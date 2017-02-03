10 странных вещей, которые были ультрамодными в 2000-е

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От смелого и одновременно забавного стиля 2000-х до сих пор шевелятся волосы на голове: эра гламура захватила тогда весь мир. А вы помните, что носили 10–15 лет назад? AdMe.ru предлагает вспомнить самые популярные и самые странные тенденции моды 2000-х.

Тогда нам нравились исключительно тонкие брови

Ни одна вечеринка не обходилась без модниц с гофрированными волосами

Длинный мужской галстук был любимым аксессуаром всех бунтарок 2000-х

А как мы любили экспериментировать с цветом волос! На пике моды было мелирование белыми и розовыми полосками

Мы часто сочетали несочетаемое — например джинсы с платьем

И всегда хотели спустить джинсы еще ниже

Летом мы укрывали голову от солнца не шляпой, а банданой

И почему-то обожали носить в жару теплые длинные шарфы

Лосины — гениальное изобретение человечества — были тогда только у самых продвинутых

Ну а в этом образе идеально все — просто икона стиля 2000-х!