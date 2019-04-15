Знакомьтесь, это группа молодых ученых, благодаря которым мир увидел фото черной дыры

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10 апреля 2019 года международная команда ученых сделала сенсационное заявление: впервые в истории им удалось сделать фотографию сверхмассивной черной дыры, расположенной в далекой галактике Messier 87 на расстоянии примерно 50 млн световых лет от нас. Это событие стало настолько важным для научного мира, что пресс-конференцию по этому поводу провели на 4 языках в 6 городах одновременно: Брюсселе, Шанхае, Токио, Вашингтоне, Тайбэе и Сантьяго-де-Чили.

AdMe.ru не мог пропустить такое значимое для человечества событие и решил познакомить вас с людьми, благодаря которым эта сенсация стала возможной и чьи имена уже вошли в историю мировой науки.

Исторический подвиг телескопа Event Horizon

Powehi — гавайское название черной дыры, настоящего чемпиона Вселенной в сверхтяжелом весе, в переводе означающее примерно следующее: «украшенный темный источник бесконечного созидания». Этот огромный монстр находится в галактике М87 на расстоянии примерно 500 квинтиллионов км от Земли, и он в 6,5 млрд раз массивнее Солнца. Чтобы получить фото этой черной дыры, был создан Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) — проект, объединивший в сеть большой массив телескопов, расположенных в разных уголках планеты.

Первое в истории фото черной дыры.

До этого дня все представления о черных дырах были исключительно теоретическими, а реальность их существования — убедительной научной гипотезой. На протяжении многих лет проект EHT пытался уловить и заснять лучи света, проходящие по самому краю горизонта событий черной дыры до момента, пока она их не поглощала. И вот наконец благодаря огромному труду международной команды ученых и специалистов математический концепт горизонта событий, отображаемый лишь в виде формул, превратился в реальный объект, который можно измерить, проверить и за которым можно наблюдать.

Кто они, люди, которые сделали то, что предыдущему поколению казалось невозможным?

Ученые проекта Event Horizon Telescope и их «минута славы» в передовых изданиях.

Кэти Бауман

Кэти Бауман (Katie Bouman) — 29-летняя девушка, которая после презентации первого в истории фото черной дыры в буквальном смысле проснулась знаменитой. Снимок, на котором она с волнением смотрит, как на экране ее компьютера появляется триумфальное фото, стал вирусным и разлетелся по всему миру.

«Смотрю и не верю глазам, что моя первая фотография черной дыры появляется на экране»

Доктор Кэти Бауман является специалистом по информатике, доцентом Калифорнийского технологического института. В 23 года она присоединилась в качестве младшего исследователя к проекту Event Horizon Telescope и в итоге возглавила там группу, которая 3 года занималась разработкой алгоритмов, собирающих и синхронизирующих данные с телескопов, расположенных в разных уголках Земли. В результате чего мы и смогли увидеть фото трудноуловимого космического объекта, которое до этого сделать было невозможно.

Кэти Бауман с мужем.

На фото ниже Кэти позирует с жесткими дисками общим объемом 5 петабайт. На них хранятся пока еще не обработанные данные, собранные с сети телескопов по всей Земле. Собранной информации было так много, что ее невозможно было передать через интернет, пришлось свозить диски из разных уголков планеты самолетами.

Сегодня Кэти Бауман сравнивают с Маргарет Гамильтон, написавшей в 1969 году компьютерный код, который помог астронавтам отправиться на Луну.

Маргарет Гамильтон, главный инженер программного обеспечения в НАСА, 1969 год.

Несмотря на то что доктор Бауман стала мировой сенсацией, ее успех не был бы возможен без международной команды, состоящей более чем из 200 человек, работающих над проектом EHT. Мы решили познакомить вас с несколькими из них поближе.

Эндрю Чейл

Эндрю Чейл (Andrew Chael) — аспирант факультета астрофизики, разработчик, лидер рабочей группы по визуализации EHT. Он является автором библиотеки eht-imaging, которая используется программистами в совместной работе над анализом данных и созданием изображений.

«Вместе мы достигли того, что другие считали невозможным — разместили на первых страницах газет размытое и эстетически непривлекательное изображение»

На фото Эндрю Чейл, Кэти Бауман и Линди Блекберн.

Информация о том, что Эндрю написал 850 тыс. строк кода из общих 900, стала вирусной, вызвав как шквал восхищения, так и волну негатива в сторону повышенного внимания общественности к Кэти Бауман. Но сам Чейл опровергнул это, уточнив, что его личный вклад в командную работу составил 68 тыс. строк и что личные достижения непринципиальны в таком большом командном результате.

Лия Медейрос

21-летняя Лия Медейрос (Lia Medeiros) — аспирант в Калифорнийском университете, бакалавр по специальности «физика и астрофизика». Она проводит все свободное время в обсерватории Стюарда и инициативе «Черная дыра» в Гарварде. Вспоминая, почему она увлеклась именно астрономией, Лия сказала: «Переломный момент для меня настал, когда я поняла, что всю Вселенную можно объяснить математически».

Сара Иссаун

Сара Иссаун (Sara Issaoun) — аспирант Университета Неймегена (Нидерланды), доцент. Она исследует данные и анализирует миллиметровые VLBI-наблюдения сверхмассивной черной дыры Стрельца A*, находящейся в центре нашей галактики. Получить ее фото — следующий шаг команды EHT.

Чи-кван Чан

Фэриал Озэл и Чи-кван Чан.

Доктор Чи-кван Чан (Chi-kwan Chan) — программист и эксперт в области вычислительной астрофизики и высокопроизводительных вычислений. Он работает с передовыми технологиями, чтобы помочь продвижению научных исследований. Со своей рабочей группой Чи-кван Чан разработал новые алгоритмы, которые помогли захватить изображение черной дыры и визуализировать ее с помощью численного моделирования в виртуальной реальности.

Димитриос Псалтис и Фэриал Озэл, муж и жена

Двух профессоров астрономии и физики — Димитриоса Псалтиса (Dimitrios Psaltis) и Фэриал Озэл (Feryal Ozel) — объединила вместе не только любовь к науке, но и друг к другу. Вместе они являются участниками инициативы «Черная дыра» (BHI) при Гарвардском университете.

Профессор Фэриал Озэл не только ведущий специалист в области науки, но и выносливый спортсмен. Она принимает активное участие в многоборьях с бегом, заплывами и велогонками, в которых ее всегда поддерживают муж и 2 дочери.

Даниэль Палумбо

Даниэль Палумбо (Daniel Palumbo) — аспирант на факультете астрономии Гарвардского университета. Работая с телескопом Event Horizon, он помогал ученым понять структуру черной дыры и определить дальнейшее развитие будущего EHT.

Мацек Вельгус

Глядя на это фото, сразу и не подумаешь, что на нем человек, получивший степень бакалавра математики, степень магистра по робототехнике и автоматическому управлению в Варшавском политехническом университете, а также степень доктора философии. В проекте Event Horizon Telescope Мацек Вельгус (Maciek Wielgus) работал над алгоритмами калибровки данных и обработки изображений.

Линди Блекберн, Сара Иссаун и Мацек Вельгус.

Бонус: как восприняли триумфальное фото ученых обычные люди

Правда о черной дыре по версии пользователей сети