10 фотографий, которые доказывают, что 2007-й был очень давно

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2007 год навсегда запомнился нам длинными челками, розовыми шнурками и буйством самовыражения на улицах городов. Мы слушали Tokio Hotel, общались с друзьями в ICQ, привыкали к Windows Vista и ждали выхода последней книги о Гарри Поттере. С тех пор прошло 10 лет. AdMe.ru решил поностальгировать и сравнить 2007 с 2017 годом. И кажется, уже ничего не вернуть.

1. Айфон

В 2007-м мир впервые увидел айфон. В 2017 году айфон есть у миллионов людей по всему миру.

2. Джаред Лето

В 2007 году Джаред Лето разбивал женские сердца мистическим образом и душераздирающими песнями. В 2017 году Джаред переоделся в casual и вообще выглядит менее провокационно.

3. Скейтборд и гироскутер

В 2007 году каждый крутой подросток должен был иметь свой скейт. В 2017 году скейтом никого не удивишь, а вот виртуозным владением гироскутера — можно.

4. Аврил Лавин

В 2007-м и ранее Аврил Лавин поддерживала бунтарский тинейджерский имидж. В 2017 году красоту можно уже не прятать за шипами и тяжелым макияжем.

5. Селфи

В 2007 году мы делали скромные селфи на фотоаппарат или простенький телефон. В 2017 году селфи — это способ самовыражения.

6. Tokio Hotel

В 2007-м Tokio Hotel по праву считались эталонами эксцентричного эмо-стиля. В 2017 году — это кто вообще?

7. Топовые сериалы

В 2007 году мы каждую неделю ждали очередную серию сериала Lost. В 2017 году мы с нетерпением ждем «Игру престолов». Скорей бы новый сезон!

8. Бритни Спирс

В 2007 году Бритни Спирс в состоянии нервного срыва побрила себя наголо, после чего угодила в реабилитационную клинику. В 2017 году она в отличной форме.

9. Мода на брови

В 2007 году мы считали красивым тонко выщипать брови и сделать татуаж. В 2017 году брови и вовсе стали самым важным акцентом на лице. Но теперь уже широкие.

10. Обувь

В 2007 году угги были самой популярной обувью зимой. В 2017 году мы предпочитаем утепляться яркими носками.