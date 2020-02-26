12 вещей, которые мы терпеть не могли в детстве, а сейчас обожаем
Если спросить человека о его детстве, почти каждый вспомнит, что он обожал делать, а чем приходилось заниматься из-за слова «надо». Но с годами мы осознаем, что эти действия теперь приносят нам удовольствие.
Мы в AdMe.ru решили нарисовать комиксы о тех вещах, которые мы не любили, когда были детьми, а теперь обожаем. Мало того, теперь иногда приходится объяснять своим детям, как это на самом деле здорово. А в бонусе припасли ситуации, в которых с годами ничего не изменилось.
1. Когда-то оливки казались нам непонятным и неприятным блюдом. Не зря говорят, что они маркер взросления
2. Рано лечь спать теперь кажется не наказанием, а отлично сложившейся ситуацией
3. В долгом путешествии раньше невозможно было усидеть на месте и мы изводили родителей бесконечными: «Ну когда уже мы приедем?» Сейчас это прекрасный повод посвятить время себе
4. Поход в парикмахерскую был настоящим стрессом, а теперь мы приходим к мастеру в том числе и за релаксом
5. Правильное питание в детстве не казалось нам таким привлекательным, как сейчас
6. Соотношение красота / комфорт в морозный день поменялось в пользу комфорта
7. Младшая сестра стала лучшей подружкой, а не надоедливой «мелкой»
8. Поменялось и отношение к поездкам на дачу
9. В детстве приятнее получать подарки, а во взрослом возрасте — дарить
10. Возможность не выходить на улицу воспринимается сейчас совсем по-другому
11. А к шансу вздремнуть в обед мы относимся куда лояльнее, чем в детском саду
12. Ожидание праздника в детстве — это мука, а сейчас — приятная суета
Бонус 1: но вот глажка так и осталась неприятной обязанностью
Бонус 2: а чтение, когда давно пора спать, — любимым делом
Вы узнали себя в этих картинках? Какие вещи вы не любили ребенком?