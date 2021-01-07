11 забытых всеми вещей, которые снова обрели невероятную популярность

Мода — штука цикличная. Это касается не только одежды, но и аксессуаров, интерьера и техники. И то, что 10 лет назад считалось никому не нужным старьем, сегодня стало горячим трендом и объектом желания миллионов людей. Поэтому самое время заглянуть в кладовку — вдруг вы тот самый обладатель модного винилового проигрывателя или Polaroid?

Мы в AdMe.ru уверены, что все новое — это хорошо забытое старое. И те вещи, которые сегодня считаются трендовыми, уже были популярны несколько десятилетий назад.

1. Фотокамеры с печатью фото

Аналоговые снимки переживают второе рождение, несмотря на то что смартфоны снимают лучше зеркальных фотоаппаратов. Фотокамеры по типу известного всем Polaroid даже стали частью новой субкультуры VSCO Girl. Это девушки, которые активно пользуются Instagram и приложением VSCO. Они ярко одеваются, открыто выражают свои эмоции, участвуют в экологических акциях и сортируют мусор. На волне всемирного бума многие производители техники подсуетились и выпустили свои камеры с моментальной печатью. Появились модели с функцией макросъемки, селфи и мгновенной ретуши.

2. Виниловые проигрыватели

Виниловые пластинки знакомы любителям музыки с 40-х годов ХХ века. Сегодня винил — это показатель хорошего музыкального вкуса. Современные артисты помимо электронных носителей выпускают альбомы на пластинках. А меломаны утверждают, что только у проигрывателей тот самый чистый «ламповый» звук. После него музыка со стриминговых сервисов кажется плоской и ненастоящей.

3. Макраме

Бум на макраме пришелся на 70-е годы. Из ниток плели аксессуары для одежды, ковры, шторы, кашпо и настенные органайзеры. В последние пару лет эта техника снова приобрела популярность. Такие панно и занавески стали именовать стилем бохо. Купить их можно как на огромных торговых площадках типа Amazon, так и заказать у мастериц по индивидуальному эскизу.

4. Перстни-печатки

В последние пару сезонов мужские и женские перстни стали невероятно популярными. Знаменитые ювелирные дома выпускают свои коллекции крупных колец, а знаменитости надевают их на красные дорожки. Первые перстни были обнаружены на территории Ближнего Востока. Датированы они примерно 2500 годом до н. э. В Средние века и Новое время мода на кольца вышла на новый уровень. Украшениями с гравировкой обменивались пылкие влюбленные, а перстнями-печатками скрепляли договоры.

5. VHS

90-е вот уже несколько сезонов задают тренды. Вместе с чокерами и велосипедками пришла мода на эстетику VHS. Этот формат появился в Японии в 70-х годах и в 80-х приобрел мировой масштаб. Спустя 40 лет эстетика старых пленочных кассет снова становится популярной. Режиссеры выпускают фильмы, якобы снятые на старую видеокамеру, а музыканты — клипы. В приложениях для обработки фото и видео появились фильтры, имитирующие VHS.

6. Тканевые подгузники

Специалисты рекомендуют менять подгузники каждые 2–3 часа, а за первый год малыша в мусорное ведро улетает примерно 4 000 штук. Поэтому родители все чаще обращают внимание на многоразовые тканевые изделия. Их можно стирать, сушить и использовать вновь. Первые привычные нам многоразовые подгузники появились в XIX веке. В 1887 году жительница США Мария Аллен запустила их первое промышленное производство. И лишь спустя 60 лет шведская домохозяйка Валери Хантер Гордон из прокладок и трусиков изготовила подгузник. Вскоре эту идею купила компания Robinsons of Chesterfield. С тех пор одноразовые подгузники плотно вошли в жизнь молодых родителей.

7. Фотокниги

Казалось, с появлением цифровых камер фотоальбомы превратились в вещь из бабушкиного сундука. Но в мире электронных носителей им удалось выжить и трансформироваться в фотокниги. Обычно их составляют из фотографий со свадьбы, путешествий или просто красивых снимков. Ее можно сделать самостоятельно с помощью специальных программ или заказать у дизайнера. Первая такая книга появились аж в 1853 году. С помощью нее исследовательница Анна Аткинс продемонстрировала научному сообществу водоросли Британии. Позже эта идея приглянулась фотографам. Они выпускали альбомы со своими работами и портфолио для моделей.

8. Многоразовые мешочки для продуктов

Продолжая тему многоразовых вещей. Ученые посчитали, что в год мы используем 5 трлн пластиковых пакетов. Появились они в 50-х годах ХХ века и, судя по всему, уходить пока не собираются. Альтернативой им стали многоразовые мешочки из ткани. Они бывают для фруктов, овощей и сыпучих продуктов. Сшить их можно самостоятельно или купить в специализированном магазине.

9. Посткроссинг

Впервые обмениваться почтовыми карточками начали еще в XIX веке. В 1840 году писатель Теодор Хук отправил сам себе картинку, и вскоре эта идея обрела популярность. Сегодня обмен открытками называется красивым словом посткроссинг. Это международное движение, где люди обмениваются открытками с незнакомцами из разных стран и собирают коллекции почтовых карточек. Кто-то покупает их в магазинах, а кто-то разрабатывает свой дизайн и печатает в типографии. Участниками движения отправлено почти 60 млн открыток.

10. Приложения для знакомств

В последние пару лет приложения для знакомств занимают 3-е место по популярности после мобильных игр и приложений для путешествий. Здесь люди знакомятся, ищут друзей, отношения или просто партнера для кратковременной интрижки. Социологи выяснили, что треть современных браков начинается с онлайн-знакомств. Прародителям таких приложений можно считать газетные объявления о поиске второй половины. Считается, что первое брачное объявление опубликовала Хелен Моррисон в 1727 году в газете Manchester Weekly Journal.

11. Ролики с отдельными колесами

Такие роликовые коньки называются «квады». За последние пару лет такой вид коньков стал популярным у блогеров в TikTok и Instagram. Видео, где красивые девушки катаются на роликах, набирают миллионы просмотров. Существует несколько разновидностей коньков: для улицы, катков, танцев, фигурного или скоростного катания. Первые квады появились в середине 1800-х годов и претерпели ряд изменений на протяжении полутора веков.