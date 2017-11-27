Чтобы позаботиться о женском здоровье, надо обращать внимание на 11 вещей

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Рак груди — самый распространенный в мире. Чтобы сохранить женское здоровье, стоит уделить немного внимания и изучить его симптомы, которые на первый взгляд кажутся незначительными изменениями. AdMe.ru разузнал для вас, на что нужно обратить внимание, и собрал простые и действенные рекомендации, которые помогут оставаться здоровой на протяжении всей жизни.

1. Шишки и уплотнения

Если вы нащупали любое уплотнение на груди, ключицах или подмышках, стоит записаться к врачу: даже небольшая шишечка может оказаться симптомом болезни. Мы часто идем к врачу только из-за болезненных ощущений, но чаще всего такое уплотнение не доставляет дискомфорта. Оно может быть как твердым, так и мягким, почти незаметным.

2. Красные пятнышки

Часто встречается такой симптом болезни, как маленькое покраснение, которое растет и занимает все больше места. Поэтому стоит обратить внимание на любые пятнышки, даже величиной с монетку, которых раньше не было. Если осматривать грудь раз в месяц, то любые изменения будут заметны. Это позволит позаботиться о своем здоровье вовремя и не ждать, пока «само пройдет».

3. Рябь на коже

Если кожа на груди стала более жесткой, плотной, на ней появилась рябь или эффект «апельсиновой корки» — не стоит списывать все на плохой крем или натирающее белье. Мы редко обращаем внимание на визуальные изменения кожи. Но это тоже один из симптомов, который можно упустить из виду. Всего 5 минут перед зеркалом помогут сохранить крепкое здоровье.

4. Другой цвет кожи

На коже могут появиться пятна другого цвета (бежевые или коричневые), а еще сыпь и зуд. Не всегда пятна — это остатки загара, а зуд и сыпь — следствие «этих дней» или аллергии на косметику, продукты питания. Лучше проконсультироваться у профессионала и выяснить причину наверняка. Несколько анализов расскажут о вашей коже достаточно, чтобы быть здоровой и сияющей каждый день.

5. Трещинки в центре груди

Трещинки или раздражение в центре груди, похожее на экзему, — симптомы болезни Педжета. Она редкая, потому ее легко спутать с кожным раздражением. Но трещинки могут появиться и из-за механического раздражения, поэтому лучше все же обратиться к специалисту, не откладывая его посещение в долгий ящик.

6. Боль

Может появиться боль, когда нажимаем рукой на грудь. Дискомфорт, который испытывают все девушки каждый месяц, не в счет — это нормально. Но если в груди бывает пульсация, давят ребра или болит спина, будто ее распирает изнутри, — это может говорить о развитии опухоли. Боль в спине может появиться по разным причинам, поэтому мы часто игнорируем этот симптом. Маленький ежемесячный осмотр решит эту проблему с пониманием сигналов своего тела.

7. Отечность груди

Когда есть опухоль, одна грудь может стать тяжелее. Вы сразу заметите разницу, надевая белье: одна грудь будет больше другой. Она будет иначе смотреться и ощущаться в бюстгальтере, словно он стал наполовину мал. Возможно, ее форма станет более вытянутой и неестественной. Если одна грудь увеличилась всего за несколько недель, на это стоит обратить внимание.

8. Несимметричность груди

Центр на пораженной груди может стать «втянутым» или сместиться относительно здоровой. Будет видна разница между здоровой и нездоровой грудью: разное расположение, другая форма.

9. Выделения

Тревожный знак — выделения. Этот пункт не касается мамочек, кормящих грудью. Нехороший знак, если выделения красного, желтого или коричневого цвета — это говорит о наличии воспаления внутри. Позаботьтесь о себе и обязательно проверьтесь у специалиста.

10. Увеличенные лимфоузлы

Могут увеличиться лимфоузлы в области ключиц или подмышек. Их можно найти на ощупь, когда пользуемся антиперспирантом, надеваем одежду. Не стоит списывать все на сезонную простуду и сквозняки или надеяться на крепкий иммунитет.

11. Видимые вены на груди

Когда есть опухоль, вены могут стать заметнее. Это говорит о том, что кровоснабжение усилилось. Видимость вен может быть следствием проблем с кровеносной системой.

Как проверить себя

Чтобы проверить грудь, нужно встать перед зеркалом с ровными плечами и опущенными вдоль туловища руками. Внимательно осмотреть грудь. Что мы ищем: изменение формы и размера груди, другой цвет кожи. Поднять руки вверх и еще раз все внимательно осмотреть. Лечь на ровную поверхность. Подушечками пальцев правой руки прощупать левую грудь, а пальцами левой руки — правую. Движения могут быть круговыми, направленными в центр груди, сверху вниз. Что мы ищем: шишечки и уплотнения. Прощупать лучше все: от подмышек до середины груди и от ключиц до верха живота. Прощупать грудь, но уже стоя. Поделитесь этой статьей с мамами, сестрами и подругами, чтобы позаботиться об их здоровье.