11 вещей, которые считали престижными наши родители, а нам они и даром не сдались

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В истории человечества 40–50 лет не считаются серьезным сроком. Однако XX век был неприлично насыщенным: за такой короткий период произошли перемены, на которые раньше потребовалось бы как минимум в 2–3 раза больше времени. И из-за этого особенно хорошо видно, как изменились ценности: то, что для наших родителей и дедов было верхом роскоши, нам сейчас кажется странным, иногда милым, а то и вовсе смешным.

Мы в редакции AdMe.ru любим подмечать мелочи, на которые обычно не обращают внимания. И в этот раз мы решили показать вам, как много вещей, раньше казавшихся важными и статусными, сейчас вызывают у нас лишь улыбку.

Мельхиоровые приборы

Массивные, украшенные узорами, да еще и посеребренные, мельхиоровые приборы считались признаком достатка. Правда, злые языки иногда называли их «серебром для бедных». Мельхиор приходилось регулярно чистить, так как он быстро темнеет, это неудобно и хлопотно, поэтому обычно всю эту роскошь доставали лишь к приходу гостей. В повседневной же жизни люди пользовались ложками и вилками из нержавеющей стали.

Детская коляска

Даже в 70-х нельзя было прийти в магазин и спокойно купить коляску для ребенка — если их и продавали, то только в столице и крупных городах. Поэтому разумнее всего было искать ее в пункте проката: если подумать заранее и встать в очередь, через несколько месяцев была надежда все-таки заполучить коляску. Выбирать, естественно, не приходилось — какую дали, та и подошла. Поэтому мамам, у которых коляски были в собственности, завидовали.

Домашний телефон

Домашний телефон — однозначный признак высокого статуса. Простой рабочий не мог рассчитывать на такую роскошь, этот девайс был только у важных людей на руководящих должностях. Тех, кому посчастливилось заполучить домашний телефон, знал как минимум весь подъезд, если не целый двор. Одиночество обладателям домашнего телефона не грозило: к ним тянулась бесконечная череда соседей, которые жаждали воспользоваться чудом цивилизации.

Золотые украшения

Лучшим способом сбережения средств были сберкнижка и золото. Любое изделие из драгоценного металла априори считалось красивым, даже если в нем не было никакой красоты. Если же в украшении присутствовал еще и камень, то о владельце все было понятно без слов — этот человек явно не из простых.

Полированный шкаф

Быть обладателем полированного шкафа в 70-х значило примерно то же, что сейчас быть владельцем «Теслы». Из небольших городов за такой мебелью специально ездили в столицу. А обретя сокровище, через день и чаще натирали его специальным средством для полированной мебели — чтоб поярче блестел и не портился. Ведь за хорошей вещью необходим качественный уход.

Золотые зубы

Пожалуй, даже 30–40 лет назад зубные протезы, имитирующие натуральные зубы, никто бы не оценил. Зубы должны быть золотыми. И неважно, сколько тебе лет: золото неплохо смотрится и в 30. Если средств недостаточно, а блеснуть хочется, то можно поставить позолоченные. На худой конец — булат и металл. Любовь к золотым зубам была продиктована и практическими целями: с ними было меньше всего проблем из-за инертности металла.

Стенка

В 80-х эра полированных шкафов прошла и взоры современности обратились на стенки — мебельные гарнитуры на всю стену. Больше всего ценилась румынская мебель, но за неимением лучшего неплохо шла и молдавская. Ради стенки годами стояли в очереди. Иногда требовалось «отмечаться». Это значило, что в субботу нужно было встать в 3–4 утра и прийти в очередь к мебельному магазину, простоять там до открытия и поднять руку, когда назовут твой номер. Не пришел — очередь потерял, надежды на стенку лишился.

Сервиз

В каждом доме была посуда «на каждый день» и «для людей». В серванте или стенке непременно стоял сервиз, который, как и мельхиоровые ложки, доставали исключительно для гостей.

Библиотека мировой литературы

Книги были большой ценностью, за ними охотились, выписывали и стояли в очередях. Часто при покупке какой-то книги приходилось приобретать еще парочку ненужных — без них не продавали. Это называлось «дали в нагрузку». Собрать такой шкаф книг из шедевров «Библиотеки мировой литературы», как на фото, означало, что где-то в другой комнате стоит еще шкаф с менее ценными книгами, которые хранятся только потому, что они — книги, лучший друг человека. А друзей не выбрасывают.

Меховая шапка и воротник

Каждая женщина мечтала о мехе. Высший пилотаж — дубленка или шуба. Например, мутоновая. Но позволить себе такую роскошь могли далеко не все. Поэтому большинство ограничивалось меховым воротником на драповом пальто и норковой шапкой. Или даже чем-то одним — как повезет.

Хрусталь

Хрусталь — это примерно как шуба, только дома. Человек без хрустальной вазы жалок. И без хрустальных салатников, рюмок и бокалов тоже. Часто все это доставалось через знакомых, так как в магазинах подобное великолепие было доступно лишь в столице. Разумеется, никто из хрусталя не ел и не пил (разве что по праздникам) — все эти прекрасные вещи просто стояли в серванте, радовали глаз хозяев, с годами покрываясь пылью и желтея.

Расскажите, что считалось ценным в вашем детстве? Есть ли вещи, по которым скучаете до сих пор?