12 вещей, которые мы терпеть не могли в детстве, а сейчас обожаем

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Если спросить человека о его детстве, почти каждый вспомнит, что он обожал делать, а чем приходилось заниматься из-за слова «надо». Но с годами мы осознаем, что эти действия теперь приносят нам удовольствие.

Мы в AdMe.ru решили нарисовать комиксы о тех вещах, которые мы не любили, когда были детьми, а теперь обожаем. Мало того, теперь иногда приходится объяснять своим детям, как это на самом деле здорово. А в бонусе припасли ситуации, в которых с годами ничего не изменилось.

1. Когда-то оливки казались нам непонятным и неприятным блюдом. Не зря говорят, что они маркер взросления

2. Рано лечь спать теперь кажется не наказанием, а отлично сложившейся ситуацией

3. В долгом путешествии раньше невозможно было усидеть на месте и мы изводили родителей бесконечными: «Ну когда уже мы приедем?» Сейчас это прекрасный повод посвятить время себе

4. Поход в парикмахерскую был настоящим стрессом, а теперь мы приходим к мастеру в том числе и за релаксом

5. Правильное питание в детстве не казалось нам таким привлекательным, как сейчас

6. Соотношение красота / комфорт в морозный день поменялось в пользу комфорта

7. Младшая сестра стала лучшей подружкой, а не надоедливой «мелкой»

8. Поменялось и отношение к поездкам на дачу

9. В детстве приятнее получать подарки, а во взрослом возрасте — дарить

10. Возможность не выходить на улицу воспринимается сейчас совсем по-другому

11. А к шансу вздремнуть в обед мы относимся куда лояльнее, чем в детском саду

12. Ожидание праздника в детстве — это мука, а сейчас — приятная суета

Бонус 1: но вот глажка так и осталась неприятной обязанностью

Бонус 2: а чтение, когда давно пора спать, — любимым делом