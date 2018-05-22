Запомните 9 диагнозов, в которых чаще всего ошибаются врачи

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Ошибки в постановке диагноза каждый год уносят 40–80 тыс. жизней. Чтобы не запустить болезнь, ее нужно вовремя выявить и правильно лечить. Нелишним будет знать, в каких случаях врачи ошибаются чаще всего, — это поможет сэкономить время, деньги и сберечь здоровье, обратившись за помощью к другому специалисту.

AdMe.ru собрал самые распространенные диагнозы и разобрался, какие еще проблемы могут стоять за определенным симптомом. Все это поможет уберечь здоровье: если врач не назначает дополнительных анализов и обследований, лучше отказаться от сомнительного лечения и найти специалиста, который выявит причину.

1. Остеохондроз

Симптомы: боль в спине, колене, стопе при ходьбе. Диагноз: остеохондроз. Что еще это может быть? При остеохондрозе страдают межпозвоночные диски: отслаиваются, деформируются, уменьшаются по высоте. За формулировкой «остеохондроз» помимо грыжи дисков может скрываться другая проблема. Чтобы это выяснить, нужно побывать у нескольких невропатологов, сделать УЗИ суставов и МРТ. Причиной боли могут быть: защемление нерва;

воспаленная или зажатая мышца;

болезни суставов.

2. Вегетососудистая дистония

Симптомы: головные боли, головокружения, шум в ушах. Диагноз: вегетососудистая дистония. Что еще это может быть? В Международной классификации болезней такого диагноза нет. Если вас не просят сдать полный анализ крови, не проверяют давление, а голова болит чаще двух раз в неделю и без таблеток не проходит, идите к другому врачу. Часто за симптомами ВСД кроются напряжение и стресс, которые ведут к защемлению шейного нерва. Головные боли — опасный симптом, за ним могут стоять: воспаление сосудов, инфекция;

опухоль или травма;

слишком высокое или низкое внутричерепное давление.

3. Лишний вес

Симптомы: лишний вес, одышка при нагрузках. Диагноз: повышенный холестерин, ожирение. Что еще это может быть? Все мы знаем фразу «заедает стресс». Когда человек попадает в трудную ситуацию, у него в крови повышается уровень гормона стресса — кортизола. Когда опасность проходит, уровень кортизола падает. Если человек находится в постоянном напряжении, гормон стресса вредит здоровью. Могут появиться: лишний вес — даже при здоровом рационе;

проблемы с концентрацией, тревога и депрессия;

головные боли, проблемы со сном. Чтобы уменьшить уровень кортизола, нужно ложиться спать раньше и добавить любые расслабляющие упражнения: растяжку, йогу, пилатес или медитацию.

4. Боль в суставах

Симптомы: дискомфорт или боль в ногах, руках, плечах, спине. Диагноз: воспаление сустава, артрит. Что еще это может быть? Если врач задал вам слишком мало вопросов о других симптомах, не назначил никаких анализов, посоветовал разогревающую мазь — стоит дополнительно обследоваться. Помимо артрита и остеопороза причиной боли могут быть: гипотиреоз — низкая активность щитовидной железы;

туннельный синдром — зажатие нерва в кистях или пальцах;

если болит коленный сустав, проблема может быть в бедре или поясничном отделе;

хронический болевой синдром, фибромиалгия, если боль в бедре, локте или спине.

5. Авитаминоз

Симптомы: вялость, апатия, слабость, бледный цвет лица. Диагноз: авитаминоз. Что еще это может быть? Нехватка какого-либо витамина — всего лишь симптом. Болезни, которые могут скрываться за ним: цинга — дефицит витамина С: болят кости, долго заживают ранки, появляется слабость;

дефицит витамина В12: бледная кожа, слабость и усталость, ухудшение зрения;

анемия — дефицит витамина В6: депрессия, путаница сознания, кожные высыпания;

дефицит витамина D: частые простуды, боль в мышцах и спине, депрессия, потеря волос.

6. Бессонница

Симптомы: проблемы с засыпанием на протяжении более 3 месяцев. Диагноз: бессонница. Что еще это может быть? Перед тем как решать проблему с помощью таблеток, стоит побывать у сомнолога и пройти дополнительное обследование. Причина бессонницы — это не обязательно текущие проблемы и стресс, это могут быть: гормоны (низкий уровень эстрогена);

тревожные расстройства;

апноэ, астма, заболевания легких;

сердечная недостаточность.

7. Синдром хронической усталости

Симптомы: постоянная слабость, бессонница, утомляемость от минимальных нагрузок, подавленность, нежелание общаться с людьми. Диагноз: синдром хронической усталости. Что еще это может быть? Если лечение СХУ не дает эффекта, стоит задуматься, в чем причина. Постоянная усталость может быть симптомом других болезней: диабет: ранние признаки — постоянные усталость и голод, жажда, сухая кожа и зуд;

болезни сердца: появляются чрезвычайная усталость, головокружение, одышка;

онкология: сильная усталость из-за того, что вся энергия уходит на рост раковых клеток.

8. Сильное потоотделение

Симптомы: обильное потоотделение без видимых причин. Диагноз: гипергидроз. Что еще это может быть? Человек не обязательно потеет из-за лишнего веса. Гипергидроз возникает, когда нервы, ответственные за запуск потовых желез, становятся сверхактивными. Причинами могут быть: менопауза или беременность;

лихорадка, инфекция, тепловой удар;

тревожное расстройство, стресс;

сверхактивная щитовидная железа;

побочные эффекты лекарств.

9. Раздражение кожи

Симптомы: постоянный зуд, шелушение, сухость, покраснение кожи. Диагноз: экзема, дерматит, нейродермит. Что еще это может быть? Кожные высыпания — это не обязательно следствие контакта с бытовой химией. Причинами раздражения могут быть: непереносимость глютена (целиакия);

проблемы с печенью (при гепатите кожа желтеет и сильно зудит);

хронические заболевания почек;

аллергия на консерванты в кремах и лосьонах, на ювелирные изделия, никель.

Если вам когда-нибудь ставили неправильный диагноз, поделитесь своей историей в комментариях. Возможно, кто-то узнает в ней себя и сможет вовремя обратиться к нужному специалисту.