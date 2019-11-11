10 типичных детских развлечений из 90-х, после которых возникает только один вопрос: как мы выжили-то вообще?

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«Я родился в 1987 году, и мое детство прошло в 90-х. У нас не было компьютеров и интернета. Кругом бардак и разруха, поэтому все наши игры проходили на улице, максимально опасные и хардкорные», — эти слова могут повторить многие, кому исполнилось 30.

Это отрывок из поста блогера Сергея Потапова. Он рос в Нижнем Новгороде, и ему есть что рассказать о том, как взрослели ребята пару с лишним десятилетий назад. С разрешения Сергея AdMe.ru публикует его воспоминания. Итак, 10 способов умереть в 90-е, если ты ребенок.

1.

Вспоминаю с ужасом, но тогда для нас было нормальным играть в «мортал комбат». Мы дрались друг с другом, подражая персонажам игры с Sega, и делать это надо было обязательно на стройке, где было много плит, стекла, а через каждый шаг торчала арматура. Помню, как один мальчишка неудачно приземлился на такую арматуру, повредил бедро, было много крови, а он боялся идти домой, потому что мама отругает за новые джинсы.

2.

Беготня по гаражам — одна из форм развлечения. Как правило, их было много возле дома, и мы бегали наперегонки по крышам. А когда хозяева гаражей прибегали орать, мы спрыгивали в кучу щебня и убегали. Однажды я неудачно упал на левую руку, и она почти не двигалась недели полторы. Но от родителей мне удалось это скрыть, так как я боялся, что будут ругать.

3.

Жили мы в Нижнем Новгороде, почти на берегу Волги. Очень часто к берегам приплывали баржи и мы просили капитана нас покатать. Капитан, как правило, был пьян и не отказывал. Нас 100 раз могли убить или продать на органы, но тупые детские головы об этом не думали.

4.

Однажды мы нашли бензин на стройке, налили его в пустую банку из-под сгущенки и подожгли. Стояли в кругу и смотрели. Один пацан, который был старше нас, хотел ее подвинуть ногой, она упала на бок, горящий бензин вылился, у мальчишки загорелись штаны, а потом и другая одежда. Все мелкие ребята сильно испугались и разбежались, виновник остался тушить. Мальчишка получил ожоги, но с ним все в порядке. Его бабушка, кстати, работала прокурором и потом всех нас допрашивала.

5.

Раньше чердаки домов не закрывали на замок. Мы часто туда ходили. Однажды выкинули с 9-го этажа старое кресло. В другой раз чуть не выпали оттуда из-за своей глупости, когда пускали бумажные самолетики.

6.

В конце зимы, когда река начинала отмерзать и лед трескался, мы любили бегать по Волге. Не знаю, зачем мы это делали, просто ломали лед ногами и убегали. Однажды я провалился и по колено промок, но домой я, конечно же, не пошел, потому что мама будет ругать. Я придумал «гениальный план»: ходил по морозу, пока штаны не замерзли и не превратились в ледяные трубы. Потом пришел домой, аккуратно их снял и повесил на батарею, пока никто не видит.

7.

Один раз с другом мы дразнили старших пацанов из-за забора. Быстро они нас поймать не могли: пока они перелезли бы через забор, мы уже убежали бы. И вот один из них взял увесистый кусок кирпича и кинул его через забор. Камень попал моему другу прямо в голову. Кровищи было много, он закрыл свою рану грязным пакетом из-под молока, который нашел по дороге, и все орал: «Только домой меня не веди, меня мама убьет!» Моя бабушка промыла ему лоб, оказалось, что там не все так страшно.

8.

Один раз мы с другом летом нашли на Волге старый холодильник без двери. Мы сразу поняли, что надо делать. Принесли его в воду, залезли как в корабль и поплыли. Только потом дошло, что весел у нас нет, а управлять им не получается. Короче, выпрыгнули в воду и все промокли.

9.

У меня дома на лоджии решили посмотреть, как бензин горит, налили его немного на деревянный подоконник и подожгли. Пыхнуло знатно, друг стоял и дул на огонь, а я побежал за водой. Потушили, короче, даже почти следов не осталось. Кирпичей наделали много в тот день.

10.

Отдыхая на даче, мы нашли трамплин в лесу. Ну как трамплин, скорее, горка земли, на которой велосипед подпрыгивал. Придумали забаву: 10 человек ложатся в ряд после трамплина, а мальчишка на велосипеде разгоняется с горы и перепрыгивает через всех. Странно, но никто не пострадал. Было весело.