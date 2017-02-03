10 странных вещей, которые были ультрамодными в 2000-е
От смелого и одновременно забавного стиля 2000-х до сих пор шевелятся волосы на голове: эра гламура захватила тогда весь мир. А вы помните, что носили 10–15 лет назад?
AdMe.ru предлагает вспомнить самые популярные и самые странные тенденции моды 2000-х.
Тогда нам нравились исключительно тонкие брови
Ни одна вечеринка не обходилась без модниц с гофрированными волосами
Длинный мужской галстук был любимым аксессуаром всех бунтарок 2000-х
А как мы любили экспериментировать с цветом волос! На пике моды было мелирование белыми и розовыми полосками
Мы часто сочетали несочетаемое — например джинсы с платьем
И всегда хотели спустить джинсы еще ниже
Летом мы укрывали голову от солнца не шляпой, а банданой
И почему-то обожали носить в жару теплые длинные шарфы
Лосины — гениальное изобретение человечества — были тогда только у самых продвинутых
Ну а в этом образе идеально все — просто икона стиля 2000-х!
Фото на превью rexfeatures