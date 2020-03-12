12 редких снимков звезд, где они еще совсем юны и никому не известны

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Кто бы мог представить, что обычные ребята, с которыми, может, кто-то из вас ходил в один детский садик, сидел вместе за партой или проходил воинскую службу, вдруг прославятся и станут объектом мечтаний многочисленных фанаток по всей стране. Музыканты, певцы, спортсмены, телеведущие и актеры на детских и юношеских фото выглядят настолько мило, что трудно себе представить, как некоторые из них смогли превратиться в таких брутальных мачо.