевый и персиковый. Но чаще всего в продаже встречался натуральный оттенок.
3. Карандаш «Косметика»
Карандашами «Косметика» рисовали брови, стрелки, использовали в качестве подводки для глаз и губ. Купить их было не так просто. Стоил набор дорого, но цена полностью оправдывала качество: яркие, мягкие и стойкие. Если «Косметику» приобрести не удавалось, в ход шли карандаши из наборов для рисования.
4. Помада Dzintars 21
Рижский парфюмерно-косметический завод Dzintars выпускал популярную в Союзе косметику и парфюмерию. Особой популярностью пользовалась помада Dzintars 21. От остальных помад ее отличала стойкость и разнообразие оттенков. Завод и по сей день выпускает свои знаменитые помады и парфюмерию. Купить их можно в официальных магазинах.
5. Помада Pollena
В фирменном магазине «Ванда» можно было приобрести польские перламутровые помады Pollena. Они быстро завоевали популярность у советских женщин. Юным барышням были по нраву цветные блески для губ с запахом клубники, сливы, персика, ореха. Польскую косметику любили прежде всего за аромат.
Чтобы накраситься, нужно было окунуть губы в полную баночку блеска или достать его с помощью пальца. Негигиенично, зато красиво.
6. Тени для век «Елена»
Тени в CCCP были дефицитным продуктом. Московская фабрика «Рассвет» выпускала наборы «Елена». В квадратной пластмассовой коробочке помещались тени двух оттенков, а в футляре-рыбке — трех. Они были невероятных синих, фиолетовых, бирюзовых и изумрудных цветов. Чуть позже появились бежевые, серые и даже черные.
Pollena также производила тени. Они были более стойкими и пигментированными, чем «Елена». Продавались поштучно в круглых коробочках или в виде наборов с кисточкой для нанесения.
7. Желтковый шампунь
Фабрика «Свобода» появилась на базе старейшей в России парфюмерной фабрики «Товарищество А. Ралле и Ко». Она стала одним из крупнейших производителей мыла и бытовой химии. В конце 70-х немецкая компания Schwarzkopf установила на «Свободе» свое оборудование, и качество продукции заметно улучшилось.
Одним из хитов фабрики стал гелевый шампунь «Желтковый». Он разливался в металлические тубы и был предназначен для всех типов волос. Голову мыл до скрипа и практически не щипал глаза. Кстати, шампунь в той самой тубе можно и сейчас найти в магазинах.
8. Бальзам для волос «Балет»
Еще одной нетленкой «Свободы» стал бальзам для волос «Балет». Тоже в металлической тубе. Бальзам нужно было держать на волосах примерно 20 минут. А производитель предлагал лечить им волосы после окрашивания и химической завивки.
Сейчас «Балет» — это не только тональный крем и бальзам-ополаскиватель, но и линейка шампуней, кремов для рук, ног и лица, мыло и др.
9. Препарат «Локон»
Деревянные бигуди, несколько таблеток пероксида, препарат «Локон» — вот все, что нужно для создания роскошной кудрявой шевелюры. Изначально «Локон» изготавливали на основе щелочи. Он нещадно жег волосы и «плавил» их. Позже состав стал более щадящим и меньше портил прическу. А как он пах... Тот самый запах советских парикмахерских — это ни с чем не сравнимый аромат «Локона» и пероксида.
10. Тушь «Бархатная»
Ассортимент твердой туши не ограничивался одной лишь «Ленинградской». Фабрика «Рассвет» производила тушь для бровей и ресниц «Бархатная». В ее составе — пчелиный воск, мыло, касторовое масло и безвредные краски. Современная тушь «Бархатная» до сих пор выпускается в картонной коробочке. Она бывает черного, серого, коричневого и синего цветов.
11. Тушь для ресниц Louis Philippe
Louis Philippe была одной из первых тушей в СССР, имевших привычную форму тюбика со щеточкой. Модницы обожали тушь за то, что она не склеивала ресницы, придавала им объем и невероятную длину из-за ворсинок в составе. Купить ее можно было лишь в крупных городах, а в районы она попадала через перекупщиков.
Когда тюбик пустел, особо продвинутые барышни разбавляли водой отечественную тушь и наливали ее в пустой флакон от Louis Philippe.
12. Пудра «Свобода»
Пудра в Союзе не была дефицитом и выпускалась в 3 вариантах: рассыпчатая, прессованная и крем-пудра. Оттенки пудры варьировались от белого до розового, а состав был примерно одинаковым: тальк, окись цинка, двуокись титана, мел и другие минералы.
Компактная пудра «Свобода», в отличие от своих рассыпчатых собратьев, имела зеркало и удобную пуховку для нанесения. Она легко помещалась в дамской сумочке и не пылила при нанесении.
13. Духи Fidji Guy Laroche
Молодой парфюмер Жозефин Капатано создала легендарный парфюм в 1966 году. Слоган гласил: «Женщина — это остров, а Fidji — ее аромат». Нотки лимона, розы и ириса не могли оставить равнодушными ни одну барышню. Fidji был желанным подарком на день рождения или Новый год. В середине 1990-х компания L’Oréal прекратила выпуск духов, но не так давно легендарный парфюм снова вернулся на прилавки.
Какой косметикой пользовались вы? А может быть, ваша мама или бабушка?
Фото на превью streetmarket.ru