12 знаменитостей, которых мы подозреваем в путешествиях во времени

Существует мнение, что у каждого человека есть двойник — если не в настоящем, то в прошлом. Иногда сходство бывает настолько очевидным, что поверить в совпадение становится сложно.

AdMe.ru нашел фото, которые заставили нас задуматься: а вдруг кто-то действительно изобрел машину времени? Или эликсир вечной молодости?

Свадьба моих родителей в 1961 году и Мэтт Деймон с женой в наше время

Джонни Депп один в один мой прадед!

Энди Сэмберг и Иван Реон в 70-х

Майкл Джексон и древнеегипетский бюст

Моя двоюродная бабушка и Гарри Поттер

Эдди Мерфи удивительно похож на этого стильного мужчину

То чувство, когда твой отец напоминает Декстера

Фотография моего друга в возрасте 13 лет. Натали Портман — справа

Моя бабушка в 1939 году и Арья Старк из «Игры престолов»

Мужчина в Гарлеме, Нью-Йорк, 1939 год, и Джей Зи в наше время

Стив Мартин выглядел бы как прапрабабушка моей подруги, если бы был актером в викторианскую эпоху

Фото на превью reddit, warnerbros
По материалам boredpanda

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