10 ТВ-передач, которые мы обожали смотреть раньше, а потом они куда-то исчезли

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Раньше телевизор был чуть ли не единственным развлечением — каждый год в эфире появлялись новые передачи, продюсеры придумывали новые форматы, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Сегодня с каждым годом доля телевизионной аудитории неуклонно снижается — все больше людей уходит в интернет, а некогда любимые передачи остались только в нашей памяти и теперь вызывают лишь улыбку.

Мы в AdMe.ru решили немного предаться ностальгии и вспомнить телешоу, по которым мы фанатели раньше, а сейчас они канули в Лету.

1. Любовь с первого взгляда

Шоу выходило в эфир с 1991 года. Оно стало первым проектом в истории нашего телевидения, который был снят по иностранной лицензии. По сюжету 3 девушки и 3 парня отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили разные испытания в борьбе за главный приз — романтическую поездку. Так как раньше не было интернета и соцсетей, ТВ-шоу о знакомствах стало крайне популярным. Миллионы зрителей собирались у телеэкранов и мечтали стать участниками передачи. Изначально «Любовь с первого взгляда» вели Алла Волкова и Борис Крюк. Говорят, что Алла всегда очень тщательно готовилась к съемкам и даже штудировала книги по психологии. Почему закрыли? В 1998 году после кризиса было принято решение закрыть программу, так как это был дорогостоящий проект и на него попросту не было денег. В 2011 была предпринята попытка возродить программу с Эвелиной Бледанс и Таиром Мамедовым в качестве ведущих, но вскоре передачу убрали из сетки вещания из-за низких рейтингов.

2. Каламбур

В 1996 году на ОРТ вышел первый выпуск журнала видеокомиксов, который состоял из нескольких рубрик. Это был довольно необычный формат для отечественного телевидения, поэтому «Каламбур» стал настоящим хитом. В каждой рубрике были свои герои и новаторские режиссерские решения. Так, именно создателям «Каламбура» удалось снять первый и единственный в мире многосерийный ситком «Деревня дураков», где главные герои — Мужик, Баба, Моряк и их соседи Медведь с Пчелой — не говорят ни слова. Кстати, «Деревня» до сих пор популярна, как и музыка из этого ситкома — она используется во множестве мемов, что неудивительно, так как эта мелодия застревает в голове у каждого, кто хоть раз ее услышал. Также были ситуации в стиле английского черного юмора — «Крутое пике» и юмористические зарисовки в баре «Каламбур» с постоянными главными героями. Что касается «Крутого пике» с падающим самолетом «Бройлер 747», многих волновал вопрос, что же в итоге с ним стало.

Оказывается, в последнем выпуске самолет все-таки сел, но ненадолго. В тот момент, когда дама с чемоданами мисс Мурпл встала у дверей, чтобы выйти из лайнера первой, неунывающий Командор спросил у коллег: «Дринкинс, вы джентльмен? Морзе, а вы джентльмен? Я джентльмен тоже. И мы, как настоящие джентльмены, не можем садиться, когда дама стоит. Взлетаем!»

И самолет снова устремился в небо. Почему закрыли? Программа прожила на телевидении почти 5 лет. В 2001 году на канале было принято решение о кардинальном обновлении линейки юмористических передач, решением актерского состава и продюсеров проект был закрыт.

3. Окна

«Окна» по праву считаются одной из самых скандальных программ на отечественном ТВ. Первый выпуск с ведущим Дмитрием Нагиевым вышел в эфир в 2002 году на канале СТС и сразу побил все рекорды по просмотрам. Позднее передача стала выходить на канале ТНТ. В основе сюжета всегда лежала некая конфликтная ситуация. Позднее стало известно, что шоу было постановочным, но изначально люди верили, что на их глазах происходит реальный «разбор полетов». Для участия в проекте приглашались неизвестные актеры, которые проходили предварительный кастинг. Некоторые герои «Окон» потом стали известными медийными личностями. Например, одно из первых появлений на ТВ популярной ведущей Ксении Бородиной произошло именно на этой передаче. В 2002 году она снялась в шоу под именем Маша. Тогда девушка пыталась разобраться, кто же на самом деле является отцом ее ребенка — богатый бизнесмен Михаил или бедный студент Дима — и с кем ей лучше остаться.

Практически в каждом выпуске случались потасовки. В одной из серий произошла массовая драка — практически все декорации были разбиты, стол и мебель были расколоты, а ведущему сломали нос. Этот инцидент стал известен как первая серьезная драка на отечественном ток-шоу. Правда, позднее в интервью Юрию Дудю Дмитрий Нагиев признался, что драка была постановочной. Сам Нагиев говорил о своем участии в проекте так: «Поверьте, если бы меня в то время пригласил сниматься Джеймс Кэмерон, я бы никогда не пошел в программу „Окна“. Но меня в кино никто не звал. Иногда в студии я ловил себя на мысли: „Боже, куда я попал?“ Но другого выхода у меня не было. <...> Тогда многие актеры и режиссеры говорили: „Господи, зачем он это делает? Такой талантливый парень, а так себя продает!“ Но вот прошло 3 года, „Окна“ уже закрылись, я пришел к театру и кино, о чем всю жизнь мечтал, и задаюсь вопросом: почему те, кто говорил про меня все это, сейчас сами ведут убогие программы?» Почему закрыли? В пресс-службе канала ТНТ прокомментировали закрытие передачи так: «За 3 года, что существовало шоу, лицо канала изменилось и программа устарела. К тому же теперь ТНТ позиционирует себя как реальное ТВ, а „Окна“ — это шоу подстав».

4. Звездный час

В отличие от многих других ТВ-шоу, «Звездный час» не был калькой иностранных проектов, это был чисто отечественный продукт. Программа выходила на экраны с 1992 по 2001 год. «Звездный час» пробовали вести несколько человек, но вскоре ее «лицом» стал Сергей Супонев. В игре принимали участие школьники 7–10 классов и их родители. Победители получали роскошные по тем временам призы: музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон или путевку в парижский Диснейленд. В конце победитель получал уникальную возможность встать за трибуну и сказать все, что хочет. То есть наступал его настоящий звездный час. При этом попасть на шоу мог каждый школьник, просто написав письмо в редакцию. Конечно, для миллионов детей это было заветной мечтой. Почему закрыли? Программа прекратила свое существование после трагической гибели ведущего Сергея Супонева, который разбился на снегоходе.

5. Лолита. Без комплексов

Ток-шоу с Лолитой Милявской выходило на Первом канале с 2005 по 2007 год. Главной фишкой передачи было то, что ведущая разбирала различные жизненные проблемы людей без всякого высокомерия и пафоса. Она давала советы, помогала справиться с комплексами и никого не осуждала. Почему закрыли? В соцсетях Лолита написала так: «Мой контракт на 35 передач подошел к концу. Я благодарю всех, кто был со мной все выпуски!» Также ведущая рассказала, что на передаче работали всего 9 редакторов, хотя обычно их бывает больше 20. «В таком режиме не работает ни одна каждодневная программа в мире, где редактор собирает по 4 эфира в неделю. Может, от этого и страдало качество героев, но мы были стеснены финансовыми условиями».

6. Розыгрыш

Шоу про розыгрыши звезд с Валдисом Пельшем и Татьяной Арно выходило на Первом канале с 2003 по 2012 год. Конечно, публике нравилось смотреть на знаменитостей в неловких и даже опасных ситуациях, но вот сами герои розыгрышей были совсем не в восторге от программы. Многие известные люди были возмущены жестокими розыгрышами и даже подавали в суд с требованием закрыть шоу. Например, так поступили Сергей Зверев, Ирина Салтыкова и Мария Арбатова. Однако один из самых скандальных и неуместных розыгрышей произошел с актером Александром Абдуловым. По сюжету он приобрел 6 собак, которых якобы хотели съесть в корейском ресторане.

Но самым жутким было то, что за неделю до этого у актера скончалась его любимая собака и он решил, что съемочная группа воспользовалась этим фактом. Позднее Абдулов выругался в адрес ведущих прямо в студии. Конечно, Пельш принес свои извинения, но ситуация была неприятная. Почему закрыли? После подобных эпизодов продюсеры шоу решили делать новые розыгрыши не такими жестокими, но в итоге передача стала терять рейтинги.

7. Большая разница

Пародийное шоу с Александром Цекало и Иваном Ургантом выходило в эфир на Первом канале с 2008 по 2014 год. Это был очень популярный проект, который высмеивал известные передачи, фильмы и различных звезд эстрады. По словам Цекало, когда он представил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту список подобранных для проекта артистов, Эрнст сказал, что он ничего не слышал о них, и был в недоумении, почему выбрали именно их. Однако Александру удалось убедить Эрнста, что пародисты не должны быть звездами. Изначально в «Большой разнице» все было на высоте: актеры, грим, декорации, шутки, но в 2012 году из проекта вышел Иван Ургант, а продюсер Александр Цекало был вынужден поменять стратегию, так как ему существенно урезали бюджет.

В какой-то момент из шоу ушли ведущие актеры, в частности Нонна Гришаева, так как ее не устраивало качество новых выпусков. Кроме того, многие жаловались на жесткие условия контракта. Например, артистам было запрещено работать «на стороне», то есть буквально нельзя было спеть песню на дне рождения друга. Почему закрыли? По словам продюсеров, проект «подустал» уже на 3-м году существования: «Позднее мы придумали, как сократить расходы на съемки, но не рассчитали главного: темы, доступные широкой аудитории, быстро иссякли. Программа начала терять аудиторию».

8. Самый умный

Эта познавательно-развлекательная игра для школьников выходила на канале СТС с 2003 по 2012 год. На протяжении 10 лет ее бессменной ведущей была Тина Канделаки. За все время существования викторины в ней приняли участие более 28 тыс. детей. Главная задача игроков состояла в том, чтобы как можно быстрее ответить на разные вопросы из области общих знаний. Также помимо подростков в проекте иногда участвовали звезды. В каком-то смысле «Самый умный» продолжила добрую традицию передачи «Звездный час», ведь она была связана не просто с развлечением, а также с чем-то новым и полезным. Ее любили смотреть и взрослые, и дети. Почему закрыли? Руководство канала СТС объяснило причину закрытия проекта «изменением бюджетной политики канала». Также многие отмечали, что в какой-то момент канал стал ориентироваться на более взрослую аудиторию.

9. Сам себе режиссер

Проект, в основе которого лежал показ любительских видео, которые присылали зрители, быстро стал одним из самых популярных на канале РТР. Недаром он просуществовал 28 лет — с 1992 по 2019 год. Все это время ее ведущим и руководителем был Алексей Лысенков. Конечно, свой главный успех проект пережил в 90-х и начале нулевых, когда у людей не было доступа к интернету. А вот же в 2010-х с появлением YouTube рейтинги программы стали падать, но ее все равно не закрывали. Алексей Лысенков высказывался об этом так: «Почему передача держится? <...> Именно потому что это некий клуб такой. Это такая уже домашняя больше обстановка: вот есть там, условно говоря, несколько миллионов зрителей, которые смотрят эту программу, — они есть, их не становится ни больше, ни меньше». Почему закрыли? Канал убрал передачу из эфира из-за низких рейтингов. Об этом сообщил в своем Instagram Алексей Лысенков. По словам ведущего, как профессионал он понимает этот шаг, но как человек принимает его с трудом, хотя «вынужден с ним согласиться».

10. Фабрика звезд

Музыкальный проект по поддержке молодых и талантливых исполнителей начал выходить на Первом канале с 2002 года. 1-й сезон произвел настоящий фурор — ничего подобного до этого зрители не видели. В программе совмещались и музыка, и элементы реалити-шоу, когда можно было наблюдать за жизнью участников, а также была драматическая составляющая, ведь каждую неделю кто-то выбывал из проекта. К созданию передачи были подключены лучшие продюсеры и педагоги, которые делали из юных дарований настоящих профессионалов. Победители «Фабрики» получали контракт на запись диска и возможность продолжить музыкальную карьеру. Благодаря этому проекту многие молодые люди стали настоящими звездами.

Хотя некоторые бывшие участники отзывались о своем опыте участия в шоу негативно. Например, певица Рита Дакота сравнила свое пребывание на проекте с тюрьмой: «Я до сих пор с ужасом вспоминаю тот период. На „Фабрике“ тебя перемалывают, ломают и постоянно унижают». Также девушка сказал, что участников заставляли скрывать собственные эмоции перед камерами: «Это жестокая, бутафорская история. Там все пластиковое, ненастоящее». Почему закрыли? После того как в 2011 году руководство Первого канала поставило логическую точку в этом проекте, его решили возродить на канале Муз-ТВ, но прежнего колоссального успеха передача не получила. В итоге новую «Фабрику» решили не продолжать.

Какие из перечисленных программ вы смотрели? Скучаете по ним или, может быть, у вас есть свой список любимых телепрограмм, которые закрыли?