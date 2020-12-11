10+ человек, с которых рисовали любимых героев советских мультиков
Ни для кого не секрет, что многие персонажи наших любимых мультфильмов имеют реальные прототипы. Почти за каждым ярким героем, будь то добряк или злодей, стоит человек, подаривший ему свой голос, внешность, а иногда и то и другое сразу. И если в детстве не задумываешься, чьим голосом говорит, например, почтальон Печкин, то в более зрелом возрасте просыпается любопытство. Хочется узнать, кто подарил нам веселое детство, и хотя бы мысленно сказать им спасибо.
Мы в AdMe.ru обожаем добрые отечественные мультфильмы. И эта подборка — о тех, благодаря кому появились персонажи, любимые не одним поколением. А в конце статьи есть бонус: воодушевить мультипликаторов могут не только актеры и известные личности, но и простые люди.
«Пес в сапогах» — «Д’Артаньян и три мушкетера»
Начнем мы с того, что «Пес в сапогах» был создан Ефимом Гамбургом по мотивам романа Александра Дюма. Ну а образы Пса, Красавчика, Благородного и Толстяка были вдохновлены главными героями фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», а также предыдущими экранизациями романа. В начале мультфильма даже указано, что это «своя киноверсия» «Трех мушкетеров».
Лиса и пингвин из «Ну, погоди!» — Алла Пугачева и Раймонд Паулс
В 15-й серии «Ну, погоди!» в лисе и в пингвине, с которым та идет под ручку, можно узнать примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву и композитора Раймонда Паулса. А песню «Айсберг», которую чуть позже поют дуэтом Заяц и Волк, в оригинале тоже исполняет Алла Пугачева.
Алиса Селезнева — Екатерина Семенова
Мама Екатерины, Наталья Орлова, — художник-мультипликатор, а также художник-постановщик мультфильма «Тайна третьей планеты». Образ Алисы Селезневой она срисовала с собственной дочери. «Моя мама решила, что героиня мультфильма — типичная русская девочка. И срисовала ее с меня. Конечно, если бы я была толстая и некрасивая, этого бы не произошло», — делится в интервью актриса. Имя же героине досталось от дочери самого писателя — Кира Булычева, по чьей пьесе снят мультфильм, а механику Зеленому подарил свою внешность муж Натальи Орловой.
Почтальон Печкин — Борис Новиков
Сотрудники «Союзмультфильма» признаются, что многие персонажи были попросту списаны с известных актеров. Нередко случалось и так, что героя рисовали очень похожим на того, кто его озвучивал. Так вышло и с почтальоном Печкиным, голос которому в классической трилогии мультфильмов о деревне Простоквашино подарил Борис Новиков. Именно его голосом звучат в нашей памяти все фирменные фразочки вроде «Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было».
Черный кот из мультфильма «Голубой щенок» — Андрей Миронов
При создании мультфильма режиссер Ефим Гамбург обратился за консультацией к Андрею Дрознину, профессору Щукинского училища. В итоге многие из сцен и, главное, танец черного кота были срисованы именно с движений Дрознина. А сам кот был наделен мимикой и манерами Андрея Миронова, который его озвучивал: актер заметил в персонаже сходство с Остапом Бендером.
Доктор Айболит — Цемах Шабад
В Вильнюсе установлен памятник, надпись на котором гласит: «Гражданину города Вильнюса, доктору Цемаху Шабаду, прототипу доброго доктора Айболита». Именно в его доме дважды останавливался в своих поездках Корней Чуковский. Первые записи о докторе Корней Иванович сделал, вернувшись из Вильнюса в 1912 году.
Голубой щенок — Чарли Чаплин
Образ никем не понятого голубого щенка — большие ботинки, котелок, грустное выражение мордочки и нарисованный черный нос, так похожий на фирменные усы знаменитого актера, — был вдохновлен персонажем Чарли Чаплина по имени Бродяга.
Король из «Бременских музыкантов» — Эраст Гарин
Прототипом Короля стал актер Эраст Гарин, который уже много раз играл королей в разных сказках («Золушка», «Обыкновенное чудо», «Полчаса на чудеса»). Сценарист Юрий Энтин рассказывает, что Короля придумал он, а Василий Ливанов, который также писал сценарий, добавил, что персонаж должен быть похож на самого Энтина, к примеру точно так же любить вареные куриные яйца.
Сыщик из «Пса в сапогах» — Василий Ливанов
Озвучивает сыщика актер Василий Ливанов, а прототипом для этого героя стал Шерлок Холмс — тот самый, которого сам Ливанов так мастерски воплотил. Автором сценария мультфильма стал тот же человек, который написал сценарий для второго фильма из цикла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, — Владимир Валуцкий.
Кинорежиссер из «Боцмана и попугая» — Владимир Басов
«Боцман и попугай» — это серия мультфильмов о приключениях боцмана Ромы и его лучшего друга — попугая. В третьем эпизоде появляется персонаж, в котором без труда угадываются характерные черты актера Владимира Басова, а роль озвучивал его сын — Владимир Басов — младший. Получилась своеобразная дань уважения талантливому актеру.
Бонус № 1. Так кто же стал прообразом Чебурашки?
Оказывается, образ Чебурашки не сам по себе возник в голове Эдуарда Успенского. В одном из интервью детский писатель поделился воспоминаниями: «Чебурашка появился благодаря племяннице Феликса Камова. В июле, в самый жаркий месяц года, девчушке купили шубу. Примеряя ее, мохнатую, с огромным воротником, с полами до земли, она то и дело падала — по словарю Даля, „чебурахалась“. Это с одной стороны. А с другой — прототипом персонажа является лемур, зверек с большими глазами и большими ушами. В сценарии так и написано: зверь, похожий на лемура, но не лемур».
Бонус № 2. А кто подарил внешность атаманше?
Многие поклонники мультфильма считают, что атаманшу срисовали с Нонны Мордюковой. Но на самом деле ее образ был срисован с другой женщины — с Тамары Вишневой, жены Вячеслава Котеночкина, автора «Ну, погоди!». Тамара была балериной театра оперетты, и иногда действительно любила танцевать на бочке. А вот голосом атаманшу одарил Олег Анофриев.
А какие советские мультфильмы вы любите больше всего?