Знаете ли вы, что яйцеклетка выбирает сперматозоид, а не наоборот?

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Яйцеклетка встречается со сперматозоидом, происходит оплодотворение, формируется зародыш. Просто? Как бы не так! Представляем вам концепцию женской разборчивости, или свободы выбора, если угодно. Углубляясь в эту тему, можно сказать, что женские яйцеклетки действительно совершают выбор. Скотт Гилберт, биолог развития в Суортмор-колледже, полагает: «Яйцеклетка вступает в диалог со сперматозоидом, а не просто запирает его внутри». Таким образом, оплодотворение — это скорее честная гонка, а не завоевание. Также в результате долгих исследований было доказано, что яйцеклетки склонны по возможности привлекать конкретный вид сперматозоидов.

AdMe.ru ознакомился с исследованием, которое доказало, что яйцеклетки бывают разборчивы и сами решают, какой сперматозоид им выбрать.

Популярная концепция: гонка сперматозоидов

Любая пара, которая планирует завести ребенка, верит в то, что сперматозоиды наперегонки мчатся к яйцеклетке. Давайте начнем сначала. Сперматозоиды наготове, яйцеклетка в наилучшей форме — гонка начинается! Как нас учили в школе, миллионы сперматозоидов устремляются к одной яйцеклетке. Когда X встречает X, получается девочка, когда X встречает Y — мальчик. Что же, давайте забудем все, чему нас учили.

Яйцеклетки отказываются подчиняться. Они играют доминирующую роль и сами выбирают сперматозоиды

Гонка? Подождите-ка! Если победитель известен заранее, о какой гонке может идти речь? Попросту говоря, яйцеклетка уже выбрала тип сперматозоида, которому будет разрешено проникнуть внутрь. В ходе своих исследований доктор Джозеф Х. Надо выяснил, что яйцеклетки не пассивно подчиняются, а играют ключевую роль в процессе размножения. И, вопреки распространенному мнению, сперматозоиды вовсе не мчатся к яйцеклетке. На самом деле все наоборот.

Как объяснили в Тихоокеанском северо-западном научно-исследовательском институте, именно яйцеклетка одобряет или бракует сперматозоиды, что делает половой отбор более сложным процессом на клеточном уровне.



Удивительно, но факт: все это время столь очевидный процесс истолковывался неверно.

Закону Менделя брошен вызов?

Закон Менделя — это закон расщепления по определению. Он также называется законом наследования, согласно которому каждый родитель несет по две копии каждого гена. Следующим шагом является процесс «случайного оплодотворения», когда эти гены произвольно распределяются по гаметам и каждая гамета получает только одну копию гена. Однако недавние исследования полностью опровергли это убеждение. Доктор Надо провел 2 отдельных эксперимента, которые указали на существование другой теории. Цель его опытов заключалась в том, чтобы получить конкретные предсказуемые соотношения комбинаций генов у потомства (основываясь на законах Менделя). Но этого ему достичь не удалось.

В рамках своего первого эксперимента он дал мышам-самкам один нормальный и один мутантный ген, увеличивающий шансы заболеть раком яичек. У самцов все гены были нормальные. Результат соответствовал закону Менделя.

Эксперимент № 2. В этот раз доктор Надо сделал все наоборот: он дал самцам мутантный раковый ген, в то время как у самок были нормальные гены. И тут все получилось! Он был изумлен, увидев, что только 27 % получили мутантную версию гена, в то время как должно было быть 75 %. То, чему нас всех учили о нормальных и мутированных версиях гена DND1 у матери и отца, пошло совсем не по расчету, из чего он сделал вывод, что оплодотворение — не случайный процесс, и доказал существование механизма, позволяющего яйцеклетке выбирать сперматозоиды с нормальным, а не мутированным геном. По-научному это называется генетически предвзятым оплодотворением.

Что это значит?

Неужели это всегда ускользало от проницательного взгляда ученых? Доктор Надо привел 2 возможных объяснения своей новой теории. 1. В притяжении между сперматозоидом и яйцеклеткой основную роль играет молекула фолиевой кислоты. Метаболизм витамина В (или фолиевой кислоты) различен в яйцеклетке и сперме. Эти отличия и могут стать причиной притяжения между сперматозоидом и яйцеклеткой.

2. Прежде чем направиться к яйцеклетке, сперматозоиды какое-то время находятся в женском репродуктивном тракте. К этому моменту развитие яйцеклетки еще не остановилось. Существует вероятность, что яйцеклетка влияет на деление клеток так, чтобы ее гены идеально подошли сперматозоиду.

Мы надеемся, что картина стала яснее. Не забывайте делиться новыми знаниями с друзьями!