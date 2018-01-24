13 доспехов, которые кажутся странными, но реально применялись в прошлом

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Тяжелые кирасы, устрашающие маски и замысловатые названия — создание доспехов долгие столетия оставалось искусством, призванным защитить воина, подчеркнуть статус, а иногда и запугать противника. Талант и фантазия оружейников прошлого не перестают удивлять и в XXI столетии. AdMe.ru нашел самые необычные доспехи, созданные на протяжении минувших веков.

Столь экзотическая конструкция шлема была призвана защитить его владельца от прямого попадания копья. А благодаря передней части в виде решетки рыцарь получал гораздо лучший обзор, нежели его собратья в шлемах с классическим забралом.

Кирасирский шлем

Судя по всему, военные начала XVI века были не прочь помодничать и даже на поле брани стремились выглядеть впечатляюще. В ту эпоху огромной популярностью пользовались «гротескные» забрала. Им придавали форму человеческого лица или морды животного. Одним словом, оружейники воплощали все, на что хватало рыцарской фантазии.

Сабатоны

Сабатоны были частью рыцарской брони. Чем выше статус мужчины, тем длиннее их носки. Князьям и герцогам разрешалось иметь сабатоны длиной до 76 см. Впрочем, такой экстремальной отметки они достигали нечасто.

Каска Адриана с цепным экраном

Французскую армейскую каску изобрел генерал Огюст Адриан. Позднее «адрианка» и ее аналоги получили распространение в большинстве стран. Каска с цепным экраном была призвана защищать солдат от осколков снарядов.

Броня Брюстера

Комплект из нагрудника и шлема весил 18 кг — быстро в таком не побегаешь, зато он нашел широкое применение у снайперов. Несмотря на странноватый вид, со своей задачей справлялся эффективно и попадание пуль выдерживал.

Доспехи времен Первой мировой войны

Еще одна версия бронежилета от немецких оружейников. Панцирь состоял из связанных между собой стальных пластин, покрывающих грудь и живот. Во времена Первой мировой войны такие шлемы были настолько широко распространены, что стали синонимом немецкой армии.

Личные доспехи бойца времен Первой мировой войны. В комплект входили: стальной шлем, вернувшийся «в строй» буквально из музеев, панцирь из металлических пластин, наручная перчатка с кинжалом и французские противоосколочные очки.

Бронежилет-трансформер

Эту броню можно назвать первым военным трансформером. Доспех защищал от пуль противника и мог быстро превратиться в некое подобие огневой точки.

Французская кираса

Глядя на эти кирасы времен Первой мировой войны, кажется, что французы просто вспомнили эпоху турниров и позаимствовали идею доспехов у предков. Нагрудник хорошо зарекомендовал себя в рукопашных схватках. А вот в полевых условиях, когда бойцы передвигались по-пластунски, тяжелые кирасы становились серьезной помехой.

Крылатые доспехи

«Крылатые» гусары были элитной кавалерией Королевства Польского. Считается, что крылья во время атаки издавали звук, пугавший лошадей противника. Исследователи сходятся в том, что крылья были призваны запугать противника, причем не столько шумом перьев, сколько необычным видом.

Годендаг

Люди Средневековья обладали весьма специфическим чувством юмора. Годендаг буквально переводится как «добрый день». Тяжелая дубина, окованная железом и снабженная острым шипом, — вот такое «приветствие».

Мэнгу

Оскал, торчащие зубы или клюв демона — непременным атрибутом японских доспехов была маска Мэнгу. Справедливости ради стоит сказать, что такое обмундирование могло привести врага в ужас одним только своим видом.

Бонус: кошачьи доспехи

И... бонус: самая настоящая броня для котиков! Ее создал современный мастер, канадец Джефф де Бур. Вдохновившись эпохой Средневековья, талантливый художник по металлу создал доспехи для пушистых питомцев. Образцом послужили реально существовавшие доспехи для собак и лошадей.