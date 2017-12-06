10 странных советов, по которым растили наших предков

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Воспитание и уход за детьми всегда были важной частью человеческой жизни, и, как в любом серьезном деле, здесь всегда находились свои эксперты. Многие рекомендации проживали не одно поколение, прежде чем становилось понятно, что на самом деле им следовать не стоит. Мы в AdMe.ru нашли такие советы, при мысли о которых становится радостно, что они ушли в прошлое.

1. Как определить пол ребенка

Одни из первых советов, которые давались родителям, касались определения пола ребенка. Например, в книге «Работы Аристотеля» 1684 года приводятся такие условия: у беременной мальчиком женщины правый глаз более подвижен и блестящ, чем левый, правая щека более румяная, чем левая, да и в целом цвет лица более свеж, чем обычно. Также если беременная женщина меньше грустит, то у нее будет мальчик, а если больше — девочка.

2. Как ухаживать за новорожденным

Врач Альдобрандини из Сиены в своем труде 1254 года давал такие рекомендации: новорожденного ребенка следует обложить лепестками роз и солью, а пеленать разрешается только опытной няне. Младенец, как воск, принимает любую форму, поэтому он будет таким, каким его сделает няня, следовательно, красота и уродство во многом зависят от нее. Когда руки, ноги и голова ребенка хорошо перемотаны, оставьте его спать в колыбели.

3. Как менять подгузник

В книге «Рождение ребенка, или Счастливые роды» 1612 года можно найти такие рекомендации: следует закрыть все окна и двери, няню посадить у огня, положить ей на вытянутые ноги подушку и накрыть чем-нибудь, чтобы ребенка не продуло. Младенца советовали мыть губкой или льняной тряпочкой, смоченной в воде и вине. Менять пеленки нужно было в 7 утра, полдень и 7 вечера.

4. Как отлучать ребенка от груди

В книге для женщин доктора Джорджа Нэфиса от 1869 года можно найти строгие, но не очень понятные советы. Например, там говорится, что отлучать ребенка от груди в жаркую погоду — значит, подвергать его смерти. Если же матери приходится делать это летом, следует нанять кормилицу или отправить ребенка в деревню.

5. Какое вино давать ребенку

Вот что советовал врач Микеле Савонарола в своем труде об уходе за ребенком от 1450 года: дети до 7 лет должны пить ординарное вино, разбавленное водой в зависимости от крепости вина и возраста ребенка. Предпочтение стоит отдавать белому вину, а не красному. Автор также советовал кормящим мамам пить вина с тонким букетом.

6. Как одевать ребенка

Женский журнал 1890 года давал такие рекомендации по детской одежде: чистый белый цвет одежды подходит всем младенцам, синий — для девочек, а розовый — для мальчиков. И нет, мы ничего не перепутали.

7. Как кормить ребенка

Педагог Джон Локк в своем труде «Мысли о воспитании» от 1692 года делился такими советами: не стоит кормить ребенка по расписанию, иначе его начнет тошнить, если он вовремя не получит еду. Лучше каждый день менять время кормления. Если же ребенок проголодался, дайте ему сухого хлеба. Кроме мяса и жидкой кашицы ребенку можно давать пиво.

8. Как вести себя с ребенком

В 1910-х годах родителям советовали придерживаться довольно суровых принципов в общении с детьми: не обнимать и не целовать их, не играть и как можно реже брать на руки. Порка рекомендовалась как средство против истерик, и в целом порицались любые нежности: считалось, что это не только избалует ребенка, но и чуть ли не приведет к смерти.

9. Как купать детей

В начале 1900-х руководство для матерей рекомендовало ежедневно устраивать новорожденным ванну со свиным жиром всю первую неделю жизни.

10. Как облегчить прорезывание зубов

Какие только средства не рекомендовали в XV веке для облегчения прорезывания зубов: паштет из заячьих мозгов, гусиный жир и собачье молоко. Но в XX веке ситуация улучшилась не намного: родителям советовали натирать детям десны алкоголем, например, виски. Доктор Мэри Эстер Хардинг в 1920-м писала, что алкоголь — лучшее успокоительное и снотворное средство для младенцев и маленьких детей. А в состав некоторых популярных сиропов, облегчавших прорезывание зубов, входил даже морфин. Один из них, «Mrs. Winslow’s Soothing Syrup» выпускался вплоть до 1930-х годов. Невольно порадуешься, что мы уже не руководствуемся такими советами. А вам доводилось слышать странные мнения о воспитании и уходе за детьми?