Как раньше выглядели 10 вещей, которые сегодня знакомы каждому

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С течением времени вещи меняются до неузнаваемости. Сейчас никого не удивишь компьютером, легко умещающимся на ладошке, но всего 100 лет назад трудно было представить, что он поместится даже в маленькой комнате. Но тем интереснее наблюдать, как выглядели привычные предметы раньше.

Сегодня AdMe.ru познакомит вас с удивительными трансформациями, которые претерпели фены, пылесосы, стиральные машинки и другие обыденные вещи.

1. Пылесос

Первый подметатель ковров был изобретен в 1860 году Дэниэлом Хессом из Айовы. Он был ручным и оснащался вращающейся щеткой. После этого появилось еще несколько громоздких конструкций, которые пользовались переменным успехом. Электрический пылесос с функцией всасывания появился в 1901 году.

С историей изобретения пылесоса связаны любопытные факты. Существовали модели подметателей ковров, которые не могли управляться одним человеком. Требовались силы сразу двоих .

. Некоторые современные пылесосы могут всасывать воду и другие жидкости. Первые изделия не могли этого и иногда взрывались.

В конце XIX века создавались устройства, которые не всасывали пыль, а выдували ее. Англичанин Хуберт Бут предположил, что применение вакуума было бы более эффективным. И прямо в ресторане опробовал свою идею: положил на стул носовой платок и попытался через него ртом всосать воздух. После этого посмотрел на обратную сторону платка и увидел частички пыли. Так он понял, что его идея правильна.

2. Мотоцикл

Самым первым велосипедом с двигателем внутреннего сгорания был Daimler Reitwagen, созданный в 1885 году Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом. А само слово «мотоцикл» появилось девятью годами позже. Самый громадный мотоцикл, который весил 13 т, был создан австралийцем Рэем Бауманном. А самый длинный мотоцикл (более 26 м в длину) был создан Бхаратом Синх Пармаром из Индии и продемонстрирован в 2014 году.

Велосипед Эдварда Батлера (1887), работавший на бензине.

3. Фен

Первый фен был изобретен французским парикмахером Александром-Фердинандом Годфруа в 1888 году. Устройство могло быть подключено к любому подходящему нагревателю, который по трубе направлялся к куполу, окружавшему голову женщины. Следующие модели фенов, производившиеся в начале XX века, по сути мало чем отличались от пылесосов. Переносной фен появился в 1925 году и производил всего 100 Вт (для сравнения: мощность современных устройств для профессиональных парикмахеров достигает 2100 Вт), поэтому чрезвычайно медленно сушил волосы. Зато весило такое изделие 1 кг, так как было сделано из стали и цинка. С 1960 года начали продаваться пластмассовые модели. Благодаря этому вес устройств стал значительно меньше. А с 1970 года производители сосредоточились на их безопасности, поскольку ранние модели при соприкосновении с водой поражали людей электрическим током.

4. Стиральная машина

Первый патент на стиральную машину был выпущен в 1691 году. По сути первые модели состояли из деревянного барабана,оснащенного рукояткой, которую нужно было крутить вручную. Но даже эти «мешалки» значительно упрощали процесс стирки. В 1843 году канадец Джон Тернбулл добавил к машине валики для отжимания. А в начале XX века появились электрические машины. В 1930 году производители изменили дизайн стиральной машины, спрятав механизм в закрытый корпус, и уделили внимание механической и электрической безопасности своих моделей.

1930–1935.

5. Кассовый аппарат

Кассовый аппарат был создан отчаявшимся владельцем кафе в Огайо. Джеймс Ритти замечал, что его заведение обычно заполнено клиентами, однако прибыли ему не приносило. Ритти подозревал в этом нечистых на руку барменов. Другой проблемой были клиенты, которые иногда возвращались, утверждая, что переплатили. И не было никакого способа подтвердить или опровергнуть это. Ритти был близок к нервному срыву и, чтобы хоть как-то отвлечься, сел на корабль, отправляющийся в Европу. Там он познакомился с инженером и много времени проводил в машинном отделении. Наблюдая за работой устройства, фиксировавшего обороты винтов корабля, Ритти пришло в голову, что он может сделать подобный механизм, но уже для подсчета денег. И в 1879 году он создал первый кассовый аппарат.

6. Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки с древности использовали эскимосы (или, как они сами себя называют, инуиты) и другие народы Крайнего Севера. Очки использовались для защиты глаз от отраженных от снега солнечных лучей. Они делались из костей и имели узкую щель. Солнцезащитные очки из дымчатого кварца были изобретены не позднее XII века китайцами для защиты глаз от бликов. Они использовались и китайскими судьями. Затемненные очки позволяли скрывать свою мимику во время допроса свидетелей.

Джеймс Эскот экспериментировал с тонированными линзами в очках в середине XVIII века. Однако он и не планировал сделать их для защиты от солнца: он предполагал, что использование желтых или зеленых очков может помочь людям с некоторыми болезнями глаз. Но настоящую популярность этот аксессуар приобрел после 1920-х годов, когда его начали носить звезды кино. А если вы потеряли или сломали очки, то не корите себя. Это происходит со многими из нас. Установлено, что американцы теряют, раздавливают или сидят на своих очках каждые 14 минут.

7. Компьютер

Первый электронный цифровой вычислитель ЭНИАК весил 30 т.

Отцом компьютера считается Чарльз Бэббидж, который в начале XIX века изобрел первую механическую вычислительную машину. Он разработал концепцию и и более сложного устройства с принтером, в котором должно было быть несколько тысяч деталей. Однако поскольку эти детали пришлось бы изготавливать вручную, британское правительство расторгло с ним контракт. В 1938 году в США создали достаточно маленький электромеханический компьютер, который помещался на борту подводной лодки. После Второй мировой войны такие устройства появились и в других странах. Принцип современного компьютера был заложен в 1936 году Аланом Тьюрингом.

Несколько любопытных фактов о компьютерах. В 1936 году советский инженер Владимир Лукьянов создал вычислительную машину, которая работала на воде.

Разработчик британских компьютерных игр Game Station решил проверить, читают ли люди пользовательское соглашение перед покупкой игры. Он внес в контракт пункт, по которому душа при покупке отдается магазину. Хотя в соглашении была ссылка, позволявшая отказаться от этого условия, 7 500 человек продали душу дьяволу магазину.

магазину. В нормальном состоянии человек моргает 12–15 раз в минуту. Но если мы сидим за компьютером, количество морганий может снижаться всего до 3–4 раз. Это приводит к сухости и раздражению глаз. Поэтому, если вы читаете эту статью сейчас со смартфона или компьютера, советуем вам уделить немного времени здоровью глаз. Отвлекитесь ненадолго и хорошо поморгайте.

8. Наручные часы

Карманные часы произошли от переносных (1550 год, предположительно их называли Нюрнбергскими яйцами). Их вешали на цепочку и носили на шее.

Наручные часы возникли благодаря переносным часам, появившимся в XVI веке в немецких городах Нюрнберг и Аугсбург. Одним из изобретателей таких часов был Питер Хенлейн. Созданные им часы носились на шее или крепились на одежду. Это изделие было довольно тяжелым и имело еще только минутную стрелку. Часы было необходимо смазывать дважды в день. Позже эти часы приобрели округлую форму, из-за чего их и прозвали яйцами. Стали выпускать эти изделия и других форм: в виде фруктов, цветов, животных и даже черепов.

В XVII веке с появлением жилетов мужские часы стали носить в нагрудном кармане, поскольку это защищало их от грязи и пыли. В 1571 году Елизавета I получила первые наручные часы, и с этого времени они считались женским аксессуаром. Мужчины не проявляли к ним интереса вплоть до XX века. Первые модели электронных часов были выпущены в 50-х годах XX века.

9. Протез

Даже сейчас, при современном уровне научных знаний и технических возможностей, нас удивляют спортсмены с протезами, которые ставят рекорды и живут полноценной жизнью. Однако протезированием занимались уже в Древнем Египте, причем довольно успешно. В 2000 году в захоронении возле Фив была обнаружена мумия с большим пальцем из дерева и кожи. Ученые установили примерный возраст найденного артефакта: 950–710 гг. до н. э. Что поразительно, этот протез оказался не только вполне реалистичным, но и позволял двигать пальцами. Благодаря этому человек мог ходить в нем как в сандалиях, так и босиком.

10. Носки

Это сейчас носить носки с сандалиями — моветон, а в Древнем Египте для этого делались специальные носки, похожие на варежки: с отделением для большого пальца. В Древнем мире в качестве носков использовались шкуры животных, обвязанные вокруг ног. Греки делали носки из спутанной шерсти животных, а римляне обматывали ноги тканью или кожей. Принцип обмотки использовался вплоть до начала XXI века в портянках — кусках ткани, которые применяли вместо носков в русской и финской армиях. К 1000 году среди дворян Европы носки стали считаться признаком богатства. А в 1589 году была изобретена вязальная машина, что позволило изготавливать их в шесть раз быстрее. Начиная с 1938 года, когда был создан нейлон, начали появляться изделия из этого материала.

Какие изменения кажутся наиболее внушительными? Делитесь с нами своими впечатлениями.