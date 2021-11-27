11 старых вещей, которые многие по незнанию считают хламом, а это настоящие сокровища

В советское время не было такого разнообразия товаров, как сейчас. Тем не менее некоторые вещи того периода любители антиквариата готовы оторвать с руками. Обычные, казалось бы, чайные пары, подстаканники, статуэтки и куклы могут стоит десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Мы в AdMe.ru прошерстили аукционы с антиквариатом и поняли, что настоящий клад может лежать на антресолях или собирать пыль на полках.

Подстаканники

Сейчас их найти не так-то просто, но они очень ценные. Стоимость варьируется от ₽ 1,5 тыс. и до ₽ 100 тыс., в зависимости от материала и редкости изделия. Например, мельхиоровый подстаканник с астрами можно продать за ₽ 1,5 тыс., а серебряный с лебедями — за ₽ 25 тыс.

Кувшины и графины определенных моделей

Не все кувшины советских времен ценные, но среди них встречаются очень дорогие экземпляры. Например, модель, которую вы видите в коллаже справа, была продана за ₽ 40 тыс., а средняя стоимость кувшина слева — ₽ 500. Ценными являются также графин «Арбуз» завода ЛФЗ и графин «Груши» того же производителя.

Елочные игрушки

Широко распространенный «Маленький Мук» в хорошем состоянии в антикварном магазине может стоить ₽ 1,5 тыс., а вот за целый набор героев мультфильма «Чиполлино» можно получить несколько сотен тысяч рублей. «Барон Апельсин» из этой серии в прошлом году был продан за ₽ 21 тыс., а набор из трех игрушек — почти за ₽ 30 тыс. Определить стоимость можно, посмотрев, за сколько подобные изделия покупали коллекционеры.

Наручные часы

Советские модели сегодня очень ценятся коллекционерами. Продать за приличные деньги можно следующие хронографы: «АНЧС» 1-го МЧЗ им. С. М. Кирова, «Стрела» с 19 камнями, Polet 3017.

Банкноты и монеты

У многих на руках остались наличные СССР, но не все они представляют ценность. Зато банкнота 1 рубль золотом оценивается в ₽ 5 тыс. Выгодно можно продать и бракованную купюру (не поддельную), если на ней, например, перевернуты водяные знаки.

Куклы

Созданные в СССР игрушки считаются ценным антиквариатом среди коллекционеров. В этом году кукла «Света» фабрики «Кругозор» была продана за почти ₽ 45 тыс., а «Ляля» ушла более чем за ₽ 30 тыс. Оценить стоимость могут опытные ценители игрушек, также можно посмотреть, за сколько их покупали в последнее время.

Статуэтки

Ходовым товаром можно назвать и фарфоровые статуэтки. Стоимость, как и у прочих вещей, определяется состоянием и распространенностью. Например, триптих «Царевна-лягушка» завода «Вербилки» в 2021 году был продан за ₽ 65 тыс., а статуэтка «Принц надевает туфельку Золушке» ушла за ₽ 25 тыс.

Фарфоровая посуда

За полный сервиз сейчас можно выручить до нескольких сотен тысяч рублей. За кружки и блюдца — несколько десятков тысяч рублей. Например, чайная пара с Кремлем завода «Вербилки» продается за ₽ 23 тыс., а набор «Слива» этого же завода выставляют на торги по цене в среднем до ₽ 1,2 тыс.

Стационарные телефоны

Цена на радио- и телефонную технику зависит от года выпуска аппарата, его сохранности, наличия декоративных украшений и чаще всего не превышает ₽ 20 тыс. Согласитесь, хорошая сумма за изделие, которое, скорее всего, без толку пылится на антресолях.

Книги

Ценные издания есть и среди книг. Так, например, сейчас на продажу выставлены «Сибирская советская энциклопедия» 1929–1932 гг. в 4 томах за ₽ 45 тыс. Чтобы узнать, ценное ли издание хранится на полках, стоит прошерстить букинистические сайты.

Украшения из янтаря

Если вы нашли в бабушкиной шкатулке янтарные бусы, не спешите их выбрасывать. Стоит сделать оценку, чтобы определить, к какому периоду относятся украшения и сколько они сейчас стоят. Цена антикварных изделий, произведенных в СССР, может достигать нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей.

А у вас дома сохранились вещи советских времен? Или вы не считаете их особо ценными или памятными?