10 вещей, которые многие считают рухлядью. А их можно выгодно продать

15 2 19 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Во время уборки рекомендуется периодически заниматься разбором хлама и выбрасывать вещи, залежавшиеся в потаенных углах квартиры. Но не спешите избавляться от найденных «сокровищ»: возможно, они принесут вам хорошие деньги.

AdMe.ru предлагает заглянуть на антресоли или чердак в поисках скрытых ценностей. Может быть, именно у вас хранятся вещи, которые можно продать на интернет-аукционах за солидные деньги.

1. Техника Apple

Дороже новой техники Apple может быть только старая. Главное — товарный внешний вид и работоспособность. Стоимость нераспакованных гаджетов увеличивается в десятки раз. Цена первого iPhone в заводской упаковке и пленке может доходить до $ 21 000. А первый «яблочный» плеер гораздо дешевле — примерно $ 569. Стоимость — от $ 100 до $ 21 000

2. Ковер

Как известно, ковер демонстрирует стиль всей комнаты. А еще он может принести немалую сумму денег. Старые ковры ручной работы скупают коллекционеры, любители антиквариата и дизайнерских интерьеров. Винтажными и дорогими считаются изделия, изготовленные до 1970 года. На их итоговую цену влияют страна изготовления, сохранность, возраст и узор. Стоимость — от $ 100 до $ 150 000

3. Наручные часы

Все знают, что аксессуары от Rolex и Cartier стоят баснословных денег. Но есть множество других, порой малоизвестных брендов, которые можно выгодно продать. Например, за часы Heuer 1970 года можно выручить более € 2 000. Главное — это их исправность. Высоко ценятся часы с «родным» ремешком, без сколов и потертостей. Стоимость — до $ 2 000

4. Настенные и настольные часы

Помимо наручных часов высоко котируются часы настенные и даже обыкновенные будильники. Критерии оценки все те же — сохранность и товарный внешний вид. Если у вас есть хронограф в плохом состоянии, можно продать корпус, механизм и даже стрелки с цифрами. Обычно их покупают мастерские, ведь иных способов раздобыть запчасти для ремонта старых часов нет. Стоимость — до $ 2 000

5. Модельки машин

У любителей моделек автомобилей есть все шансы превратить коллекцию в настоящее авто. Ведь среди них может оказаться ценный и дорогой экземпляр. Например, цена на макет Chevrolet Camaro 1968 года может доходить до $ 100 000. А универсал ГАЗ-24-02 «Волга» был продан на интернет-аукционе за ₽ 90 000. Особо ценятся модели автомобилей, снятых с производства, выпущенных ограниченным тиражом, и машинки в коробке. Стоимость — от $ 70 до $ 4 000

6. Строительные инструменты

Старые рубанки, ручные дрели, гаечные ключи зачастую пылятся на полках или в гаражах. А зря. За необычными и интересными инструментами гоняются коллекционеры со всего мира. Цена на них зависит от места производства, состояния и количества. Так, гаечный ключ от трактора John Deere в 2017 году был продан почти за $ 17 000. А рубанки Stanley оцениваются в сумму от $ 40 до $ 2 500 Стоимость — от $ 50 до $ 3 000

7. Игральные карты

На старые, а главное, полные наборы игральных карт тоже есть спрос у коллекционеров. Интересны издания с необычными и редкими сюжетами, агитационные, созданные по мотивам сказок, картин или нарисованные известными людьми. Игральные карты, на которых изображены звезды американского футбола, можно продать за $ 126, а сделанные в СССР — за ₽ 4 000. Стоимость — от $ 50 до $ 200

8. Сумки и кошельки

Недаром говорят, что сумка — это отличная инвестиция в будущее. Так, клатч от Chanel на интернет-аукционе продают за $ 14 000. Но высоко оценивают не только аксессуары известных брендов. Антикварные сумки с необычным дизайном, хорошей подкладкой и фурнитурой быстро найдут любителя винтажных вещей. Стоимость — от $ 50 до $ 400

9. Билеты и рекламные листовки

Коллекционеры особенно ценят вещи-однодневки: проездные на метро, футбольные программки, билеты в кино, рекламные листовки кондитерских начала ХХ века, старые фантики. За один винтажный билетик Берлинского метро можно выручить $ 23. А за набор фантиков от конфет, выпущенных к премьере диснеевской «Белоснежки», — $ 495. Стоимость — до $ 500

10. Плакаты и постеры

Концертные афиши, постеры из кинотеатров, агитки не стоит выбрасывать. Плакаты в хорошем состоянии, немятые, непорванные можно продать на интернет-аукционе. Стоимость советских агитационных плакатов может доходить до ₽ 70 000. За постер фильма «Бегущий по лезвию» можно выручить до $ 1 600, а цена на афишу «Сын Франкенштейна» варьируется от $ 50 000 до $ 100 000. Стоимость — до $ 50 000

Находили ли вы ценные предметы из прошлого?