12 предметов, которые все списали со счетов, а они еще могут сослужить хорошую службу

В течение жизни человек обрастает огромным количеством вещей, но со временем некоторые из них теряют свою актуальность и былую необходимость. Чайный гриб, клетчатая сумка, хлебница и подобные штуковины того времени беспощадно канули в Лету. Зря или нет — решать только вам.

AdMe.ru считает, что все заслуживают второго шанса, поэтому вспомнил забытые предметы обихода, которые имеют право на жизнь и в современных реалиях.

Хлебница

Эта кухонная помощница еще каких-то пару-тройку десятков лет назад горделиво красовалась на каждой кухне. И не зря. Хлебница не только защитит продукт от посторонних запахов и пыли, но и сэкономит деньги: хлеб дольше хранится, реже покупается, соответственно, траты уменьшаются. Помимо всего прочего, она мастерски ликвидирует островки захламленности из смятых и разномастных пакетов с остатками хлеба. Современные модели хлебниц выглядят стильно, не занимают много места и точно удивят ваших гостей.

Супница

Первое блюдо принято выносить гостям в порционной посуде или супнице. Но, увы, ко второму варианту в современных реалиях прибегают крайне редко. Чаще всего суп разливают по тарелкам прямо при гостях, гремя половником и видавшей виды кастрюлей, попеременно роняя капли жира на плиту и стол. Супница не только эстетично смотрится, но и облегчает жизнь хозяевам, ведь приглашенные смогут самостоятельно налить себе суп. К тому же столько, сколько смогут съесть. Дизайн можно подобрать на свой вкус и кошелек: от минималистичного до помпезного.

Хозяйственный фартук

А на вас тоже нахлынули приятные воспоминания — мама, бабушка, уютная кухня и запах вкусной домашней еды? Этот незаменимый помощник висел у кухонной мойки или плиты практически в каждой квартире. Фартук будет стоять на страже вашей красивой домашней одежды, ведь в процессе готовки невозможно обойтись без брызг и пятен. А еще этот символ теплоты и уюта не только настроит на кулинарный процесс и поднимет настроение, но и украсит ваш образ.

Уличный термометр

Открыть вкладку «Погода» на своем гаджете — дело пары секунд. Но, несмотря на технический прогресс, прогноз синоптиков — вещь крайне приблизительная и обобщенная, а данные на различных ресурсах частенько разнятся и расходятся с реальностью, ожидающей вас за дверями собственного подъезда. Самый надежный и некогда популярный способ узнать точную температуру воздуха — установить уличный оконный термометр. К тому же эти приборы так «апгрейднули», что даже самый цинично настроенный айтишник удивится.

Форма для выпекания хлеба

Выпечка хлеба — дело особое. Не каждый готов заморачиваться с продуктами, рецептурами и прочими нюансами. Многие покупают хлебопечки в надежде упростить себе жизнь, вот только стоят качественные модели недешево. К тому же, судя по отзывам, велик риск побаловаться приготовлением пару-тройку раз, а затем благополучно убрать агрегат на дальнюю полку. Тут-то и пригодится старая проверенная временем хлебная форма. Занимает минимум места, стоит копейки и дает понимание того, готовы ли вы заниматься этого рода процессом или нет.

Ручная швейная машинка

Подшить брюки, укоротить длинную футболку, провести мелкий ремонт — казалось бы, простые задачи, вот только их выполнение мы вынужденно доверяем ателье, услуги которых стоят недешево. Ручная швейная машинка выручит в экстренной ситуации, сэкономит ваши деньги, не займет много места, а справиться с ней под силу даже школьнику.

Семейный фотоальбом

Увы, но в эпоху компьютеров и смартфонов традиционный фотоальбом встречается редко. А ведь сколько интересного можно узнать, листая его страницы. Зачастую только благодаря ему повзрослевшие дети могут увидеть своих молодых родителей, а внуки — прабабушек и прадедушек. А еще альбом украсит любой семейный вечер или поможет занять скучающих гостей. Если вы творческий человек и любите проявлять фантазию, то можете самостоятельно оформить его на свой вкус.

Сервировочный столик на колесиках

Он и сегодня прекрасно впишется в интерьер любой квартиры. Дизайн можно выбрать как современный, так и близкий к советскому. Необязательно использовать сервировочный стол исключительно на кухне, загромождая банками, специями и бутылками. Его также можно разместить в гостиной или спальне в качестве альтернативы журнальному столику или подставки под цветы, лампу и элементы декора.

Чайный гриб

Его насыщенный вкус с кислинкой невозможно забыть, а трехлитровая банка с марлей вместо крышки стояла чуть ли не на каждой советской кухне. Удивительно, но сейчас чайный гриб переживает новую волну популярности. В каждом магазине на стеллажах стоят напитки «Комбуча» с разнообразными вкусами. А ведь это не что иное, как всеми любимый, но давно позабытый чайный гриб.

Механическая мясорубка

Каждый из нас хоть раз в жизни, но прикручивал к столу этот сверхпрочный агрегат. Легко моется, занимает минимум места, прост в использовании и по-настоящему надежен. Да и цена в десять раз меньше электрических собратьев, что не может не радовать.

Хозяйственная клетчатая сумка

Благодаря своей неубиваемости, вместимости и легкости эти баулы пользовались бешеной популярностью не только среди торговцев, но и обычных людей. Так называемые челночные сумки были у каждого второго, с ними ездили в отпуск и использовали в бытовых нуждах. Со временем интерес к ним угас, а необходимость отпала. Но мы уверены: эти клетчатые помощники еще могут сослужить хорошую службу. Например, помогут при переезде или пригодятся на даче.

Граненые стаканы

Ими в прямом смысле можно колоть орехи. Делать этого, конечно, не стоит, но, будьте уверены, эти символы советской эпохи прослужат вам не один год. Сегодня граненые стаканы снова переживают бум популярности. Их часто можно встретить в кафе и ресторанах, модных пространствах и на прилавках магазинов. Думаем, что и в вашем доме они будут смотреться самобытно, необычно и стильно.

А какой вещи из списка вы бы дали второй шанс?