10 трендов из нулевых, по которым все сходили с ума, а теперь и вспоминать неловко

Мода в далекие 2000-е была для нас глотком свежего воздуха. Она представляла собой смешение стилей разных субкультур, которое сейчас невозможно вообразить. В те времена это было смело и модно. Однако в наши дни некоторые решения кажутся настолько нелепыми и неожиданными, что невольно напрашивается вопрос: «Как мы вообще могли все это носить?»

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие элементы стиля и вещи были в тренде в бурные нулевые. Возможно, какие-то из этих нарядов можно было найти и в вашем гардеробе.

Болеро

Совершенно бесполезные короткие жакеты без застежек стали мечтой всех юных модниц после того, как звезды начали выходить в свет в таких накидках. В моде были самые разные болеро: плотные или сетчатые, с пайетками или стразами, с длинными обтягивающими или короткими объемными рукавами. Непонятно, какую функцию они выполняли, но вряд ли в них можно было согреться.

Укороченные легинсы с туникой

Легинсы в 2000-х были на пике моды. Девушки надевали их под платья или носили как штаны. Но наиболее нелепо смотрелась укороченная модель легинсов, особенно в сочетании с платьем-туникой, мешковатым удлиненным топом или джинсовой мини-юбкой. Часто такой образ дополнял широкий пояс с массивной пряжкой — еще один безумный тренд нулевых.

Вязаные гетры поверх обуви

Мы понятия не имеем, откуда взялось это безумие. Однако многие девушки в нулевые ходили в подобных гетрах. Такой вариант был не очень практичным, особенно в грязь и слякоть. Но модниц это не останавливало. Сейчас мы даже рады, что этот тренд остался в далеком прошлом.

Джинсы со стразами

Джинсы были в тренде, сколько мы себя помним, но в начале XXI века их внешний вид был далек от классического исполнения. Многие из вас наверняка помнят брюки клеш из денима с ультразаниженной талией. А если эта модель была еще и усыпана стразами, то такие джинсы и вовсе вызывали всеобщий восторг. К счастью, теперь в моде снова сдержанность и практичность, поэтому брюки с камнями редко где встретишь.

Солнцезащитные очки с цветными стеклами

Такие очки в яркую солнечную погоду не очень-то и справлялись со своей основной функцией. Зато их можно было не снимать в помещении и смотреть на все сквозь цветные стекла. Особенно в моде были очки с логотипами мировых брендов, которые в действительности не всегда являлись оригиналами.

Платья и юбки с рваными асимметричными краями

В те далекие времена такой фасон платьев казался нежным, невесомым и стильным. Годы прошли, и теперь мы не понимаем, как вообще можно было так ошибаться. Возможно, на танцполе эти наряды и смотрелись бы эффектно. Только вот в повседневной жизни они выглядят нелепо и точно не подчеркивают фигуру.

Белая майка с мини-юбкой или джинсами

В дерзкие нулевые девушки не боялись показать свою фигуру. Поэтому откровенных нарядов в гардеробе каждой модницы было предостаточно. Популярные тогда белые маечки в облипку с мини-юбкой или джинсами с низкой посадкой часто играли злую шутку с фигурой. Визуально туловище выглядело длиннее, а выглядывающие лямки от бюстгальтера делали образ неопрятным.

Квадратные наращенные или накладные ногти

Нейл-индустрия также поддалась трендам безумных 2000-х. Тогда только-только начали входить в моду наращенные ногти. Конечно же, их длина была невообразимой. И самой популярной формой был квадрат, даже на очень длинные ногти. Девушки, у которых не было возможности пойти в салон, клеили накладные ногти, и временами это выглядело даже жутко.

Цепочка на животе

Кажется, в 2000-х девушки стремились украсить себя полностью. Особенно живот, который скучал без одежды. Кто-то решался на пирсинг пупка и носил серьгу с огромным камнем, а кто-то обходился цепочкой, которая, как нам кажется, была не самым удобным аксессуаром. Зато жутко модным.

Высокие манжеты на джинсах

Мы можем сколько угодно возмущаться привычкой современной молодежи ходить с голыми щиколотками. Но если вспомнить, как одевались в нулевые мы, все вопросы сразу отпадают. В 2000-х в моде были подкатанные джинсы, при этом девушки их носили не только с босоножками. Легким движением руки модницы превращали расклешенные брюки в не совсем элегантные бриджи с высокими манжетами.