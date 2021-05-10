13 копеечных косметических средств, которые, словно машина времени, перенесут на 20 лет назад

Еще пару десятилетий назад на полках в магазинах не было такого выбора косметики, как сегодня. Поэтому тогда девушки руководствовались правилом «Из двух зол выбирай меньшее». Однако это вовсе не означает, что вся продукция была плоха, отнюдь. Но и назвать ее лучшей по всем критериям тоже не получится. Скорее, она была под стать времени: вполне приемлемого качества и, главное, недорогой. Но вот что с точностью можно утверждать, так это то, что свою первую помаду, блеск и тени не забудет ни одна красна девица. Снимки этих косметических средств и сегодня молниеносно перенесут в прошлое.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какой косметикой когда-то пользовались все модницы страны. А из бонуса вы узнаете, что за дезодорант был самым популярным среди девушек.

Лак для волос с блестками «Прелесть»

2000-е можно назвать временем начала экспериментов с волосами: это и цветное окрашивание, и смелые стрижки, и сложные прически. Но если кардинальных перемен не хотелось, а яркие образы знаменитостей все никак не выходили из головы, то на помощь приходил лак для волос с блестками «Прелесть». Он существовал в нескольких вариантах: серебряный, золотой и цветной. 5 минут, и вы сияете не хуже, чем звезды. Я все понимаю: 2020 год, прогресс не стоит на месте, бьюти-индустрия шагает семимильными шагами. Но вот куда делся лак «Прелесть» с блестками? Это просто ущемление прав принцесс. © sasharuddiness / Twitter

Блеск для губ Lip Glow

Только не говорите, что у вас не было такого блеска, аромат которого оставался даже на лестничной площадке, пока вы спускались из дома на улицу. Это была настоящая находка для всех девчонок в конце 1990-х — начале 2000-х. Никого не смущал даже тот факт, что данный блеск довольно липкий. Этот нюанс с легкостью компенсировался чудесным запахом, который буквально вгрызся в подкорку девушек, пользовавшихся данным блеском. Блеск — чистый восторг и кайф. © Анна.Г / Яндекс.Дзен

Его липкость мне всегда нравилась, хотя и приходилось потом, конечно, жевать песок, прилипший к губам из-за ветра. © Олесова Анастасия / Яндекс.Дзен

Пудра Mia для тела с блеском

Еще каких-то 15 лет назад в ванной комнате практически каждой девушки была косметика марки Mia. Еще бы, ведь слоган гласил: «Специально для молодой кожи!» И как после такого не поддаться искушению и не купить продукцию данной марки? К тому же она была недорогая, хорошего качества, да и рекламировали ее молодые звезды отечественного шоу-бизнеса. Фаворитами бренда были пудра и молочко для тела.

Спреи для тела Avon

Если хотелось приятно пахнуть, а на люксовый парфюм не хватало денег, многие девушки прибегали к помощи парфюмированных спреев. Наибольшей популярностью пользовалась линейка от Avon. Странички каталогов этой компании были пропитаны экзотическими ароматами. Чтобы почувствовать их, достаточно было потереть страницы в определенных местах. К слову сказать, эту водичку можно купить и сейчас, и цена на нее столь же приятная, как и раньше.

Оттеночные бальзамы «Тоника»

«Смотрите, какой умопомрачительный фиолетовый. Это тот самый оттеночный бальзам „Тоника“. У меня высохла одна прядочка, как такое не показать».

В экспериментах с волосами на помощь приходили не только разнообразные краски для волос, но и специальные оттеночные бальзамы. Наряду с естественными цветами были и более экстравагантные, например синий, фиолетовый, розовый. «Тоника» стоила недорого и была проста в эксплуатации. Сейчас она нисколько не утратила популярности: последние несколько лет проходят под эгидой шевелюр всевозможных ярких цветов, и «Тоника» является отличной альтернативой дорогим оттеночным краскам.

Тушь Great Lash

Абсолютный хит продаж 2000-х, она действительно была у каждой девушки. А дизайн флакончика буквально очаровывал юных дев. Иногда решающим фактором при выборе данной туши была ее доступная цена, что особенно важно для любого подростка.

Блеск с ментолом Bourjois Gloss Menthol

Во времена, когда девушки еще не знали, что такое силикон и филлеры, они активно пользовались косметикой, привлекающей громкими заявлениями. Данный блеск обещал дамам увеличение губ за счет ментола в составе. И действительно, при его нанесении немного покалывало губы, а за счет плотной текстуры увеличивался их объем и появлялось ощущение ментоловой свежести.

Наборы косметики Ruby Rose

До повальной моды на нюд большим успехом пользовались наборы косметики, включающие в себя тени для век всех цветов радуги. Также там обычно присутствовали румяна и блески для губ нескольких оттенков, а еще тушь. Компактную пластмассовую коробочку было удобно носить с собой.

Гель для волос «Фея»

В 2000-е было недостаточно просто сделать прическу — ее обязательно нужно было обильно залить лаком либо зафиксировать большим количеством геля. Наверняка вы помните локоны, которые смотрелись не хуже, чем парики XVIII века. Гель «Фея» идеально справлялся со своей задачей, особенно учитывая его небольшую стоимость.

Подводки для глаз Color Trend

2000-е подарили нам моду на графичные стрелки. Молодежный бренд Avon имел ассортимент самых разных подводок: нейтральных и ярких цветов, с блестками и без. А сегодня макияж с яркой подводкой снова актуален.

Кремы «Невская Косметика»

Кремы от «Невской Косметики» были одними из самых востребованных отечественных косметических средств. Под петербургским брендом выпускали кремы для лица и рук из натуральных компонентов. Самым известным был оливковый, который и тогда, и сейчас привлекает весьма приятной ценой. Эти кремы и по сей день пользуются большой популярностью.

Помада Kiki

Редкая косметичка обходилась без этой помады. Выбор оттенков был огромен: лиловые, оранжевые, алые, фуксия. С Kiki можно было бесконечно самовыражаться. Сегодня яркие и даже кричащие цвета снова набирают популярность, так что можно считать, что тренд благополучно вернулся. Помада Kiki бледно-розового оттенка производила фурор. © Анита Савельева / Яндекс.Дзен

Шампунь «Дракоша»

Благодаря своему качественному составу средство пользовалось популярностью не только у детей. А еще у него был приятный ягодный аромат. Этот шампунь эффективно помогал в борьбе с жирностью волос и экономично расходовался, так что его хватало надолго. Качественный шампунь с кучей полезных свойств: бальзам-ополаскиватель для волос, маска для волос, структурирующий двухфазный спрей с термозащитой, гель-спрей для увеличения объема волос, воск для укладки. Это все шампунь «Дракоша». © i_hochy_spatt / Twitter

Бонус: дезодорант, который любили все

Такого многообразия дезодорантов, как сейчас, увы, в 1990-е и начале 2000-х не было. Поэтому приходилось выбирать из довольно скромного ассортимента. В то время большой популярностью пользовались аэрозольные дезодоранты, как правило, с насыщенными ароматами, благодаря которым можно было за версту учуять приближение дамы сердца. Фаворитами среди всех дезодорантов были средства от OCH!. У одноклассницы был дезодорант OCH! с кокосом, так она была звездой в школе. © Анита Савельева / Яндекс.Дзен