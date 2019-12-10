10 детей российских юмористов, которые унаследовали от родителей уникальную внешность

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Многие современные российские юмористы начинали карьеру, будучи совсем юными. Мы запомнили их по этим образам, например Михаила Галустяна в роли Гади Петрович Хреновой. Но с тех пор незаметно прошло много лет, и артисты стали взрослыми, у них уже свои дети.

Мы в AdMe.ru узнали, как выглядят отпрыски знаменитостей, которые каждый день смешат нас с телеэкранов и тем самым поднимают нам настроение.

1. Нина, дочь Ивана Урганта

Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе, с которой вместе учился. У пары двое общих детей: 11-летняя Нина, названная в честь бабушки Урганта, и 4-летняя Валерия. Иван также воспитывает Эрику, дочь Натальи от первого брака.

2. Марта, дочь Елены Борщевой

Елена Борщева, которую прославили игра в КВН в команде «Сборная Пятигорска» и необычная внешность, с 2005 года замужем за Валерием Юшкевичем. Елена растит двух дочек: 12-летнюю Марту и 4-летнюю Уму.

3. Агния, дочь Владимира Маркони

Владимир Маркони, знаменитый по шоу «Реутов ТВ», «Вечерний Ургант» и Comment Out, не стремится выставлять личную жизнь напоказ. На своей странице в инстаграме он лишь изредка делится фотографиями семьи. С женой Ксенией они вступили в брак в 2014 году, а в 2017 году у пары родилась дочь Агния.

4. Анастасия, дочь Гарика Харламова

Гарик Харламов, резидент Comedy Club, женат на актрисе Кристине Асмус и воспитывает 5-летнюю дочь Настю. Родители часто делятся фотографиями девочки на своих страницах, а в мае этого года ей завели свой инстаграм-аккаунт, которым управляет Кристина.

5. Алиса, дочь Александра Реввы

Александр Ревва и его жена Анжелика воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Алису и 6-летнюю Амели. Алиса уже начала свою творческую карьеру: она участвует в съемках кино, модных показах, озвучивает мультфильмы и поет. Недавно на концерте отца девочка представила свою песню «Baby Boy».

6. Эстелла, дочь Михаила Галустяна

Михаил Галустян встретил свою будущую жену Викторию в 2003 году, поженились они через 4 года. У них 2 дочери: Эстелле 9 лет, Элина на 2 года младше сестры. Эстелла очень похожа на отца, это отмечают как поклонники Михаила, так и сам юморист.

7. Анастасия, дочь Сергея Светлакова

Сергей Светлаков является отцом троих детей: 10-летней Анастасии от 1-го брака, 6-летнего Ивана и 2-летнего Максима от 2-го брака. Анастасия уже дебютировала в шоу «Comedy Баттл». Когда ей было 6 лет, девочка пришла с отцом на съемки и неожиданно для него вышла на сцену с пантомимой «Кошечка». Выступлением она покорила зрителей и членов жюри, которые не смогли нажать на кнопку. В следующем сезоне проекта Настя опять снялась в одном из выпусков.

8. Давид, сын Надежды Ангарской

Надежда Ангарская, певица и участница шоу Comedy Woman, воспитывает 4-летнего сына Давида. С его отцом, иорданцем Раедом Бани, Надежда развелась в апреле этого года.

9. Вадим Галыгин — младший, сын Вадима Галыгина

Вадим Галыгин, бывший участник КВН и Comedy Club, является отцом троих детей. Таисия, дочь от 1-го брака, уже взрослая, ей 19 лет. Во 2-м браке с Ольгой Войнилович у них родились 2 сына: Вадиму Галыгину — младшему сейчас 8 лет, а Иван появился на свет летом этого года.

10. Жасмин, дочь Гарика Мартиросяна

Свою будущую жену Жанну Левину Гарик Мартиросян встретил в 1997 году на фестивале КВН в Сочи. Жанна Левина-Мартиросян, как и ее супруг, является публичной личностью, ведет блог в инстаграме, а в 2018 году издала свою книгу «Дневник жены юмориста». Пара воспитывает двоих детей: 15-летнюю Жасмин и 10-летнего Даниэля. Семью Мартиросянов по праву называют одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Похожи ли, по-вашему, дети на своих знаменитых родителей?

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