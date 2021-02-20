10 примеров того, как то, что несколько лет назад мы считали престижным, может оказаться смешным сейчас

В разные эпохи существовали определенные показатели статуса. В Средние века высоко ценились специи, в начале ХХ века престижно было иметь автомобиль, в 80-е — персональный компьютер, в нулевые — телефон Vertu. Но время неумолимо, и то, что являлось предметом роскоши лет 10 назад, сегодня вызываешь лишь ностальгическую улыбку.

AdMe.ru составил список атрибутов статусности, которые со временем из разряда «вау! как круто» перешли в категорию «что это за ерунда».

1. Еда, украшенная золотом

В начале нулевых еда, украшенная золотом, приобрела небывалую популярность. Специальным кулинарным металлом оформляли десерты, напитки, горячее, закуски и даже делали заменитель икры из золота. Цена таких блюд была заоблачной, несмотря на то, что лист съедобного золота стоит всего несколько долларов. Никакой пользы для здоровья и пищевой ценности золото не несет. Оно безвкусное, не всасывается организмом и полностью выводится. Драгоценный металл в еде не более чем красивый декор по завышенной стоимости.

2. Музыкальная установка в автомобиле

Если в нулевые по MTV вы смотрели передачу «Тачка на прокачку», то наверняка помните, как команда Xzibit тюнинговала разваливающиеся машины по последней моде автопрома. И неизменным атрибутом тюнинга была музыкальная установка с сабвуфером и колонками. Казалось, что чем громче музыка, тем круче владелец авто. Но другим людям песнопения и басы могут доставлять дискомфорт. А в некоторых странах любители послушать музыку на всю улицу могут получить штраф или вовсе лишиться транспорта.

3. Визитка

Если вам знаком фильм «Американский психопат», то вы скорее всего не забыли, как герои часами обсуждали визитные карточки, их толщину и шрифт. За дизайн красивых статусных визиток отдавали немалые деньги, а карточка «важного человечка» могла помочь в трудной ситуации. И звонить было необязательно: можно было просто показать визитку. С появлением мессенджеров визитки уходят на второй план. Все контакты хранятся в телефоне, и позвонить или написать можно в любой момент.

4. Телефон Vertu

В 1998 году британский филиал компании Nokia создал бренд телефонов премиум-класса Vertu. Изготавливали их из золота, серебра или титана, а клавиши украшали драгоценными камнями. Каждый телефон собирали вручную. Марка славилась своей прочностью. Основная концепция Vertu — это дорогой статусный аксессуар: «Если вы можете потратить $ 20 000 на часы, почему бы не потратить их на мобильный телефон?» Вскоре Vertu начал уступать современным смартфонам. Его операционная система проигрывала iOS и Android. В 2013 году была представлена модель на Android. Но и это не спасло бренд. Через 4 года компанию Vertu признали банкротом.

5. Часы-калькулятор

Их смело можно назвать первыми умными часами. Появилось это чудо техники в 70-е и было невероятно популярным пару десятилетий. Выпускали такие часы известные фирмы Casio, Seiko и Citizen. С помощью некоторых моделей даже можно было вычислять значения трансцендентных и тригонометрических функций и дистанционно переключать каналы ТВ. В середине 90-х, когда стали появляться примитивные мобильные телефоны, популярность часов-калькуляторов сошла на нет.

6. Красивый номер в ICQ

ICQ был отцом современных мессенджеров. Вместо привычных ников каждый пользователь имел свой номер. Особой роскошью считались красивые номера, состоящие из комбинаций одинаковых чисел. Например, 320320 или 337337. Их можно было купить на специализированных сайтах или... украсть. Аккаунты часто взламывали и присваивали. Ведь стоимость одного доходила до $ 5 000.

7. Телевидение

Когда-то кабельное и спутниковое телевидение считалось одним из главных семейных развлечений. Практически на каждом доме висела большая тарелка, а многоэтажки были ими утыканы. Но сегодня все больше молодых людей отказывается от него в пользу стриминговых сервисов типа Netflix, Hulu или HBO GO. Пользователи не хотят платить круглую сумму за сотню телевизионных каналов, если смотрят пару-тройку из них.

8. Вещи, инкрустированные драгоценными камнями

С вещами в камнях история примерно такая же, как с едой в золоте: это очень красиво, очень дорого, но мало функционально. В 2009 году за $ 50 000 была продана золотая Bluetooth-гарнитура, инкрустированная бриллиантами, а годом раньше — толстовка с драгоценными камнями за $ 10 000. Мода на предметы, украшенные стразами, осталась где-то в начале нулевых. Сегодняшнее поколение вычурности и гламуру предпочитает практичность.

9. Дорогие механические часы

Еще одним показателем высокого статуса когда-то были дорогие часы. Модники всего мира желали видеть на своей руке золотой Patek Philippe, Rolex или Hublot. А некоторые так сильно этого хотели, что покупали дешевые подделки. Но высокие технологии диктуют свои правила. Чтобы показать свое положение в обществе, не нужны дорогие хронометры. Молодые миллионеры все чаще предпочитают умные часы.

10. Бронзовая кожа

Кажется, лет 10 назад владельцы салонов красоты могли сколотить небольшое состояние на одном только солярии. Мода на бронзовую кожу захватила не только девушек, но и парней. Альтернативой солярию являлись автозагары, но с ними приходилось быть максимально аккуратными, иначе окрас пятнистого леопарда был вам обеспечен. Сегодня ученые призывают отказаться от чрезмерного загара как под солнцем, так и в салонах красоты. UF-излучение находится в числе факторов, которые способствуют преждевременному старению кожи, возникновению кератоза, дерматитов, воспалений, ожогов и онкозаболеваний.