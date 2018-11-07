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В Швеции с весны этого года стартовало массовое чипирование населения. Люди вживляют себе между большим и указательным пальцами микрочип, заменяющий все пластиковые карты и всевозможные ключи и пропуска, которые человек обычно носит с собой. И если год назад таким способом расплачивались около 100 человек, то сейчас, по данным Daily Mail, эта цифра превысила отметку в 4 тыс. человек и продолжает неуклонно расти.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что это вообще такое и зачем оно нужно.

Как он непосредственно срабатывает, можно увидеть в этом ролике . Ученые считают, что данное устройство откроет для шведов дорогу в новую цифровую эпоху. К тому же это невероятно удобно.

Немного о том, как это выглядит: незаметно

Если надавить, то так

Под рентгеном (листайте вправо)

А вот и сам процесс вживления (крови и шок-контента нет)

У нововведения есть и противники. Скептики считают, что, во-первых, никто не сможет дать абсолютной гарантии конфиденциальности данных человека. Во-вторых, некоторые уверены, что отсутствие в устройствах GPS — это лишь дело времени. Вполне возможно, начнется все с крупных корпораций, которые могут начать отслеживать местоположение своих сотрудников. Иначе (сейчас будет конспирологический вопрос) зачем некоторые компании предоставляют такую услугу бесплатно? Одним словом, «Большой Брат видит тебя, Большой Брат следит за тобой».

Да, мы в AdMe.ru согласны, что это очень удобно. Раньше как было: нужно достать громоздкий телефон и найти там крошечную иконку Apple или Google Pay — либо, еще хуже, вынимать из сумки кошелек, который так и норовит выскользнуть из рук, а еще приходилось искать ключи, которые занимают много места и раздражающе звенят. А сейчас, только представьте, можно открывать любые двери, покупать коктейли, рубашки и билеты на трамвай всего одним взмахом руки.

Возможно, через каких-то 5 лет случайно открывший эту статью человек будет смеяться над столь консервативными размышлениями, но пока этическая сторона данного вопроса продолжает волновать многих людей. Как вы думаете, стоит ли доверять подобным микрочипам? Вы бы решились на такое?