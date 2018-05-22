Запомните 9 диагнозов, в которых чаще всего ошибаются врачи
Ошибки в постановке диагноза каждый год уносят 40–80 тыс. жизней. Чтобы не запустить болезнь, ее нужно вовремя выявить и правильно лечить. Нелишним будет знать, в каких случаях врачи ошибаются чаще всего, — это поможет сэкономить время, деньги и сберечь здоровье, обратившись за помощью к другому специалисту.
AdMe.ru собрал самые распространенные диагнозы и разобрался, какие еще проблемы могут стоять за определенным симптомом. Все это поможет уберечь здоровье: если врач не назначает дополнительных анализов и обследований, лучше отказаться от сомнительного лечения и найти специалиста, который выявит причину.
1. Остеохондроз
Симптомы: боль в спине, колене, стопе при ходьбе.
Диагноз: остеохондроз.
Что еще это может быть? При остеохондрозе страдают межпозвоночные диски: отслаиваются, деформируются, уменьшаются по высоте. За формулировкой «остеохондроз» помимо грыжи дисков может скрываться другая проблема. Чтобы это выяснить, нужно побывать у нескольких невропатологов, сделать УЗИ суставов и МРТ.
Причиной боли могут быть:
- защемление нерва;
- воспаленная или зажатая мышца;
- болезни суставов.
2. Вегетососудистая дистония
Симптомы: головные боли, головокружения, шум в ушах.
Диагноз: вегетососудистая дистония.
Что еще это может быть? В Международной классификации болезней такого диагноза нет. Если вас не просят сдать полный анализ крови, не проверяют давление, а голова болит чаще двух раз в неделю и без таблеток не проходит, идите к другому врачу. Часто за симптомами ВСД кроются напряжение и стресс, которые ведут к защемлению шейного нерва. Головные боли — опасный симптом, за ним могут стоять:
- воспаление сосудов, инфекция;
- опухоль или травма;
- слишком высокое или низкое внутричерепное давление.
3. Лишний вес
Симптомы: лишний вес, одышка при нагрузках.
Диагноз: повышенный холестерин, ожирение.
Что еще это может быть? Все мы знаем фразу «заедает стресс». Когда человек попадает в трудную ситуацию, у него в крови повышается уровень гормона стресса — кортизола. Когда опасность проходит, уровень кортизола падает. Если человек находится в постоянном напряжении, гормон стресса вредит здоровью. Могут появиться:
- лишний вес — даже при здоровом рационе;
- проблемы с концентрацией, тревога и депрессия;
- головные боли, проблемы со сном.
Чтобы уменьшить уровень кортизола, нужно ложиться спать раньше и добавить любые расслабляющие упражнения: растяжку, йогу, пилатес или медитацию.
4. Боль в суставах
Симптомы: дискомфорт или боль в ногах, руках, плечах, спине.
Диагноз: воспаление сустава, артрит.
Что еще это может быть? Если врач задал вам слишком мало вопросов о других симптомах, не назначил никаких анализов, посоветовал разогревающую мазь — стоит дополнительно обследоваться. Помимо артрита и остеопороза причиной боли могут быть:
- гипотиреоз — низкая активность щитовидной железы;
- туннельный синдром — зажатие нерва в кистях или пальцах;
- если болит коленный сустав, проблема может быть в бедре или поясничном отделе;
- хронический болевой синдром, фибромиалгия, если боль в бедре, локте или спине.
5. Авитаминоз
Симптомы: вялость, апатия, слабость, бледный цвет лица.
Диагноз: авитаминоз.
Что еще это может быть? Нехватка какого-либо витамина — всего лишь симптом. Болезни, которые могут скрываться за ним:
- цинга — дефицит витамина С: болят кости, долго заживают ранки, появляется слабость;
- дефицит витамина В12: бледная кожа, слабость и усталость, ухудшение зрения;
- анемия — дефицит витамина В6: депрессия, путаница сознания, кожные высыпания;
- дефицит витамина D: частые простуды, боль в мышцах и спине, депрессия, потеря волос.
6. Бессонница
Симптомы: проблемы с засыпанием на протяжении более 3 месяцев.
Диагноз: бессонница.
Что еще это может быть? Перед тем как решать проблему с помощью таблеток, стоит побывать у сомнолога и пройти дополнительное обследование. Причина бессонницы — это не обязательно текущие проблемы и стресс, это могут быть:
- гормоны (низкий уровень эстрогена);
- тревожные расстройства;
- апноэ, астма, заболевания легких;
- сердечная недостаточность.
7. Синдром хронической усталости
Симптомы: постоянная слабость, бессонница, утомляемость от минимальных нагрузок, подавленность, нежелание общаться с людьми.
Диагноз: синдром хронической усталости.
Что еще это может быть? Если лечение СХУ не дает эффекта, стоит задуматься, в чем причина. Постоянная усталость может быть симптомом других болезней:
8. Сильное потоотделение
Симптомы: обильное потоотделение без видимых причин.
Диагноз: гипергидроз.
Что еще это может быть? Человек не обязательно потеет из-за лишнего веса. Гипергидроз возникает, когда нервы, ответственные за запуск потовых желез, становятся сверхактивными. Причинами могут быть:
- менопауза или беременность;
- лихорадка, инфекция, тепловой удар;
- тревожное расстройство, стресс;
- сверхактивная щитовидная железа;
- побочные эффекты лекарств.
9. Раздражение кожи
Симптомы: постоянный зуд, шелушение, сухость, покраснение кожи.
Диагноз: экзема, дерматит, нейродермит.
Что еще это может быть? Кожные высыпания — это не обязательно следствие контакта с бытовой химией. Причинами раздражения могут быть:
Если вам когда-нибудь ставили неправильный диагноз, поделитесь своей историей в комментариях. Возможно, кто-то узнает в ней себя и сможет вовремя обратиться к нужному специалисту.
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