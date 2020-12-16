12 вещей, которые зря пылятся в шкафу у бабушки. А их можно достать и носить

Мода циклична. Это факт. И некоторые тренды возвращаются спустя 10, 20 или даже 30 лет, присутствуя, таким образом, в жизни наших бабушек, мам, а потом и в нашей собственной. Совсем не стыдно заглянуть в шкаф к представителям старшего поколения в надежде найти там качественную вещь, которая отлично впишется в современный гардероб.

Мы в AdMe.ru в очередной раз покопались в бабушкином сундуке и спешим поделиться находками, которые и сейчас можно носить с гордостью.

Янтарь и бирюза

Украшения с яркими камнями снова довольно популярны. Главное — подобрать подходящую для мероприятия форму и размер камня.

Вязаный свитер

Ваша бабушка увлекалась вязанием? Прекрасно. Если вязаные вещи эпохи ее молодости сохранили форму и цвет, то можно смело их надевать, не боясь замерзнуть. А свитер, который носил дедушка, может стать классной oversize-деталью вашего образа.

Дедушкин жилет

Удивительно, но жилетка, которую так любил надевать дедушка, может полноценно влиться в женский гардероб. Сочетать допустимо со всем: и с легкомысленными платьями, и с офисными брюками.

Очки в роговой оправе

Очки в роговой оправе стали популярны в прошлом веке благодаря кино. Главный герой ленты «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» носил этот модный аксессуар не снимая. Называются эти очки так, потому что делаются из рогов крупных копытных животных, например африканских буйволов. Удобны они тем, что, даже если линзы повредились, их чаще всего можно заменить в ателье, оставив аутентичную оправу нетронутой.

Украшения с жемчугом

Бессмертная классика, которая может спокойно передаваться из поколения в поколение. Так что, если вы нашли в шкатулке бабушкины серьги или бусы с жемчугом и благополучно отвоевали их у мамы, используйте украшение для создания как вечернего образа, так и дневного. Если целостность вещицы повреждена, то украшение всегда можно разобрать на бусинки и сделать из него новое.

Авоська

Да-да, эта странная советская сумка сейчас снова как никогда актуальна. Модницы сочетают этот аксессуар с любым костюмом, но если смелости сделать так не хватает, то можно использовать авоську по прямому назначению: брать в магазин, чтобы сложить в нее продукты или фрукты. Таким образом можно и свой вклад в экологию внести, и избавиться от пакета с пакетами в тумбочке.

Ридикюль

Название этой сумки происходит от французского слова réticule, что в переводе означает «сетка». Это связано с тем, что изначально такие сумки делались из сложенной во много раз сетки. Спустя время слово «ридикюль» стало синонимом почти любой женской сумки характерной формы (в виде мешочка). Современные ридикюли по форме почти не отличаются от тех, что носили наши бабушки. Поэтому сумка из бабушкиного сундука может дополнить повседневный образ, если сделана из кожи, или же стать частью вечернего аутфита.

Футболки поло

Те поло, к которым мы все привыкли, создал в начале XX века Рене Лакост. С тех пор классические поло почти не изменились, но сегодня есть разные вариации ткани и ширины рукава. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если вы наденете поло, которому почти 100 лет, мало кто догадается об этом.

Дедушкины рубашки с коротким рукавом

«Взяла дедушкину рубашку из сундука и перешила пуговицы».

Рубашки, которые в свое время носили наши дедушки, немного отличаются от современных рубашек с коротким рукавом тем, что выглядят не так официально, даже если они классического белого цвета. Приятным бонусом является то, что изготовлены они, вероятнее всего, из натуральных тканей — хлопка и льна, а значит, в них не жарко. В шкафу у дедушки можно откопать рубашки с интересными принтами, которые сейчас на пике моды. Без сомнения, рекомендуется носить самой или отдать бойфренду.

Туфли Mary Jane

Туфли Mary Jane появились в XX веке и стали одним из самых популярных фасонов среди модниц. В современном мире такие туфли — с не самым тонким каблуком и ремешком на подъеме — носят не только дети. Если вы нашли туфли своей бабушки, то отдайте их на профилактику в мастерскую по ремонту обуви, а потом надевайте на голую ногу или носочки, чтобы сделать образ более романтичным.

Вышиванка

Украинская народная рубашка давно вышла на мировой уровень и заняла свое место в гардеробах многих модниц. Кроме того, в классических образах некоторых близких народностей тоже есть подобные сорочки с вышивкой, поэтому вышиванку можно встретить в гардеробе вашей бабушки, даже если она не украинка. Если дресс-код позволяет, такую вещь можно носить даже на работу. Смело забирайте себе в гардероб, если откопали рубашку с вышивкой в бабушкином шкафу.

Вязаная безрукавка

С дедушкиной жилеткой мы разобрались, ну а если нашли в шкафу бабушкину? Такая безрукавка может иметь вид пончо или выглядеть более стандартно. Если вы не понимаете, что именно искать, то можно посмотреть на наряд секретарши Верочки из фильма «Служебный роман».