13 легендарных косметических средств, запах которых вернет вас в детство

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Ассортимент косметики в СССР не отличался разнообразием. Практически все женщины пользовались одинаковой тушью в брусочке, красили губы яркой помадой и рисовали стрелки карандашами. Некоторые средства ушли безвозвратно, а другие до сих пор пользуются популярностью у современных модниц.

Нам в AdMe.ru захотелось погрузиться в атмосферу советского прошлого и вспомнить, какими косметическими средствами пользовались наши мамы и бабушки.

1. Румяна Estee Lauder

Румяна от Estee Lauder были предметом тайного вожделения, несмотря на то что стоили они бешеных денег и достать их было практически невозможно. Выпускались они практически только в ярко-розовом оттенке, но это не останавливало модниц. Румяна обильно наносили на щеки и использовали вместо помады.

2. Крем-пудра «Жэмэ»

Помимо известного тонального крема «Балет» концерн «Свобода» совместно с компанией L’Oréal выпускал тональную крем-пудру «Жэмэ». Качество у него было выше, чем у «Балета», а палитра представлена 3 оттенками: натуральный, бежевый и персиковый. Но чаще всего в продаже встречался натуральный оттенок.

3. Карандаш «Косметика»

Карандашами «Косметика» рисовали брови, стрелки, использовали в качестве подводки для глаз и губ. Купить их было не так просто. Стоил набор дорого, но цена полностью оправдывала качество: яркие, мягкие и стойкие. Если «Косметику» приобрести не удавалось, в ход шли карандаши из наборов для рисования.

4. Помада Dzintars 21

Рижский парфюмерно-косметический завод Dzintars выпускал популярную в Союзе косметику и парфюмерию. Особой популярностью пользовалась помада Dzintars 21. От остальных помад ее отличала стойкость и разнообразие оттенков. Завод и по сей день выпускает свои знаменитые помады и парфюмерию. Купить их можно в официальных магазинах.

5. Помада Pollena

В фирменном магазине «Ванда» можно было приобрести польские перламутровые помады Pollena. Они быстро завоевали популярность у советских женщин. Юным барышням были по нраву цветные блески для губ с запахом клубники, сливы, персика, ореха. Польскую косметику любили прежде всего за аромат. Чтобы накраситься, нужно было окунуть губы в полную баночку блеска или достать его с помощью пальца. Негигиенично, зато красиво.

6. Тени для век «Елена»

Тени в CCCP были дефицитным продуктом. Московская фабрика «Рассвет» выпускала наборы «Елена». В квадратной пластмассовой коробочке помещались тени двух оттенков, а в футляре-рыбке — трех. Они были невероятных синих, фиолетовых, бирюзовых и изумрудных цветов. Чуть позже появились бежевые, серые и даже черные. Pollena также производила тени. Они были более стойкими и пигментированными, чем «Елена». Продавались поштучно в круглых коробочках или в виде наборов с кисточкой для нанесения.

7. Желтковый шампунь

Фабрика «Свобода» появилась на базе старейшей в России парфюмерной фабрики «Товарищество А. Ралле и Ко». Она стала одним из крупнейших производителей мыла и бытовой химии. В конце 70-х немецкая компания Schwarzkopf установила на «Свободе» свое оборудование, и качество продукции заметно улучшилось. Одним из хитов фабрики стал гелевый шампунь «Желтковый». Он разливался в металлические тубы и был предназначен для всех типов волос. Голову мыл до скрипа и практически не щипал глаза. Кстати, шампунь в той самой тубе можно и сейчас найти в магазинах.

8. Бальзам для волос «Балет»

Еще одной нетленкой «Свободы» стал бальзам для волос «Балет». Тоже в металлической тубе. Бальзам нужно было держать на волосах примерно 20 минут. А производитель предлагал лечить им волосы после окрашивания и химической завивки. Сейчас «Балет» — это не только тональный крем и бальзам-ополаскиватель, но и линейка шампуней, кремов для рук, ног и лица, мыло и др.

9. Препарат «Локон»

Деревянные бигуди, несколько таблеток пероксида, препарат «Локон» — вот все, что нужно для создания роскошной кудрявой шевелюры. Изначально «Локон» изготавливали на основе щелочи. Он нещадно жег волосы и «плавил» их. Позже состав стал более щадящим и меньше портил прическу. А как он пах... Тот самый запах советских парикмахерских — это ни с чем не сравнимый аромат «Локона» и пероксида.

10. Тушь «Бархатная»

Ассортимент твердой туши не ограничивался одной лишь «Ленинградской». Фабрика «Рассвет» производила тушь для бровей и ресниц «Бархатная». В ее составе — пчелиный воск, мыло, касторовое масло и безвредные краски. Современная тушь «Бархатная» до сих пор выпускается в картонной коробочке. Она бывает черного, серого, коричневого и синего цветов.

11. Тушь для ресниц Louis Philippe

Louis Philippe была одной из первых тушей в СССР, имевших привычную форму тюбика со щеточкой. Модницы обожали тушь за то, что она не склеивала ресницы, придавала им объем и невероятную длину из-за ворсинок в составе. Купить ее можно было лишь в крупных городах, а в районы она попадала через перекупщиков. Когда тюбик пустел, особо продвинутые барышни разбавляли водой отечественную тушь и наливали ее в пустой флакон от Louis Philippe.

12. Пудра «Свобода»

Пудра в Союзе не была дефицитом и выпускалась в 3 вариантах: рассыпчатая, прессованная и крем-пудра. Оттенки пудры варьировались от белого до розового, а состав был примерно одинаковым: тальк, окись цинка, двуокись титана, мел и другие минералы. Компактная пудра «Свобода», в отличие от своих рассыпчатых собратьев, имела зеркало и удобную пуховку для нанесения. Она легко помещалась в дамской сумочке и не пылила при нанесении.

13. Духи Fidji Guy Laroche

Молодой парфюмер Жозефин Капатано создала легендарный парфюм в 1966 году. Слоган гласил: «Женщина — это остров, а Fidji — ее аромат». Нотки лимона, розы и ириса не могли оставить равнодушными ни одну барышню. Fidji был желанным подарком на день рождения или Новый год. В середине 1990-х компания L’Oréal прекратила выпуск духов, но не так давно легендарный парфюм снова вернулся на прилавки.

Какой косметикой пользовались вы? А может быть, ваша мама или бабушка?