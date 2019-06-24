11 косметических средств из СССР, за которыми охотились наши мамы и бабушки

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В СССР женщинам было гораздо труднее подчеркивать свою красоту, чем современным россиянкам: косметика была большим дефицитом и не всегда отличалась безупречным качеством и стойкостью. Но некоторые средства из прошлого, например лак для волос «Прелесть», до сих пор пользуются успехом у женщин.

Нам в AdMe.ru захотелось поностальгировать и вспомнить, какой была бьюти-сфера в СССР и какими средствами модники и модницы того времени достигали привлекательного внешнего вида.

1. Лак для волос «Прелесть»

Советские девушки, чтобы уложить волосы для торжественного случая, часто прибегали к такой схеме: сперва обрабатывали их пивом, а готовую прическу фиксировали сладкой водой. В годы перестройки прически стали невероятно сложными: волосы нужно было поставить как следует. Именно поставить, а с такой задачей сладкая вода уже не справлялась. И тут на помощь пришла новинка советской химической промышленности — лак для волос «Прелесть». Это чудо-средство отлично фиксировало локоны, но вот беда: оно моментально стало дефицитом, который нужно было доставать всеми правдами и неправдами. Кстати, лак «Прелесть» и сейчас имеет неплохую репутацию и пользуется спросом у современных дам.

2. Духи «Красная Москва»

Женские духи «Красная Москва» от фирмы «Новая заря» пользовались необычайной популярностью. Они были созданы еще до революции для императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III, и назывались «Любимый букет императрицы». По другой версии, духи появились в 1920-е годы и не относятся напрямую к дореволюционным запахам. Существует также городская легенда о схожести «Красной Москвы» и Chanel № 5. В официальной характеристике об их запахе сказано так: «Тонкий, теплый, благородный аромат с оттенком флердоранжа».

3. Тушь «Ленинградская»

Брусочек туши «Ленинградская» был у каждой модницы. К нему прилагалась щеточка. Но она была не слишком удобной, поэтому ее часто заменяли на старую зубную щетку. Перед использованием на кисточку необходимо было поплевать. После того, как глаза были накрашены, в ход шла иголка: ею разделяли слипшиеся реснички.

4. Одеколон «Кремль»

«Кремль» радовал не только взрослых, но и детей. Многие, кто рос в то время, помнят, как с нетерпением ждали, пока у папы или мамы закончится этот одеколон. И тогда ребята получали для своих игр причудливый флакон в виде московского Кремля.

5. Лосьон для лица «Шарм»

Еще одно популярное косметическое средство — лосьон для лица «Шарм». Родом он был из Риги. Его производила известная парфюмерная и косметическая компания Dzintars, духи от которой высоко ценились среди советских модниц.

6. Пудра «Кармен»

Пудра «Кармен» производства Харьковской фабрики имела вид розоватого порошка, который неестественно выбеливал кожу и разлетался по всей комнате, оседая на одежде. И тем не менее достать ее было сложно. А те женщины, кому посчастливилось это сделать, были в полном восторге от обладания заветной пудрой.

7. Детский крем

Практически у каждой женщины в СССР имелся детский крем. Попав на прилавки в 50-е годы, он мгновенно стал хитом продаж. Правда, впитывался он неважно и имел слегка медицинский запах. Однако считалось, что у него натуральный состав. Его использовали как обычный питательный крем или как основу для крем-пудры, смешивая с рассыпчатой пудрой.

8. Крем «Огуречный»

Различных кремов советская промышленность выпускала не так уж и мало. Были, например, «Земляничный», «Березовый», «Ланолиновый», «Янтарь», «Аврора». Нам особенно запомнился «Огуречный» — своим лаконичным тюбиком и простым составом.

9. Вазелин «Норка»

Косметическим вазелином «Норка» женщины спасались зимой от пересыхания кожи. А еще его использовали в качестве бальзама и прозрачного блеска для губ. Продавался он в металлических плоских баночках, и нужно было приноровиться, чтобы открыть его, не обломав ногти.

10. Крем «Снежинка»

В СССР девушки покупали так называемые исчезающие кремы. Они отличались особым составом и способом приготовления. Содержали стеарин, глицерин, воду, поташ. Смягчали кожу, не оставляя следов жира, хорошо фиксировали пудру. Самым известным из них был крем «Снежинка».

11. Лаки для ногтей

Лаки для ногтей были огромным дефицитом. Если они появлялись в продаже, женщины хватали их сразу десятками. Но разнообразия особого не было: прозрачно-белый, прозрачно-розовый, перламутрово-белый, перламутрово-розовый. Разумеется, все четыре оттенка никогда не появлялись в магазине одновременно. Открыть баночку можно было разве что зубами, о чем и свидетельствовали следы практически на каждой крышечке флакона.

Бонус: одеколонные автоматы

Такие автоматы были довольно распространены. В них нужно было бросить монетку, чтобы получить порцию аромата. Чтобы воспользоваться автоматом, нужна была сноровка: агрегат мог брызнуть прямо в глаза или вовсе мимо. Выбрать запах было нельзя: автомат заправлялся лишь одним ароматом.