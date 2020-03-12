12 редких снимков звезд, где они еще совсем юны и никому не известны
Кто бы мог представить, что обычные ребята, с которыми, может, кто-то из вас ходил в один детский садик, сидел вместе за партой или проходил воинскую службу, вдруг прославятся и станут объектом мечтаний многочисленных фанаток по всей стране. Музыканты, певцы, спортсмены, телеведущие и актеры на детских и юношеских фото выглядят настолько мило, что трудно себе представить, как некоторые из них смогли превратиться в таких брутальных мачо.
Мы в AdMe.ru разобрали все старые фото звездных мужчин и сравнили, как они выглядели до своей популярности и сейчас.
1. Демис Карибидис
2. Тимур Батрутдинов
3. Митя Фомин
4. Владимир Познер
5. Юрий Стоянов
6. Андрей Малахов
7. Джиган
8. Павел Прилучный
9. Леонид Агутин
10. Илья Лагутенко
11. Евгений Плющенко
12. Сергей Глушко (Тарзан)
А вы или ваши знакомые могут похвастаться, что в детстве учились или жили по соседству вместе с будущей знаменитостью?
Фото на превью tarzan___official / instagram, 90life / instagram