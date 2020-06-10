12 загадок советского быта, которые до сих пор не дают покоя

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Мы часто видим вокруг себя странные вещи, но так привыкли к ним, что даже не задаемся вопросами, что это и зачем оно. Например, каждый житель постсоветского пространства хоть раз встречал загадочные заборы в кокетливый ромбик, окружающие режимные объекты, или непонятные отверстия под окнами хрущевок.

Мы в AdMe.ru любим выяснять тайные замыслы, поэтому решили разобраться в наследии, которое оставили нам архитекторы и дизайнеры советского прошлого.

Девятиэтажки

Многих удивляет, почему в СССР строили 9-этажные дома. Что мешало возвести 10 этажей? Дело в том, что по нормам безопасности 70-х годов прошлого века дома выше 28 м (это как раз высота девятиэтажки) должны были оснащаться пожарными лестницами, пассажирским и грузовым лифтами. Это делало строительство слишком дорогим и окупалось только в домах выше 12 этажей. При этом пожарные машины были оснащены лестницами длиной 28 м. Поэтому высотки стали появляться в Союзе только после того, как начали производить лестницы длиной 40 м.

Забор с ромбиками

Каждый житель России видел бетонные заборы с ромбами, которыми обычно огораживают стройки и промзоны. Их автор — архитектор Борис Лахман, который уже много лет живет в США. Свое самое узнаваемое детище он создал в 1970-е годы. «Я сделал 3 эскиза, все очень симпатичные. Например, был забор, имитирующий каменную кладку. Но почему-то выбрали самый простой. Может, глаз радовала эта игра света и тени? Может, понравилось, что форма такая самоочищающаяся, что пыль и грязь дождями смываются?» — вспоминал Лахман.

Стены в подъездах, покрашенные наполовину

В советские времена нижнюю часть стен в подъездах жилых домов, а также в поликлиниках красили зеленой или синей краской, а верхнюю белили. Это делалось для того, чтобы защитить стены от плесени и грязи, а одежду людей — от побелки. А выбор цвета был обусловлен тем, что на зеленом или синем фоне сложнее различить неравномерно прокрашенные участки. Можно было бы покрасить и всю стену, однако это уже было бы дороже.

Стеклоблоки

В СССР стеклоблоки можно было встретить везде: в школах, на предприятиях, в домах культуры, в жилых домах. Многие считают, что это всего лишь декор, и ошибаются. Одно из главных достоинств стеклоблоков — способность пропускать свет и, как следствие, экономить электричество. При этом они не дают возможности подсмотреть, что находится за ними. А плотность материала близка к плотности камня.

Окошко между ванной и кухней в хрущевках

Есть версия, что окошко между ванной комнатой и кухней в старых квартирах нужно было для того, чтобы подглядывать. На самом деле таким образом боролись с туберкулезом. Туберкулезная палочка размножается во влажной среде, а солнечный свет, проникающий с кухни, должен был обеззараживать воздух.

Унитазы с «полочкой»

Такой унитаз называют еще тарельчатым. Их конструкция позволяла свести к минимуму количество брызг при походе в туалет и смыве, а значит, на окружающих предметах осядет меньше микроорганизмов. Кроме того, «полочка» в унитазе спасла множество вещей, случайно упавших в унитаз.

Ящик под окном на кухне

В типовых советских домах довоенной и послевоенной постройки часто можно встретить нишу под окном с уличной вентиляцией. Ее еще называют «хрущевский холодильник» за то, что она помогала сохранять продукты свежими. Собственно, для этого он и был предусмотрен. Когда в 60-е годы все большее распространение получили настоящие холодильники, многоквартирные дома стали конструировать без этой особенности.

Двери в квартиры, открывающиеся внутрь

Сейчас большинство дверей в квартирах новостроек открывается наружу, а в СССР двери должны были открываться внутрь. Есть миф, что это делалось для того, чтобы сотрудникам КГБ было легче выламывать дверь при аресте. На самом деле в этом есть доля правды. Правда, строители заботились не о служащих внутренних дел, а о пожарных и самих жильцах. В случае ЧП спасателям гораздо проще выломать дверь, которая открывается внутрь, чтобы эвакуировать людей. Еще есть мнение, что все дело в маленьких лестничных клетках. Представьте, что будет, если откроются сразу 2 двери, распахивающиеся наружу.

Ковер на стене

Ковры на стенах были практически во всех советских квартирах, и до сих пор их можно встретить в домах у старшего поколения. Это не тяга к роскоши, а звукоизоляция, ведь стены в хрущевках были тонкими и все происходящее в квартире тут же становилось достоянием общественности. Кроме того, окна были негерметичными и даже сезонное заклеивание не всегда помогало. А ковер помогал сохранять тепло в квартире.

Дерматиновая обивка двери

Еще один способ звукоизоляции — дерматиновая обивка входной двери. Некоторые делали ее снаружи, некоторые — внутри, но вторым вариантом чаще пользовались те, у кого не было домашних животных (коты любили использовать такую обивку в качестве когтеточки). А еще дерматин служил своего рода защитным чехлом, ведь его поменять намного легче, чем дверь.

Граненый стакан

Граненый стакан стал одним из советских символов, хотя и появился еще до революции. Его классический дизайн приписывают скульптору Вере Мухиной. От «старорежимного» он отличается гладким ободком сверху, благодаря которому пить из него удобнее, потому что он плотно прилегает к губам. Кстати, этот ободок прозвали в народе «марусиным пояском». Грани делают стакан более прочным — он может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты. Его придумывали под советские посудомоечные машины, в которых стеклянная посуда легко билась. Кроме того, такому стакану сложнее скатиться со стола.

Шапки-формовки

Меховая шапка-ушанка была в ходу в СССР. «Уши» полагалось опускать, чтобы не замерзнуть, но мало кто это делал. Наверное, поэтому появилась формовка — внешне та же ушанка, но «уши» опустить было уже нельзя, они играли декоративную функцию, при этом шкурок уходило уже меньше. Самым популярным мехом для формовки считалась ондатра. Цена такой шапки во время перестройки была около 200 рублей при средней зарплате 160–180 рублей. При этом головной убор пользовался большим спросом и служил показателем статуса. Честно говоря, другого смысла в ней, пожалуй, и не было.

А какие особенности советского дизайна не дают покоя вам?