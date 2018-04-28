12 знакомых нам вещей, которые невероятно изменились со временем

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Несколько десятилетий назад люди и помыслить не могли о портативном компьютере или сенсорном телефоне. Потому что первый компьютер едва умещался в комнате, а телефон был предметом роскоши и выглядел совсем по-другому. Убедитесь сами.

AdMe.ru предлагает вам сесть в машину времени и посмотреть, как выглядели привычные нам предметы на заре их появления.

Купальник

Первые купальные костюмы появились в XVIII веке. Ничего общего с современными бикини они не имели. Платье с оборками, панталоны и чепчик — купальник готов! Оборки и «купальные чулки» исчезли только в начале ХХ века. На смену им пришли трикотажные купальные костюмы. А вот привычное нам бикини появилось лишь в 1946 году.

Утюг

Самые первые утюги появились в Древней Греции. Точнее, это были даже не утюги, а просто горячие металлические пруты. На Руси роль утюга играла деревянная скалка, на которую наматывалась одежда и прокатывалась по ребристой доске. Привычные же нам приборы, напоминающие утюг, появились в Европе в XVIII веке. В них закладывали уголь или нагревали на печке. Изготавливали их из чугуна, а весил такой утюг от 5 кг и выше.

Кинематограф

Благодаря зеленому экрану и все той же компьютерной графике можно снять фильм хоть в Риме, хоть на Марсе. Над созданием одного фильма порой трудится команда в несколько сотен человек. Первые фильмы были примитивны. Снимались они одним кадром без монтажа, разворотов камеры и освещения. А сам оператор в дальнейшем выполнял роль и режиссера, и оператора, и монтажера, и художника по свету.

Бритва

Наскальная живопись заставляет предположить, что первые бритвы появились еще в доисторические времена. Их роль играли заточенные зубы животных или ракушки, которые сменились кремниевыми ножами. В I тысячелетии до н. э. появились железные бритвы. Они практически не менялись аж до середины XIX века. Привычные нам безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами вошли в обиход не так давно — в 70-х годах ХХ века.

Носители информации

Современные жесткие диски способны вмещать терабайты информации и хранить миллионы файлов. Первые массовые носители информации представляли собой магнитные ленты или перфокарты. Но одним из самых массовых носителей были, конечно же, дискеты. Вместить они могли пару-тройку фотографий. Зато сколько воспоминаний!

Компьютерные игры

В 1940 году свет увидел первый игровой автомат Nimatron. Графики как таковой там не было, там были лампочки. Более-менее смотрибельная графика появилась спустя 20 лет, в 1961 году в игре Spacewar. Схематическое изображение двух противоборствующих космических кораблей и пиксельное небо. Со временем художники научились моделировать лица героев с реальных людей. Например, Макса Пэйна рисовали со сценариста игры Сэма Лэйка.

Флешка

Продолжая тему о носителях информации. Сейчас флешка для фотоаппарата помещается на ладони. А раньше она была весьма громоздкой, присоединялась вместо задней крышки фотоаппарата и заряжалась специальной металлической кассетой. Весил такой аппарат очень прилично, да и в руках держать немного неудобно.

Детская коляска

Детские коляски появились только в XVIII веке в Великобритании. От привычных нам они более чем отличались. Коляска представляла уменьшенную копию взрослой повозки, в которую нужно было запрягать пони или ослика. Ездить в ней можно было только сидя.

Камуфляж

Первый военный камуфляж стал целенаправленно использоваться в армии в конце XIX века. А активно применяться — во время Первой мировой войны. Скрывал он не только людей, но и корабли. Современная камуфляжная одежда имеет множество разных цветов и рисунков в зависимости от местности и стран, где она используется.

Ноутбук

Первый портативный массовый компьютер появился не так давно — в 1981 году. Весил он 11 кг и стоит почти $ 2 000. Оперативной памяти в первом ноутбуке было 64 Кб, три порта (в том числе и для подключения модема) и монохромный дисплей диагональю 5 дюймов.

Сенсорный экран

Сенсорный экран был изобретен в США в 1972 году в рамках исследования по программированному обучению. Состоял он из сетки инфракрасных лучей 16×16 блоков. Даже такая низкая точность позволяла пользователю выбирать ответ, нажимая в нужное место экрана. А спустя 10 лет компания Elographics представила миру сенсорный телевизор. Но, к сожалению, панели с сенсором долго не выходили на потребительский рынок, а использовались в промышленности и медицине.

Косметология

Глядя на косметологические приборы прошлого века, можно подумать, что это орудия пыток. Но нет, это всего лишь замораживатели веснушек и распаривающие маски. Современная косметология шагнула далеко вперед. Нет больше этих страшных и громоздких машин. А некоторые процедуры и вовсе можно проводить дома.

Бонус: времена меняются, классика вечна

Какие предметы прошлого вам показались самыми странными и необычными? Нам интересно узнать!