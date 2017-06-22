11 доказательств того, что все новое — это хорошо забытое старое

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Казалось бы, с течением времени мир и человек в нем сильно меняются, но это правда лишь отчасти. Люди по-прежнему любят и радуются, грустят и развлекаются, трудятся и занимаются спортом. Это остается неизменным. AdMe.ru собрал 11 доказательств того, что некоторые современные тенденции гораздо старше, чем принято думать.

Если вы считаете, что новые технологии делают нас асоциальными, то взгляните сюда.

На самом деле мы всегда искали чем бы отвлечься и занять руки.

И даже селфи — это вовсе не изобретение 2000-х.

А манеру надувать губы некоторые из нас позаимствовали у наших диких предков.

Мода тоже не слишком изменилась: пышные части тела были в тренде еще в позапрошлом веке.

Популярный сегодня комбинезон-ромпер когда-то носил сам Джеймс Бонд.

Дизайнеры явно не утруждаются: всем известная авоська вдруг превратилась в дорогой, но экологичный «шопер из сетки».

Политики меняются, но выражение лица новоизбранного и уходящего президентов — никогда.

Как и любовь королевских особ к дорогим аксессуарам.

Словом, человечество не сильно изменилось со времен Древнего Египта, ведь мы все так же изъясняемся знаками.

И продолжаем поклоняться котикам — вот это уж точно никогда не изменится!