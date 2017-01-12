13 картинок, которые вернут вам ваш 2007

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Для каждого из нас, наверное, 2007 год стал одним из переломных моментов в нашей жизни. Это был год полной свободы в ТВ и интернете, в творчестве, в жизни и просто в умах тех, кто помнит это время. AdMe.ru предлагает вам окунуться в прошлое и вспомнить главные события и вещи 2007 года, которые хоть и на миг, но вернут вам ваш 2007 год.

1. В начале 2007 года компания Apple выпустила первый iPhone

2. А «простые» смертные тогда еще ходили со своими кнопочными телефонами

3. В продажу вышла последняя, седьмая книга «Гарри Поттер и Дары смерти»

4. Тогда все в интернете писали на «йАзЫке пАдОнКаФф» и кричали при встрече друг другу «ПРЕВЕД!»

5. Самым популярным мессенджером была всем знакомая «аська»

6. Девочки с ума сходили по Tokio Hotel и Stigmata

7. Вокруг были представители необычной молодежной субкультуры

8. В динамиках звучали «Umbrella» Рианны либо «Мой рай» МакSим

9. Интернет был далеко не таким, каким мы пользуемся сейчас

10. Среди девушек популярностью пользовались «невидимые бретельки», которые не были такими уж незаметными

11. А парни любили носить кеды-патрули

12. В моде были вот такие оправы солнцезащитных очков

13. И наконец, самоклеющиеся стразы, которые мы клеили куда только могли, а особенно на зубы