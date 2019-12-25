11 вещей, которые раньше считались престижными, а сегодня не стоят ваших денег

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Во времена наших родителей вещи покупались, что называется, на века. А если приобретение считалось еще и статусным, то можно было сразу убить двух зайцев: и наследство детям-внукам обеспечить, и соседей на завистливое самопокусывание локтей спровоцировать. Сегодня в магазинах рай для потребителя: ассортимент регулярно обновляется и способен удовлетворить самый притязательный вкус. И потому предметы обихода, еще недавно считавшиеся престижными, быстро устаревают.

Мы в AdMe.ru вспомнили элементы быта, которые раньше буквально вопили о финансовой успешности своего хозяина, а сегодня только место дома занимают.

1. Искусственная елка

Новогодние деревья из поливинилхлорида были нарасхват с момента своего появления на рынке. Всегда пышные и ровные (в отличие от лысоватых натуральных товарок), дальновидно экономичные (разовая трата с перспективой многолетнего использования), а главное — никаких осыпающихся иголок. Но в последнее время в тренде экономия пространства. А еще экологичность. Те, кто готов потратиться, покупают небольшую живую елку в кадке. А те, кто по максимуму прицельно планирует новогодний бюджет, подключают фантазию и делают елку из подручных средств: веток, гирлянд и даже бумаги. А то и самодельным венком из хвойных лапок ограничиваются.

2. Пластиковые окна

Стеклопакеты из ПВХ пришли к нам тогда же, когда и елки. Шикарное слово «евроремонт» исключало плебейские деревянные рамы, и даже еще вполне качественные из них вырывались с мясом, ведь именно пластиковые были показателем достатка и дороговизны ремонта. Плюсы у таких окон, конечно, имелись: шумоизоляция, удобство открывания, непромерзаемые стекла. Кроме того, из них не сифонило и не надо было возиться с клейстером и бумажной лентой, чтобы залатать щели в рамах. Сегодня пластиковые стеклопакеты доступны каждому, но спрос на них уменьшился из-за той же экологичности. Потребители все чаще делают выбор в пользу деревянных стеклопакетов, которые хоть и дороже, но выглядят более эстетично плюс дышат (в отличие от ПВХ-окон), так как сделаны не из искусственных материалов, а из натуральной древесины.

3. Спутниковая тарелка

После информационного голода и максимум 10 государственных каналов, где телеведущих знали в лицо получше, чем соседей, спутниковая антенна казалась глотком свежего воздуха. Музыка и зарубежные кинопремьеры круглосуточно, яркие рекламные ролики, гороскопы, телешоу на любой вкус — о тарелке грезили все граждане от мала до велика. По ней же и вычислялись самые состоятельные — достаточно было поднять глаза на фасад многоэтажки. Особенно престижной считалась тарелка с поворотным механизмом. Она следовала за спутником и обеспечивала лучшее качество связи. Но на данный момент эта вещь потеряла свою актуальность. На все случаи жизни есть интернет, и даже кабельное сегодня транслирует достаточно каналов, чтобы удовлетворить привередливого зрителя.

4. «Многоэтажная» стереосистема

Проигрыватель с качественной акустикой стоил бешеных денег и вызывал бешеную же зависть у тех, чьи финансы позволяли лишь скромный магнитофон-кассетник. Места такая стереосистема занимала прилично, плюс нужно было куда-то складывать весь ассортимент дисков и кассет, поэтому в ход шли специальные стеллажи и полки-органайзеры. Современные технологии позволяют сэкономить не только пространство, но и деньги: к примеру, умная портативная колонка легко заменит громоздкую технику, да и специальную мебель под нее покупать не нужно.

5. Барная стойка с хромированной трубой

Еще один привет из прошлого — барная стойка вместо стены, которая по плану должна была отделять лоджию от кухни или кухню от гостиной. Есть за такой стойкой было не очень удобно, но вычурно сэкономить пространство получалось на отлично. В комплект к ней докупались дорогие барные стулья, шейкер для алкоголя — и можно было звать гостей. Современные дизайнеры не исключают барную стойку в интерьере кухни, но придерживаются минимализма и рациональных решений. Например, не заменяют ею обеденный стол, а используют как дополнительную поверхность, если позволяет метраж.

6. Мебельная стенка из дубового массива

Помните те времена, когда на смену сервантам пришли монументальные шкафы в потолок? Они высились вдоль стен в комнатах обычных панелек и впечатляли помпезной фурнитурой и резными створками. Стоили такие стенки баснословных денег. Мода меняется, мебель устаревает. Кроме того, для массива необходимо поддерживать определенную температуру в помещении, чтобы дерево не рассыхалось. Ну и актуальный тренд на свободное облегченное пространство не очень вяжется с громоздкими шкафами во всю стену. Лучше использовать в интерьере ни к чему не обязывающие предметы мебели, которые легко собрать, разобрать и сменить на новые, если хочется освежить планировку.

7. Велотренажер и беговая дорожка

Кажется, если купить домой беговую дорожку или велотренажер, то можно сэкономить на занятиях в зале. Но практика показывает, что домашние тренажеры чаще всего превращаются в вешалку для одежды, ведь регулярно организовывать себя на позаниматься способен не каждый. Лучше все-таки расщедриться на абонемент в фитнес-зал. Во-первых, хорошая смена обстановки, а во-вторых, нацеленные на ЗОЖ люди вокруг будут вас вдохновлять и мотивировать.

8. Электрокамин

Камин для большинства людей — воплощение домашнего тепла и уюта, ведь так приятно холодным зимним вечером устроиться неподалеку от огонька, наблюдать за игрой пламени и слушать, как потрескивают тлеющие угольки. Но установка настоящего дровяного камина — дело муторное и финансово затратное. Плюс возня с разрешением от пожарных, а потом с прочисткой и уборкой. Электрокамин в такой ситуации кажется идеальным решением, но только на первый взгляд. Во-первых, высокое энергопотребление в режиме обогрева и, как следствие, большие коммунальные расходы. Во-вторых, отчетливый шум вентилятора, который гонит теплый воздух. В-третьих, вблизи языки пламени в камине выглядят ненатурально: они движутся циклично и не обладают завораживающей магией настоящего огня. В итоге владельцы электрокамина разочаровываются в покупке.

9. Статусная обувь

Над важностью конкретных деталей гардероба для современных девушек вдоволь поиронизировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Героиня клипа «Экспонат» проявила завидное рвение при подготовке к свиданию: вытребовала со скандалом у подружки туфли, похожие на модные «лабутены», и даже перекрасила им подошвы для полного сходства с оригиналом. Одержимость брендами сильно бьет по кошельку и по свободным полкам в шкафу. Одно дело — подбирать свой стиль, другое — оголтело гнаться за модой, которая уже в следующем сезоне сменит направление.

10. Натуральная шуба

Шубы всегда были удовольствием не из дешевых. И основная проблема в том, что они быстро выходят из моды. Например, тренд этого сезона — плюшевые шубы-«чебурашки», те самые, которые раньше безнадежно проигрывали норке, песцу и соболю. Кроме того, за шубой из натурального меха нужен тщательный уход, да и как-то жалко надевать ее каждый день, чтобы толкаться в общественном транспорте или тащить пакеты из магазина. Легкой и удобной альтернативой давно стали стильные пуховики, которые не так капризны в носке.

11. Золотые украшения

Стилю «руки в золоте» не так давно еще следовали охотно, и у окружающих сразу исчезали вопросы об уровне благосостояния наряженной дамы. Но даже дорогие украшения могут удешевить образ, если их много сразу. Простота и неброскость тонкого золотого колечка или браслета выгодно подчеркнут наряд, а «дорого-богато» в ассортименте произведет обратный эффект. Еще раньше считалось, что золото — валюта потверже, чем рубль, поэтому украшения нередко были вариантом вложения денег. На сегодняшний день золота на рынке много, и даже ювелирные магазины регулярно распродают украшения по сниженным ценам для привлечения клиентов. Плюс даже самый демократичный ломбард дает цену за вес золотого изделия гораздо меньшую, чем вы отдали за него при покупке. Так что нет смысла вкладывать деньги в золото, а лучше положить их в проверенный банк под проценты. Также существует риск быть обманутым при покупке украшений. Например, когда не драгоценный металл покрывают слоем золота или фактическая проба изделия не соответствует указанной на бирке.

А вам есть чем дополнить наш список? Или все, что мы перечислили, вы до сих пор считаете актуальным и избавляться от этого станет только легкомысленный и не продуманный владелец?